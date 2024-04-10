Hazırlık aşamasındaki yeni Game of Thrones dizisi rafa kaldırıldı

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren genç oyuncu Kit Harrington, 2022 yılında bir açıklama yaparak, kendi karakterinin yeni maceralarına odaklanacak bir proje üzerine çalıştığını açıklamış, daha sonra HBO ve George R.R. Martin de bu projenin hazırlık aşamasında olduğunu doğrulamıştı. Ancak aradan geçen iki senede bu projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Harrington'ın bu hafta yaptığı açıklama ise projenin rafa kaldırıldığını ortaya çıkardı.
Game of Thrones Evrenide Geçen Farklı Diziler Geliyor
ScreenRant'e konuşan Kit Harrington, projenin artık hazırlık aşamasında olmadığını söyledi. Genç oyuncu, projeye dâhil olan tüm tarafları heyecanlandıracak doğru hikâyeyi bulamadıklarını ifade etti. Bu proje George R.R. Martin'in kontrolü dışında ortaya çıkıp, daha sonra kendisine sunulmuş bir proje olduğu için, Martin'in ortaya koyulan işten memnun kalmaması projeyi tıkanma noktasına getirmiş olabilir. Neticede şu an HBO bu serinin kreatif kontrolünü büyük ölçüde Martin'e bırakmış durumda.
Jon Snow dizisi rafa kaldırılmış olsa da hâlâ aktif olarak geliştirilen, hatta resmi onayı alan birden fazla Game of Thrones dizisi var. Bunlardan ilki, HBO'dan resmi onayı almış olan A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Bir diğeri, Westeros'un fethine odaklanacak olan Aegon’s Conquest. Bunların yanı sıra da farklı senaryolar üzerinde çalışmalar sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...