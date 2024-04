Hazırlık aşamasındaki yeni Game of Thrones dizisi rafa kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Game of Thrones dizilerinin sayısını arttırmaya devam eden HBO, bu evrende geçen birden fazla projeyi aynı anda geliştiriyor. Bunlardan bazıları ekrana gelirken, bazıları hazırlık aşamasının ötesine geçemiyor. Bunların son örneği de bir süredir hazırlık aşamasında olan Jon Snow dizisi oldu.

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren genç oyuncu Kit Harrington, 2022 yılında bir açıklama yaparak, kendi karakterinin yeni maceralarına odaklanacak bir proje üzerine çalıştığını açıklamış, daha sonra HBO ve George R.R. Martin de bu projenin hazırlık aşamasında olduğunu doğrulamıştı. Ancak aradan geçen iki senede bu projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Harrington'ın bu hafta yaptığı açıklama ise projenin rafa kaldırıldığını ortaya çıkardı.

ScreenRant'e konuşan Kit Harrington, projenin artık hazırlık aşamasında olmadığını söyledi. Genç oyuncu, projeye dâhil olan tüm tarafları heyecanlandıracak doğru hikâyeyi bulamadıklarını ifade etti. Bu proje George R.R. Martin'in kontrolü dışında ortaya çıkıp, daha sonra kendisine sunulmuş bir proje olduğu için, Martin'in ortaya koyulan işten memnun kalmaması projeyi tıkanma noktasına getirmiş olabilir. Neticede şu an HBO bu serinin kreatif kontrolünü büyük ölçüde Martin'e bırakmış durumda.

Jon Snow dizisi rafa kaldırılmış olsa da hâlâ aktif olarak geliştirilen, hatta resmi onayı alan birden fazla Game of Thrones dizisi var. Bunlardan ilki, HBO'dan resmi onayı almış olan A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Bir diğeri, Westeros'un fethine odaklanacak olan Aegon’s Conquest. Bunların yanı sıra da farklı senaryolar üzerinde çalışmalar sürüyor.

