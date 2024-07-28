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    Yeni HMD 225 4G tuşlu telefonun görüntüleri sızdırıldı

    HMD, yeni tuşlu cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Nokia 225 4G'nin yeniden markalanmış hali olması beklenen HMD 225 4G'nin beklenen özellikleri:     
    Yeni HMD 225 4G tuşlu telefonun görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, HMD Global'in yakında başka bir Nokia telefon yeniden markalaşmasına hazırlanıyor olabileceğini öne sürüyor. Sızıntı, bu yılın başlarında piyasaya sürülen mevcut Nokia 225 4G ile aynı görünüme sahip bir HMD 225 4G'nin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamakta.

    İşte HMD 225 4G'nin beklenen özellikleri:

    HMD 225 4G, iddalara göre 400 nit tepe parlaklığına sahip küçük bir 2,4 inç IPS LCD'ye sahip olacak. Giriş seviyesi özellikli telefonlarda yaygın olarak kullanılan Unisoc T107 SoC'den güç alması beklenen cihaz, kamera bölümünde ise HD videolar çekebilen tek bir 2 megapiksel sensöre sahip olacak.

    Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0, temel internet erişimi için 4G LTE, telefon numaralarını yönetmek için çift SIM yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer almakta. Sızıntıda ayrıca bir FM radyo ve temel toz ve suya dayanıklılık için IP52 derecesi belirtiliyor.

    HMD 225 4G'nin sızdırılan özellikleri ve tasarımı Nokia 225 4G'ninkilerle neredeyse aynı. Bu da bunun yalnızca bir yeniden markalanma olabileceğini gösteriyor. HMD tarafıdan ise HMD 225 4G'nin varlığı hakkında henüz resmi bir yorum gelmedi. Ancak sızdırılan HMD 225 4G ile Nokia 225 4G arasındaki çarpıcı benzerlikler göz önüne alındığında, HMD 225 4G'nin belirli pazarlara yönelik stratejik bir yeniden markalanma olması mümkün olabilir. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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