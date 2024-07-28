Yeni HMD 225 4G tuşlu telefonun görüntüleri sızdırıldı

İşte HMD 225 4G'nin beklenen özellikleri:
HMD 225 4G, iddalara göre 400 nit tepe parlaklığına sahip küçük bir 2,4 inç IPS LCD'ye sahip olacak. Giriş seviyesi özellikli telefonlarda yaygın olarak kullanılan Unisoc T107 SoC'den güç alması beklenen cihaz, kamera bölümünde ise HD videolar çekebilen tek bir 2 megapiksel sensöre sahip olacak.
Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0, temel internet erişimi için 4G LTE, telefon numaralarını yönetmek için çift SIM yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer almakta. Sızıntıda ayrıca bir FM radyo ve temel toz ve suya dayanıklılık için IP52 derecesi belirtiliyor.
HMD 225 4G'nin sızdırılan özellikleri ve tasarımı Nokia 225 4G'ninkilerle neredeyse aynı. Bu da bunun yalnızca bir yeniden markalanma olabileceğini gösteriyor. HMD tarafıdan ise HMD 225 4G'nin varlığı hakkında henüz resmi bir yorum gelmedi. Ancak sızdırılan HMD 225 4G ile Nokia 225 4G arasındaki çarpıcı benzerlikler göz önüne alındığında, HMD 225 4G'nin belirli pazarlara yönelik stratejik bir yeniden markalanma olması mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.