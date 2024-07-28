Yeni HMD 225 4G tuşlu telefonun görüntüleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, HMD Global'in yakında başka bir Nokia telefon yeniden markalaşmasına hazırlanıyor olabileceğini öne sürüyor. Sızıntı, bu yılın başlarında piyasaya sürülen mevcut Nokia 225 4G ile aynı görünüme sahip bir HMD 225 4G'nin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamakta.

İşte HMD 225 4G'nin beklenen özellikleri:

HMD 225 4G, iddalara göre 400 nit tepe parlaklığına sahip küçük bir 2,4 inç IPS LCD'ye sahip olacak. Giriş seviyesi özellikli telefonlarda yaygın olarak kullanılan Unisoc T107 SoC'den güç alması beklenen cihaz, kamera bölümünde ise HD videolar çekebilen tek bir 2 megapiksel sensöre sahip olacak.

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Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.0, temel internet erişimi için 4G LTE, telefon numaralarını yönetmek için çift SIM yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer almakta. Sızıntıda ayrıca bir FM radyo ve temel toz ve suya dayanıklılık için IP52 derecesi belirtiliyor.

HMD 225 4G'nin sızdırılan özellikleri ve tasarımı Nokia 225 4G'ninkilerle neredeyse aynı. Bu da bunun yalnızca bir yeniden markalanma olabileceğini gösteriyor. HMD tarafıdan ise HMD 225 4G'nin varlığı hakkında henüz resmi bir yorum gelmedi. Ancak sızdırılan HMD 225 4G ile Nokia 225 4G arasındaki çarpıcı benzerlikler göz önüne alındığında, HMD 225 4G'nin belirli pazarlara yönelik stratejik bir yeniden markalanma olması mümkün olabilir.

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