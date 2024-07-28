Vivo, yeni akıllı telefonu Y37 5G'yi piyasaya sürdü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Vivo Y37 5G'nin özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 1612x720 piksel ve 60Hz / 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,56 inç LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 4GB/ 6GB/ 8GB/ 12GB
- Depolama: 128GB/ 256GB
- Arka Kamera: AF odaklamayı ve 10x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 13 megapiksel ana kamera (f/2,2)
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 5000 mAh
- Bağlantı: SA/NSA çift modlu 5G, Bluetooth 5.4, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi, Type-C
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4
- Renk: Dağ Yeşili, Elmas Moru ve Ay Gölgesi Siyahı
Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen cihazın 4GB+128GB hafızalı versiyonunda 4x dijital yakınlaştırmayı destekleyen bir arka ana kamera bulunmakta. 15W şarj gücünü destekleyen cihazın fiyatlandırması ise depolama seçeneklerine göre değişmekte.
Cihazın 4GB+128GB versiyonu yaklaşık 165 dolar, 6GB+128GB versiyonu 206 dolar, 8GB+128GB versiyonu 248 dolar, 8GB+256GB versiyonu 275 dolar ve son olarak 12GB+256GB versiyonu ise yaklaşık 290 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.