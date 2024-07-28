Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo, yeni akıllı telefonu Y37 5G'yi piyasaya sürdü: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo'nun yeni Y serisi akıllı telefonu Vivo Y37 5G, piyasaya sürüldü. İşte üç farklı renk seçeneğine sahip bütçe dostu cihazın sunduğu özellikler ve fiyatı:    
    Vivo Y37 5G'yi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz günlerde Y18'i Türkiye'de satışa sunmuştu. Y serisini genişletmek için çalışan şirket, yakın bir zamanda ise Vivo Y37 5G'yi piyasaya sürdü. Şu anda China Mobile ve China Telecom'da satışa sunulan cihazın özellikleri ise kullanıcıları tatmin edicek nitelikte.

    İşte Vivo Y37 5G'nin özellikleri ve fiyatı:

    Vivo Y37 5G'yi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun yeni bütçe dostu telefonu Y37 5G, 6,56 inçlik LCD su damlası çentikli ekranla şık bir tasarıma sahip. MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alan cihaz, özel bir microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilen 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelmekte.
    • Ekran:  1612x720 piksel ve 60Hz / 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,56 inç LCD ekran
    • İşlemci:  MediaTek Dimensity 6300
    • RAM: 4GB/ 6GB/ 8GB/ 12GB
    • Depolama: 128GB/ 256GB
    • Arka Kamera: AF odaklamayı ve 10x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 13 megapiksel ana kamera (f/2,2)
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 5000 mAh
    • Bağlantı: SA/NSA çift modlu 5G, Bluetooth 5.4, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi, Type-C
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4
    • Renk: Dağ Yeşili, Elmas Moru ve Ay Gölgesi Siyahı

    Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen cihazın 4GB+128GB hafızalı versiyonunda 4x dijital yakınlaştırmayı destekleyen bir arka ana kamera bulunmakta. 15W şarj gücünü destekleyen cihazın fiyatlandırması ise depolama seçeneklerine göre değişmekte. 

    Cihazın 4GB+128GB versiyonu yaklaşık 165 dolar, 6GB+128GB versiyonu 206 dolar, 8GB+128GB versiyonu 248 dolar, 8GB+256GB versiyonu 275 dolar ve son olarak 12GB+256GB versiyonu ise yaklaşık 290 dolar fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    logitech x540 diseqc type conflicted please check diseqc settings ne demek muv özelliği ne demek neden istediğim hiçbir şey olmuyor bu iphone"da hücresel veriyi kullanmak için güncelleme gerekiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız