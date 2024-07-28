Vivo, yeni akıllı telefonu Y37 5G'yi piyasaya sürdü: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Vivo, geçtiğimiz günlerde Y18'i Türkiye'de satışa sunmuştu. Y serisini genişletmek için çalışan şirket, yakın bir zamanda ise Vivo Y37 5G'yi piyasaya sürdü. Şu anda China Mobile ve China Telecom'da satışa sunulan cihazın özellikleri ise kullanıcıları tatmin edicek nitelikte.

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İşte Vivo Y37 5G'nin özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör Vivo'nun yeni bütçe dostu telefonu Y37 5G, 6,56 inçlik LCD su damlası çentikli ekranla şık bir tasarıma sahip. MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alan cihaz, özel bir microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilen 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelmekte.

Ekran: 1612x720 piksel ve 60Hz / 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,56 inç LCD ekran

1612x720 piksel ve 60Hz / 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,56 inç LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4GB/ 6GB/ 8GB/ 12GB

4GB/ 6GB/ 8GB/ 12GB Depolama: 128GB/ 256GB

128GB/ 256GB Arka Kamera: AF odaklamayı ve 10x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 13 megapiksel ana kamera (f/2,2)

AF odaklamayı ve 10x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 13 megapiksel ana kamera (f/2,2) Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 5000 mAh

5000 mAh Bağlantı: SA/NSA çift modlu 5G, Bluetooth 5.4, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi, Type-C

SA/NSA çift modlu 5G, Bluetooth 5.4, 3,5 mm ses jakı, Wi-Fi, Type-C İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4

Android 14 tabanlı OriginOS 4 Renk: Dağ Yeşili, Elmas Moru ve Ay Gölgesi Siyahı

Üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen cihazın 4GB+128GB hafızalı versiyonunda 4x dijital yakınlaştırmayı destekleyen bir arka ana kamera bulunmakta. 15W şarj gücünü destekleyen cihazın fiyatlandırması ise depolama seçeneklerine göre değişmekte.

Cihazın 4GB+128GB versiyonu yaklaşık 165 dolar, 6GB+128GB versiyonu 206 dolar, 8GB+128GB versiyonu 248 dolar, 8GB+256GB versiyonu 275 dolar ve son olarak 12GB+256GB versiyonu ise yaklaşık 290 dolar fiyat etiketine sahip.

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