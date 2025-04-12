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    Yeni Honor 400 serisinin renderları görüldü: Kamera ve ekran tasarımı yenileniyor

    Honor, 400 serisini yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Henüz resmi tanıtım yapılmadan önce, Honor 400 ve 400 Pro’ya ait tasarım görselleri internete düştü.

    Yeni Honor 400 serisi renderlarla görüldü, işte tasarımı! Tam Boyutta Gör

    Honor’un 400 serisi, yeni modellerle genişlemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 400 Lite’ın ardından, şimdi de Honor 400 ve Honor 400 Pro modellerine ait görseller ortaya çıktı. Henüz resmi lansman tarihi netleşmemiş olsa da, sızdırılan görseller cihazların tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor.

    Yeni Honor 400 serisi renderlarla görüldü, işte tasarımı!

    Serinin temel modeli olan Honor 400, arka yüzünde çift kameralı bir kurulumla geliyor. Bu kameralara eşlik eden flaş modülü artık daha yuvarlak bir forma sahip. Ön kısımda ise dört kenarı eşit kalınlığa sahip çerçeveler dikkat çekiyor. Selefiyle kıyaslandığında bu modelin daha sade ve simetrik bir tasarım anlayışı benimsediği görülüyor. Renk seçenekleri şimdilik iki farklı varyasyonla sınırlı, ancak bu renklerin isimleri henüz açıklanmış değil.

    Honor 400 Pro ise daha gelişmiş kamera yetenekleriyle öne çıkıyor. Arka bölümde üçlü kamera sistemi korunurken, ön tarafta çift ön kamera yer alıyor. En dikkat çeken detay ise ana kameranın 200 megapiksel çözünürlük sunması. Bu yükseltme, önceki modeldeki 50 megapiksellik ana sensöre göre önemli bir gelişme anlamına geliyor. Ayrıca, Pro modelin artık düz ekran ve düz arka yüzeyle geleceği görülüyor. Bu değişiklik, kavisli tasarımdan düz hatlara geçiş yapan Honor’un yeni tasarım anlayışını yansıtıyor.

    Tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, sızdırılan görseller serinin önceki nesline kıyasla tasarımda ve donanımda önemli yenilikler sunacağını gösteriyor. Teknik özellikler ve diğer detaylarla ilgili daha fazla bilginin, resmi tanıtımla birlikte netleşmesi bekleniyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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