Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

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Huawei'nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı televizyonuyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Bu kez Çinli sosyal medya platformu Weibo'da tanıtım posteri yayınlandı.

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Huawei Vision X65 olarak adlandırılan yeni TV, oldukça ince çerçevelere sahip OLED ekranla gelecek. Yayınlanan poster ekran boyutunu göstermese de model ismi 65 inçlik bir panele işaret ediyor.

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Lansmana çok az kaldı

Huawei'nin yeni televizyonunda 24 megapiksel çözünürlükte açılır kamera bulunacak. Ayrıca 14 hoparlörden oluşan güçlü bir ses sistemi çereceğini belirtelim. Şirketin kendi Harmony OS işletim sistemi ile çalışacak Huawei Vision X65'in 8 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.

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