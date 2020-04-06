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    Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Huawei yakında Vision akıllı TV serisine yeni bir model ekleyecek. Vision X65 adı altına piyasaya sürülecek televizyonun tanıtım posteri internete düştü.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı
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    Huawei'nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı televizyonuyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Bu kez Çinli sosyal medya platformu Weibo'da tanıtım posteri yayınlandı.

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    Huawei Vision X65 olarak adlandırılan yeni TV, oldukça ince çerçevelere sahip OLED ekranla gelecek. Yayınlanan poster ekran boyutunu göstermese de model ismi 65 inçlik bir panele işaret ediyor.

    Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı
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    Lansmana çok az kaldı

    Huawei'nin yeni televizyonunda 24 megapiksel çözünürlükte açılır kamera bulunacak. Ayrıca 14 hoparlörden oluşan güçlü bir ses sistemi çereceğini belirtelim. Şirketin kendi Harmony OS işletim sistemi ile çalışacak Huawei Vision X65'in 8 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    adamlar işin hakkını veriyor. Çok şahane gözüküyor
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    hamido (Hamit ) 1 gün
    Telefondan darbe yiyen Huawei her tarafa saldırıyor
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    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    çok güzel görünuyorrrr . 14 Hoparlör mü ?
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    DH Misafiri 2 gün
    Evimde salonda max 32 inclik TV icin yer var, keske 32 inc yada daha kucuk opsiyonlari olsa, kucuk ama teknolojik tv ariyorum
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    haQQo (hakkı haQQo) 2 gün
    14 değil 144 hoparlör olsa bile, iyi yerleştirilmiş 5.1 ses sisteminin yerini tutmaz.

    Dolby Atmos olaylatına hiç girmiyorum bile.
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Çok ince gözüküyor
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    frudi (ferdi istanbul) 2 gün
    Televizyonları bence lg yada sony veya samsung kadar kaliteli değil diye düşünüyorum ama denemeden de bu yorumu yapmak istemesemde düşüncem bu şekilde
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    Source (Barış ) 2 gün
    Türkiye de Huawei tv ler satılmıyor değil mi?
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    1890 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    huawei, Vision X65 ve
    3 etiket daha akıllı tv poster Ev Elektroniği
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