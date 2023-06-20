Makyajlı Hyundai i10 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Hyundai i10 fiyat listesi 💸 (Haziran 2023)
- Yenilenen i10, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Akıllı teknolojiler
- Daha fazla konfor ve rahatlık
- Yorumlar
|Versiyon
|Fiyat
|1.0 MPI 67 PS Jump Manuel
|615.000 TL
|1.0 MPI 67 PS Jump AMT
|650.000 TL
|1.2 MPI 84 PS Style AMT
|670.000 TL
|1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT
|720.000 TL
Yeni i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. Aynı zamanda, 1.0 lt ve 1.2 lt’den oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda sunulurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 lt hem de 1.2 lt’lik motorlarla kombine ediliyor.
Yenilenen i10, özellikleriyle neler sunuyor❓
Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir logoyla geliyor. Makyajlanan model ayrıca; yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip. Aracın 2D logoları da mat gri olarak hazırlanmış.
Akıllı teknolojiler
Yeni i10 sorunsuz bağlantı özellikleriyle de son derece kullanışlı. Bu özellikler i10'u yalnızca teknolojik olarak daha gelişmiş kılmakla kalmıyor, aynı zamanda araç içi deneyimi de daha kolay hale getiriyor. Avrupa’nın en popüler şehir otomobillerinden biri olarak beğeniyle karşılanan i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, dijital klima, akıllı anahtar, önde ve arkada USB tip-C bağlantılarıyla dikkat çekiyor.
Şerit Takip Asistanı (LFA) ise, aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Hız kontrolü ise özellikle şehirlerarası yolculuklarda maksimum konfor ve güvenli sürüş vaat ediyor. LKA (Şerit Kalma Asistanı) ve ISLA (Akıllı Hız Limitleme Asistanı) gibi güvenlik donanımlarına ek olarak DAW ise sürücünün dikkat seviyesini ölçerek gerekirse uyarı veriyor.
Daha fazla konfor ve rahatlık
Yeni i10, konfora önem veren sürücüler için pratik bir seçim olmaya devam ediyor. A segmentinde belirleyici özelliklere sahip olan bu şık model, elektrikli katlanır aynalarla donatılmış. Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesine sahip olan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve geri görüş kamerası da sunuyor.
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