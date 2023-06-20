Golf Country anısına: Delta4x4'ten Golf R'a arazi odaklı güncelleme

Şirketin açıklamasına göre Golf R projesi henüz konsept aşamasında ancak ilerleyen süreçte sınırlı sayıda üretim planlanıyor. Yeterli talep olması halinde 25 tane otomobilin bu şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Ancak beklenen talep gelir mi bilinmez çünkü bu dönüşümün yaklaşık 35 bin euro'ya mal olacağı tahmin ediliyor. Almanya'da yeni bir Golf R-Line fiyatının 33.335 eurodan başladığını düşünürsek bu oldukça yüksek bir fiyat.
Günümüzdeki projeye dönecek olursak, standart Golf R'ın güç aktarma sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ile 320 hp güç üreten 2.0 TSI motorun varlığı sürüyor.
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