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    Golf Country anısına: Delta4x4'ten Golf R'a arazi odaklı güncelleme

    Pickup ve SUV'lardan hafif ticari araçlara kadar arazi odaklı modifikasyonlarıyla bilinen Delta4x4 firması bu kez son nesil Golf R üzerinde bir çalışma yapmaya hazırlanıyor.
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    Golf Country anısına: Delta4x4'ten Golf R'a arazi güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Golf R, Almanya merkezli şirketin uyguladığı yükseltme kiti ve 18 inçlik jantları saran all-terrain jantların getirdiği ekstra 80 mm yükseklik ile daha önce hiçbir Golf R'ın giremediği yerlere girebilecek. Delta4x4 uyguladığı pakette ayrıca fazladan pratik kullanım ekleyen bir portbagaj ve ön kaput üzerine yerleştirilen beş adet PIAA aydınlatmalar da bulunuyor.

    Şirketin açıklamasına göre Golf R projesi henüz konsept aşamasında ancak ilerleyen süreçte sınırlı sayıda üretim planlanıyor. Yeterli talep olması halinde 25 tane otomobilin bu şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Ancak beklenen talep gelir mi bilinmez çünkü bu dönüşümün yaklaşık 35 bin euro'ya mal olacağı tahmin ediliyor. Almanya'da yeni bir Golf R-Line fiyatının 33.335 eurodan başladığını düşünürsek bu oldukça yüksek bir fiyat.

    Golf Country anısına: Delta4x4'ten Golf R'a arazi güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Delta4x4'ün yeterli talep gelmesi halinde 6-9 ay içerisinde hazır edebileceğini açıkladığı bu dönüşüm bizlere 1989'da üretilen orijinal Golf Country modelini anımsattı. Bu projenin aksine Golf Country, Avusturya'da Steyr-Daimler-Puch tarafından üretilen resmi bir üründü. İnsan, bu proje sonlandırılmasaydı "cross" modasının yükseldiği bu dönemde ilgi çekermiydi diye düşünmeden edemiyor.

    Günümüzdeki projeye dönecek olursak, standart Golf R'ın güç aktarma sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ile 320 hp güç üreten 2.0 TSI motorun varlığı sürüyor.

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