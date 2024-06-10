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    Elektrikli Ford Capri yakında geliyor: Neler sunacak?

    Ford, ikinci elektrikli kompakt SUV'sini 10 Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Volkswagen'in MEB platformunu temel alacak olan Ford Capri neler sunacak?  
    Elektrikli Ford Capri yakında geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Ford, ikinci elektrikli kompakt SUV'sini 10 Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Capri olarak adlandırılması beklenen model, Volkswagen'in MEB platformunu temel alacak ve şirketin Almanya, Köln'deki fabrikasında üretilecek.

    Geçen sene tanıtılan Ford Explorer da MEB platformu üzerinde geliştirilmişti. Capri modeli, Explorer ile beraber aynı üretim bandında üretilecek. Ford Explorer, Volkswagen ID.4'e rakip olurken, fastback gövdesiyle Capri, ID.5 modeline rakip olacak.  Ancak, Alfa Romeo Milano'nun Junior olarak yeniden isimlendirilmesi göz önüne alındığında Capri'nin isminin de değişebileceğini belirtelim.

    Elektrikli Ford Capri yakında geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Ford Capri'nin beklenen özellikleri

    Ford Capri, oldukça güçlü iki motor seçeneğine sahip olacak. İlki tek motorlu 282 beygir güce sahip tek motorlu versiyon, diğeri ise 335 beygir güç sunan çift motorlu versiyon. Arkadan çekişli tek motorlu versiyon 0'dan 100 km/sa hıza 6,4 saniyede çıkarken, 77 kWh bataryasıyla 570 km menzil sunacak. Çift motorlu versiyon ise 5.3 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma değerinin yanında, 79 kWh bataryaya ve 529 km menzil değerine sahip olacak.

    Ford'un resmi olarak 10 Temmuz'da tanıtacağı modelin yaklaşık 42 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Tabiki resmi bir açıklama olmadığı için fiyat değişiklik gösterebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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