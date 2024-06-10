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Tam Boyutta Gör Ford, ikinci elektrikli kompakt SUV'sini 10 Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Capri olarak adlandırılması beklenen model, Volkswagen'in MEB platformunu temel alacak ve şirketin Almanya, Köln'deki fabrikasında üretilecek.

Geçen sene tanıtılan Ford Explorer da MEB platformu üzerinde geliştirilmişti. Capri modeli, Explorer ile beraber aynı üretim bandında üretilecek. Ford Explorer, Volkswagen ID.4'e rakip olurken, fastback gövdesiyle Capri, ID.5 modeline rakip olacak. Ancak, Alfa Romeo Milano'nun Junior olarak yeniden isimlendirilmesi göz önüne alındığında Capri'nin isminin de değişebileceğini belirtelim.

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Ford Capri'nin beklenen özellikleri

Ford Capri, oldukça güçlü iki motor seçeneğine sahip olacak. İlki tek motorlu 282 beygir güce sahip tek motorlu versiyon, diğeri ise 335 beygir güç sunan çift motorlu versiyon. Arkadan çekişli tek motorlu versiyon 0'dan 100 km/sa hıza 6,4 saniyede çıkarken, 77 kWh bataryasıyla 570 km menzil sunacak. Çift motorlu versiyon ise 5.3 saniyelik 0-100 km/sa hızlanma değerinin yanında, 79 kWh bataryaya ve 529 km menzil değerine sahip olacak.

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Ford'un resmi olarak 10 Temmuz'da tanıtacağı modelin yaklaşık 42 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Tabiki resmi bir açıklama olmadığı için fiyat değişiklik gösterebilir.

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Elektrikli Ford Capri yakında geliyor: Neler sunacak?