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    Yeni Hyundai Kona Electric'in teknik özellikleri açıklandı

    Dış tasarımında pikselleştirilmiş ön-arka LED ışık imzası ve Tucson benzeri keskin çizgileriyle dikkat çeken 2024 Hyundai Kona Electric, 160 kW'a kadar güç ve 490 km'ye kadar menzil sunacak.
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    Yeni Hyundai Kona Electric bu özelliklerle geliyor! Tam Boyutta Gör
    Hyundai, yeni Kona ailesini parça parça tanıtmaya devam ediyor. Daha önce ailenin içten yanmalı motorlu üyeleriyle ilgili tasarım ve motor detaylarını paylaşan Koreli üretici bu kez yeni 2024 Hyundai Kona Electric'in sunduğu özelliklerle karşımızda.

    Yeni Hyundai Kona Electric, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Hyundai Kona Electric, standart ve uzun menzil olmak üzere 400V şarj altyapısını destekleyen iki batarya seçeneğiyle sunulacak. 48.4 kWsa batarya ile donatılan standart model WLTP'ye göre 342 kilometreye kadar menzil sunarken 65.4 kWsa'lik batarya ile donatılan uzun menzilli Kona Electric ise tek şarjla 490 kilometreye kadar mesafe kat edebilecek.

    2024 Hyundai Kona Electric'in her iki versiyonu da önden çekişli ve bir elektrik motorundan güç alıyor. Standart modeldeki motor 115 kW (154 hp) güç üretirken uzun menzilli seçenekte 160 kW'lık (214 hp) bir motora yer verilmiş. Azami tork değeri ise her iki seçenek için de 255 Nm olarak verilmiş durumda.

    Yeni Hyundai Kona Electric bu özelliklerle geliyor! Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan bakıldığında motorların gücü selefine göre biraz artırılmış. Hatırlanacak olursa mevcut modelde 100 ve 150 kW'lık motorlar kullanılıyor. Buna karşın maksimum tork değeri 395 Nm'den 255 Nm'ye düşmüş. Batarya kapasitesi olarak standart versiyonda daha fazla artış söz konusu. Bu da menzile 30 km'den fazla artış olarak yansımış. Uzun menzilli versiyonda ise eskiye göre 6 km'lik bir artış kaydedilmiş.

    Kona'nın desteklediği maksimum DC şarj hızı açıklanmadı fakat büyük bataryanın 41 dk'da yüzde 10-80 arası dolum gerçekleştirdiği belirtildi. Elektrikli crossover'da daha güvenli bir şarj işlemi ve menzilin kış şartlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlayan batarya dengeleme sistemi de mevcut.

    Ayrıca kışın donmaması için şarj girişinin kapağında ısıtma özelliği de bulunuyor. Bunun dışında, elektrikli araçlarda sıkça duyduğumuz tek pedallı sürüşe imkân veren yeni i-Pedal sürüş modu ve enerji geri kazanım seviyesini trafik koşullarına göre otomatik ayarlayan akıllı rejeneratif fren sistemi de yeni Hyundai Kona Electric'in özellikleri arasında yer alıyor. Önde aktif hava kapakçıklarına sahip olan model 0.27 Cd sürtünme katsayısına sahip.

    Kona Electric'te V2L (vehicle-to-load) özelliği de bulunuyor. Bu sistem, otomobilin yüksek voltajlı bataryasındaki enerji ile çeşitli elektronik ürünleri çalıştırmaya ve elektrik kesintisi gibi durumlarda evin ihtiyacını geçici olarak karşılamaya imkân tanıyor. Söz konusu özelliğin azami güç çıkışı Avrupa'da satılacak versiyonlar için 3.13 kVA olarak verilmiş.

    Yeni Hyundai Kona Electric bu özelliklerle geliyor! Tam Boyutta Gör

    Hyundai, yeni Kona Electric'in kendi segmentindeki en büyük otomobillerden biri olduğunu belirtiyor. Söz konusu model 4355 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2660 mm aks mesafesine sahip. Dolayısıyla selefine kıyasla her açıdan daha büyük bir otomobil. Bu da yaşam alanı ve bagaj hacmine yansımış. Yeni model 466 litre bagaj hacmi sunuyor. Selefinde bu değer 332 litre. Ayrıca ön kaputun altında da 27 litrelik bir depolama alanı mevcut.

    Yeni Hyundai Kona Electric'in iç mekanında sürücü odaklı yerleşim dikkat çekiyor. Fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyonun arkasında 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan dijital panel yer alıyor. 12 inç head-up display'in de dahil olduğu sistem OTA güncelleme desteğine sahip. Akıllı telefon veya saatlerin dijital anahtar olarak kullanılmasını sağlayan Digital Key 2 Touch özelliği de yeni Kona Electric'in özellikleri arasında yer alıyor.

    Yeni Hyundai Kona Electric'in fiyatı henüz belli değil. Mevcut modelin ülkemizdeki fiyatı ise 937.166 TL'den başlıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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