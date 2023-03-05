Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch 4 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

    Huawei tarafından yakında tanıtılması beklenen Huawei Watch 4 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yaklaşan akıllı saatler, uydu iletişimi ve dayanıklılığı ile öne çıkabilir. 
    Oy Ver

    Huawei Watch 4 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen Huawei Watch 3 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Huawei, modelin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Huawei Watch 4 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki yeni akıllı saatler beraberinde neler getirecek? Gelin hep beraber bakalım.

    Uydu iletişimine sahip ilk akıllı saat olabilir

    Bildirilenlere göre Huawei Watch 4, kadran çerçevesinde dayanıklılık ve çatlaklara karşı zirkon tabanlı bir malzemeden güç alacak. Bilmeyenler için çelikten dört kat daha sert olan bu malzeme, saatin tasarım estetiğinin uzun süre korunmasını sağlayacak. Ancak yeni gelişmenin ilk aşamada Huawei Watch 4'ün premium versiyonunda kullanılması bekleniyor. Bu nedenle yaklaşan model daha yüksek fiyatlar ile karşımıza çıkabilir.

    Huawei Watch 4 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Tasarıma ek olarak Huawei Watch 4, iletişim konusunda da önemli yenilikler sunacak. Bu noktada yeni akıllı saatin uydu üzerinden SMS gönderimine fırsat tanıyacağı belirtiliyor. Böylece sektörde bu özelliği taşıyan ilk akıllı saat modeli olabilir. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Nitekim kısa süre önce Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, sırasıyla ARC (Arch) ve MDS (Medusa) kod adlarıyla WiFi sertifikasını geçti.

    Huawei, Watch 4'ün lansman tarihini henüz onaylamadı. Ancak selefine göre bazı önemli gelişmeler bekliyoruz. Nıtekim uydu iletişim yetenekleri ve Zirkon malzemesinin kullanımı, yeni akıllı saatin masaya getireceği yenilikçi özelliklerden yalnıza ikisi olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombiye elektrik gelmiyor tıpta yatay geçiş araba kullanmak zor mu esan akü yorum ayt matematik kanal önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız