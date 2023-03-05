Huawei Watch 4 serisi yakında geliyor: İşte bildiklerimiz

Yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen Huawei Watch 3 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Huawei, modelin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Huawei Watch 4 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki yeni akıllı saatler beraberinde neler getirecek? Gelin hep beraber bakalım.
Uydu iletişimine sahip ilk akıllı saat olabilir
Bildirilenlere göre Huawei Watch 4, kadran çerçevesinde dayanıklılık ve çatlaklara karşı zirkon tabanlı bir malzemeden güç alacak. Bilmeyenler için çelikten dört kat daha sert olan bu malzeme, saatin tasarım estetiğinin uzun süre korunmasını sağlayacak. Ancak yeni gelişmenin ilk aşamada Huawei Watch 4'ün premium versiyonunda kullanılması bekleniyor. Bu nedenle yaklaşan model daha yüksek fiyatlar ile karşımıza çıkabilir.
Huawei, Watch 4'ün lansman tarihini henüz onaylamadı. Ancak selefine göre bazı önemli gelişmeler bekliyoruz. Nıtekim uydu iletişim yetenekleri ve Zirkon malzemesinin kullanımı, yeni akıllı saatin masaya getireceği yenilikçi özelliklerden yalnıza ikisi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez