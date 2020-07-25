Felçi hastaların yürümesini kolaylaştıracak aparat geliştirildi

İnme veya felç yani serebrovasküler olay-hadise geçiren kişilerin yürüyüş paternleri, etkilenen bölge ve etki derecesine göre etkilenmekle birlikte bazı durumlar hastalar için oldukça zorlu olabiliyor. Yeni geliştirilen deneysel cihaz sayesinde bahsi geçen durumun önüne geçilebilecek ve hastaların çok daha rahat bir biçimde yürümesi sağlanabilecek gibi görünüyor.

Serebrovasküler olaylarda farklı yürüyüş paternleri görülebiliyor ve hastalar genellikle dizlerini kaldırmakta zorluk yaşadıkları için ayaklarını yerden kaldıramıyorlar ve bu durum hastada yürüyüş bozukluklarına sebep olabiliyor. ( Spastik hemiplejide kalça ve diz ekstansiyonu, ayak bileği ve parmak fleksiyonuna bağlı oraklama yürüyüşü ).

Deneysel cihaz

Bahsi geçen durumları iyileştirmek amacıyla Japonya’daki Tohoku University kurumu araştırmacıları ayak bileği ortezi adı verilen deneysel aparat geliştirdi.

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Yeni cihaz sayesinde hastalar yürürken sağlıklı olan bacağı ileri attıklarında, etkilenen taraftaki bacak aparatın içerisindeki yayı sıkıştırıyor. Sonrasında ise etkilenen bacak ileri atılmak için hamle yapılıyor ve serbest kalan yay, bacağı ve ayağı yukarı doğru itiyor.

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Yapılan araştırmalar felçli hastaların ilgili aparatı kullandıklarında diz fleksiyon hareketlerinin anlamlı ölçüde iyileştiğini ve eğer yeterli düzeyde alıştırma yapılırsa hastaların yürüyüşlerinin büyük ölçüde düzelebileceğini gösteriyor.

Yeni araştırma Gait & Posture adlı dergide yayımlandı.

https://www.tohoku.ac.jp/en/press/putting_the_spring_back_into_stroke_patients_steps.html

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