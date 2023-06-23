Sony, Microsoft'a rest çekti! ''Playstation 6 bilgileri gizli kalacak''

Tam Boyutta Gör Microsoft'un 68.7 milyar dolar dolarlık Activision Blizzard satın alma girişiminin çok yakında sonuçlanması bekleniyor. ​​​Son olarak Playstation CEO'su Jim Ryan’ın FTC’ye karşı verdiği yorumlar ortaya çıktı. Sony, anlaşma tamamlandığı takdirde Playstation 6 hakkındaki bilgileri saklı tutacak.

Sony, Microsoft'a rest çekti

Bildiğiniz üzere Activision Blizzard satın alımı, Sony'nin ve düzenleyici kurumların itirazları nedeniyle halen sonuçlanmadı. Öyle ki kısa süre FTC'nin ihtiyati tedbir talebi üzerine satın alımın ertelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu görüşmeler sırasında, Playstation CEO'su Jim Ryan'ın Nisan ayına kadar uzanan açıklamaları paylaşıldı.

Sesli alıntıya göre Jim Ryan, Activision-Blizzard satın alımı tamamlandığı takdirde ''marka ile çalışmak zorunda olmadığını'' ve Playstation 6 gibi yeni nesil konsol ve teknolojilerin de ''gizli tutulacağını'' belirtti. Konu hakkında Ryan, ''Doğrudan rakibe ait olan bir şirketin bu bilgilere erişmesi riskini alamayız'' ifadelerini kullandı.

Activision Blizzard oyunları Playstation'a gelmeyebilir

Bu açıklama, esasen Activision Blizzard'a ait geliştiricilerin yeni PlayStation konsolları için oyun yapamayacağı anlamına geliyor. Ancak Sony'nin buna benzer birçok açıklamada bulunduğunu belirtelim. Daha önce konsol devi, gelecek nesil Call Of Duty oyunlarının PlayStation'da kasıtlı olarak sınırlanabileceğini yani daha düşük bir performansa sahip olacağını iddia etmişti.

Bunun ardından Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick ise, Sony’nin davranışını ''hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi ve oyunculara en iyi deneyimi sunacaklarını bildirdi. Ayrıca Microsoft'un Call of Duty'nin Xbox veya PC'ye özel olmayacağına dair birçok anlaşma sunduğunu da hatırlatalım.

Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması engele takıldı! 1 hf. önce eklendi

Aktarıldığı kadarıyla FTC, Microsoft ile yapılacak görüşmelerin ardından 18 Temmuz’da kararını açıklayacak. Bu aşamada Activision Blizzard satın alımının çok sayıda onay aldığını belirtelim.

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