Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, Microsoft'a rest çekti! ''Playstation 6 bilgileri gizli kalacak''

    Microsoft'un Activision-Blizzard’ı 69 milyar dolara satın alma girişimi halen sonuçlanmış değil. Buna yönelik Sony, Activision-Blizzard ve Playstation 6 hakkında sert açıklamalarda bulundu.
    1
    Sony, Microsoft'a rest çekti: ''PS6 bilgileri gizli kalacak'' Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un 68.7 milyar dolar dolarlık Activision Blizzard satın alma girişiminin çok yakında sonuçlanması bekleniyor. ​​​Son olarak Playstation CEO'su Jim Ryan’ın FTC’ye karşı verdiği yorumlar ortaya çıktı. Sony, anlaşma tamamlandığı takdirde Playstation 6 hakkındaki bilgileri saklı tutacak. 

    Sony, Microsoft'a rest çekti

    Bildiğiniz üzere Activision Blizzard satın alımı, Sony'nin ve düzenleyici kurumların itirazları nedeniyle halen sonuçlanmadı. Öyle ki kısa süre FTC'nin ihtiyati tedbir talebi üzerine satın alımın ertelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu görüşmeler sırasında, Playstation CEO'su Jim Ryan'ın Nisan ayına kadar uzanan açıklamaları paylaşıldı.

    Sesli alıntıya göre Jim Ryan, Activision-Blizzard satın alımı tamamlandığı takdirde ''marka ile çalışmak zorunda olmadığını'' ve Playstation 6 gibi yeni nesil konsol ve teknolojilerin de ''gizli tutulacağını'' belirtti. Konu hakkında Ryan, ''Doğrudan rakibe ait olan bir şirketin bu bilgilere erişmesi riskini alamayız'' ifadelerini kullandı. 

    Activision Blizzard oyunları Playstation'a gelmeyebilir

    Bu açıklama, esasen Activision Blizzard'a ait geliştiricilerin yeni PlayStation konsolları için oyun yapamayacağı anlamına geliyor. Ancak Sony'nin buna benzer birçok açıklamada bulunduğunu belirtelim. Daha önce konsol devi, gelecek nesil Call Of Duty oyunlarının PlayStation'da kasıtlı olarak sınırlanabileceğini yani daha düşük bir performansa sahip olacağını iddia etmişti.

    Bunun ardından Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick ise, Sony’nin davranışını ''hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi ve oyunculara en iyi deneyimi sunacaklarını bildirdi. Ayrıca Microsoft'un Call of Duty'nin Xbox veya PC'ye özel olmayacağına dair birçok anlaşma sunduğunu da hatırlatalım. 

    Aktarıldığı kadarıyla FTC, Microsoft ile yapılacak görüşmelerin ardından 18 Temmuz’da kararını açıklayacak. Bu aşamada Activision Blizzard satın alımının çok sayıda onay aldığını belirtelim. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lol eski itemler renault laguna yorumlar hollanda lop tavşanı üşür mü söz tepsisine konan parayı kim alır yaz lastiği nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız