Intel'in yeni dahili GPU'su Nvidia ve Apple M2'yi tahtından edebilir

Tam Boyutta Gör Intel Meteor Lake yongaları entegre edilmiş bilgisayarların artık ayrı bir grafik kartına ihtiyacı olmayabilir. Bu entegre GPU'nun, Nvidia GeForceGTX 1650 modeline rakip olacak kadar güçlü olduğu söyleniyor. Ayrıca Intel, Apple'ın M2 çipiyle bile rekabet edebilir.

AMD'nin yapmış olduğu sunumda ortaya çıkıyor

İlginç bir şekilde, Meteor Lake dahili GPU'daki heyecan verici güncelleme Intelden değil, AMD'nin yapmış olduğu bir sunumda karşılaştırma yapılırken ortaya çıktı. Meteor Lake çipi 128 EU ile birlikte gelcek gibi görünüyor, ancak bazı kaynaklar da 64 EU ile daha düşük performansta geleceğini düşünmekte. Öte yandan AMD, kendi 128 EU çipini uygun bir şekilde Ryzen 7000 Phoenix APU'ya entegre etmeyi planlıyor. Bu işlem AMD'nin umduğundan daha iyi bir performans tablosu ile sonuçlanabilir.

Nvidia GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı 5 sa. önce eklendi

GeForce GTX 1650' ye rakip olarak görülüyor

Intel Meteor Lake, GeForce GTX 1650'ye rakip olacak kadar güçlü bir dahili GPU'ya sahip olabilir ama nihai performansı GeForce GTX 1650 ile MSI RTX 3050 arasında bir yerde olacak gibi görünüyor. Intel tabanlı yeni bilgisayarlar, M2 Macbook Pro'nun pil ömrü performansına yaklaşabilirse, bunun Intel Meteor Lake için her anlamda bir zafer olacağını düşünenler çoğunlukta.

Intel Meteor Lake çiplerinin yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği öngörülüyor ve şu an için sadece dizüstü bilgisayarlara entegre edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Yeni Intel dahili GPU oldukça iddialı: Rakibi Nvidia ve Apple