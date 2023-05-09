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    Anlık Bildirim

    Intel'in yeni dahili GPU'su Nvidia ve Apple M2'yi tahtından edebilir

    Intel Meteor Lake yeni dahili GPU'su ile gözleri üstüne çekti. Beklentiler büyük oranda olumlu görünüyor. Peki Nvidia ve Apple M2 yongasını gerçekten tahtından düşürebilir mi?
    Oy Ver
    Yeni Intel dahili GPU oldukça iddialı: Rakibi Nvidia ve Apple Tam Boyutta Gör
    Intel Meteor Lake yongaları entegre edilmiş bilgisayarların artık ayrı bir grafik kartına ihtiyacı olmayabilir. Bu entegre GPU'nun, Nvidia GeForceGTX 1650 modeline rakip olacak kadar güçlü olduğu söyleniyor. Ayrıca Intel, Apple'ın M2 çipiyle bile rekabet edebilir.

    AMD'nin yapmış olduğu sunumda ortaya çıkıyor

    İlginç bir şekilde, Meteor Lake dahili GPU'daki heyecan verici güncelleme Intelden değil, AMD'nin yapmış olduğu bir sunumda karşılaştırma yapılırken ortaya çıktı. Meteor Lake çipi 128 EU ile birlikte gelcek gibi görünüyor, ancak bazı kaynaklar da 64 EU ile daha düşük performansta geleceğini düşünmekte. Öte yandan AMD, kendi 128 EU çipini uygun bir şekilde Ryzen 7000 Phoenix APU'ya entegre etmeyi planlıyor. Bu işlem AMD'nin umduğundan daha iyi bir performans tablosu ile sonuçlanabilir.

    GeForce GTX 1650' ye rakip olarak görülüyor

    Intel Meteor Lake, GeForce GTX 1650'ye rakip olacak kadar güçlü bir dahili GPU'ya sahip olabilir ama nihai performansı GeForce GTX 1650 ile MSI RTX 3050 arasında bir yerde olacak gibi görünüyor. Intel tabanlı yeni bilgisayarlar, M2 Macbook Pro'nun pil ömrü performansına yaklaşabilirse, bunun Intel Meteor Lake için her anlamda bir zafer olacağını düşünenler çoğunlukta.

    Intel Meteor Lake çiplerinin yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği öngörülüyor ve şu an için sadece dizüstü bilgisayarlara entegre edilecek.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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