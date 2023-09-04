OLED iPad Pro, devasa depolama alanıyla gelecek

Bir tabletteki en büyük depolama alanı
2022 iPad Pro modelleri, 2TB dahili depolama alanıyla geliyor. Apple'ın gelecek yıl OLED panelli iPad Pro’da depolama alanını 4TB’a yükselteceği söyleniyor. 4TB iPad Pro, içerik üreticiler, fotoğrafçılar başta olmak üzere fazla depolama alanına ihtiyaç duyan niş profesyonel kullanıcılar için ideal olabilir.
OLED iPad Pro’nun 11.1 inç 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geleceği söyleniyor. Bu modellerin Apple’ın 2023 sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen M3 çiple gelme olasılığı var. Ayrıca yenilenen Magic Keyboard’un daha büyük trackpad ile MacBook’a yakın bir deneyim sunacağı da konuşuluyor.
1500 dolardan başlayacak
Fiyatlandırma tarafında, 11.1 inç OLED iPad Pro’nun 1500 dolar; 13 inç OLED iPad Pro’nun 1800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.