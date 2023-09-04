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    Anlık Bildirim

    OLED iPad Pro, devasa depolama alanıyla gelecek

    Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği iPad Pro, OLED ekranlı ilk iPad modeli olacak. OLED iPad Pro ile depolama kapasitesinin iki kat artacağı söyleniyor.     
    OLED iPad Pro 4TB depolama Tam Boyutta Gör
    Şu anda satışta olan iPad Pro modelleri, mini LED ekran kullanıyor. 2024’te çıkması beklenen iPad Pro, OLED panel kullanacak. Yeni bir rapora göre OLED iPad Pro, bir tablette görülen en büyük depolama alanını sunacak.

    Bir tabletteki en büyük depolama alanı

    2022 iPad Pro modelleri, 2TB dahili depolama alanıyla geliyor. Apple'ın gelecek yıl OLED panelli iPad Pro’da depolama alanını 4TB’a yükselteceği söyleniyor. 4TB iPad Pro, içerik üreticiler, fotoğrafçılar başta olmak üzere fazla depolama alanına ihtiyaç duyan niş profesyonel kullanıcılar için ideal olabilir.

    OLED iPad Pro’nun 11.1 inç 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geleceği söyleniyor. Bu modellerin Apple’ın 2023 sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen M3 çiple gelme olasılığı var. Ayrıca yenilenen Magic Keyboard’un daha büyük trackpad ile MacBook’a yakın bir deneyim sunacağı da konuşuluyor.

    1500 dolardan başlayacak

    Fiyatlandırma tarafında, 11.1 inç OLED iPad Pro’nun 1500 dolar; 13 inç OLED iPad Pro’nun 1800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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