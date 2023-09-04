Tam Boyutta Gör Şu anda satışta olan iPad Pro modelleri, mini LED ekran kullanıyor. 2024’te çıkması beklenen iPad Pro, OLED panel kullanacak. Yeni bir rapora göre OLED iPad Pro, bir tablette görülen en büyük depolama alanını sunacak.

Yeni iPad Pro'dan ilk bilgiler geldi: OLED ekran ve daha fazlası 1 hf. önce eklendi

Bir tabletteki en büyük depolama alanı

2022 iPad Pro modelleri, 2TB dahili depolama alanıyla geliyor. Apple'ın gelecek yıl OLED panelli iPad Pro’da depolama alanını 4TB’a yükselteceği söyleniyor. 4TB iPad Pro, içerik üreticiler, fotoğrafçılar başta olmak üzere fazla depolama alanına ihtiyaç duyan niş profesyonel kullanıcılar için ideal olabilir.

OLED iPad Pro’nun 11.1 inç 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geleceği söyleniyor. Bu modellerin Apple’ın 2023 sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen M3 çiple gelme olasılığı var. Ayrıca yenilenen Magic Keyboard’un daha büyük trackpad ile MacBook’a yakın bir deneyim sunacağı da konuşuluyor.

1500 dolardan başlayacak

Fiyatlandırma tarafında, 11.1 inç OLED iPad Pro’nun 1500 dolar; 13 inç OLED iPad Pro’nun 1800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı söyleniyor.

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OLED iPad Pro, devasa depolama alanıyla gelecek