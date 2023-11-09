OLED ekranlı iPad Pro geliyor: Mini LED modeller satıştan kalkabilir

Tam Boyutta Gör OLED ekranlı iPad Pro uzun bir süredir konuşuluyor ve Apple’ın bu modeli 2024’te tanıtacağı yönünde söylentiler var. OLED iPad Pro geldiğinde Apple’ın mini LED ekranlı iPad’leri satıştan kaldıracağı, tamamen OLED’e geçeceği söyleniyor.

Apple, 2024'te iPad serisinin tamamını güncelleyecek 2 gün önce eklendi

Mini LED yerini OLED'e bırakıyor

TrendForce raporuna göre, ekran sektöründe mini LED sevkiyatlarının 2024’te 13.79 milyon adede ulaşacağı tahmin diliyor. Büyümenin 2027 yılına kadar 31.5 milyon adede ulaşması bekleniyor.

BT uygulamaları kapsamında, kategori bazında, mini LED monitör sevkiyatlarının 2023 yılı için 296 bin adet olacağı tahmin ediliyor. OLED monitör pazarı doygunluğa ulaştığından, mini LED maliyetleri düşmeye devam ettiğinden 2026 - 2027 arasında bir büyüme bekleniyor. Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarların sevkiyat hacminin 2024’te yıllık bazda %39 oranında azalması bekleniyor.

Tablet tarafında, piyasadaki en iyi tablet modellerinden mini LED’li 12.9 inç iPad Pro’nun 2024’te üretiminin durdurulması ve yerini OLED’e bırakması bekleniyor. OLED ekranlı iPad Pro çıktığında mini LED tabletlerin sevkiyat hacimlerinin yıllık bazda %15.6 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

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OLED iPad Pro geliyor: Mini LED modeller satıştan kalkabilir