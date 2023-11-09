OLED ekranlı iPad Pro geliyor: Mini LED modeller satıştan kalkabilir

Mini LED yerini OLED'e bırakıyor
TrendForce raporuna göre, ekran sektöründe mini LED sevkiyatlarının 2024’te 13.79 milyon adede ulaşacağı tahmin diliyor. Büyümenin 2027 yılına kadar 31.5 milyon adede ulaşması bekleniyor.
BT uygulamaları kapsamında, kategori bazında, mini LED monitör sevkiyatlarının 2023 yılı için 296 bin adet olacağı tahmin ediliyor. OLED monitör pazarı doygunluğa ulaştığından, mini LED maliyetleri düşmeye devam ettiğinden 2026 - 2027 arasında bir büyüme bekleniyor. Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarların sevkiyat hacminin 2024’te yıllık bazda %39 oranında azalması bekleniyor.
Tablet tarafında, piyasadaki en iyi tablet modellerinden mini LED’li 12.9 inç iPad Pro’nun 2024’te üretiminin durdurulması ve yerini OLED’e bırakması bekleniyor. OLED ekranlı iPad Pro çıktığında mini LED tabletlerin sevkiyat hacimlerinin yıllık bazda %15.6 oranında azalacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.