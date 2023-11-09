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    OLED ekranlı iPad Pro geliyor: Mini LED modeller satıştan kalkabilir

    Apple'ın 2024'te tanıtması beklenen OLED iPad Pro modelleri piyasaya çıkınca mini LED ekranlı 12.9 inç modelin satıştan kaldırılacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı.
    OLED ekranlı iPad Pro modeli 2024'te geliyor Tam Boyutta Gör
    OLED ekranlı iPad Pro uzun bir süredir konuşuluyor ve Apple’ın bu modeli 2024’te tanıtacağı yönünde söylentiler var. OLED iPad Pro geldiğinde Apple’ın mini LED ekranlı iPad’leri satıştan kaldıracağı, tamamen OLED’e geçeceği söyleniyor.

    Mini LED yerini OLED'e bırakıyor

    TrendForce raporuna göre, ekran sektöründe mini LED sevkiyatlarının 2024’te 13.79 milyon adede ulaşacağı tahmin diliyor. Büyümenin 2027 yılına kadar 31.5 milyon adede ulaşması bekleniyor.

    BT uygulamaları kapsamında, kategori bazında, mini LED monitör sevkiyatlarının 2023 yılı için 296 bin adet olacağı tahmin ediliyor. OLED monitör pazarı doygunluğa ulaştığından, mini LED maliyetleri düşmeye devam ettiğinden 2026 - 2027 arasında bir büyüme bekleniyor. Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarların sevkiyat hacminin 2024’te yıllık bazda %39 oranında azalması bekleniyor.

    Tablet tarafında, piyasadaki en iyi tablet modellerinden mini LED’li 12.9 inç iPad Pro’nun 2024’te üretiminin durdurulması ve yerini OLED’e bırakması bekleniyor. OLED ekranlı iPad Pro çıktığında mini LED tabletlerin sevkiyat hacimlerinin yıllık bazda %15.6 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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