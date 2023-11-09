Tam Boyutta Gör Apple’ın 2024 yılında üst seviye iPad Pro modelinde OLED’e geçmesi bekleniyor. Tedarik zincirinden alınan yeni bilgiye göre, OLED iPad Pro’nun ekran üretimi Şubat ayında başlayacak.

OLED iPad Pro geliyor: Mini LED modeller satıştan kalkabilir 14 sa. önce eklendi

OLED Info tarafından paylaşılan rapora göre, Apple’ın iPad serisi için OLED paneller Şubat ayında üretilmeye başlayacak. Öncelik 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro’da olacak. 2026 yılına kadar iPad mini ve iPad Air’ın da OLED ekranla yenilenmesi bekleniyor.

Peki, 2024 iPad serisinde ne gibi değişiklikler olacak? Mark Gurman’a göre, M3 işlemci ve yeni alüminyum Magic Keyboard ile gelecek biraz daha büyük (13 inç) bir model göreceğiz. Tek USB-C bağlantı noktası korunacak. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı yeniden tasarlanan Magic Keyboard’un 300 dolar fiyat bandını aşmasını bekleniyor.

Apple, bu yıl ilk kez iPad’leri yenilemedi. Umarız, 2024’te yalnızca Pro serisi değil, tüm modeller yenilik içerir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

OLED iPad Pro'nun ekran üretimi Şubat'ta başlayacak