OLED iPad Pro'nun ekran üretimi Şubat'ta başlayacak

OLED Info tarafından paylaşılan rapora göre, Apple’ın iPad serisi için OLED paneller Şubat ayında üretilmeye başlayacak. Öncelik 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro’da olacak. 2026 yılına kadar iPad mini ve iPad Air’ın da OLED ekranla yenilenmesi bekleniyor.
Peki, 2024 iPad serisinde ne gibi değişiklikler olacak? Mark Gurman’a göre, M3 işlemci ve yeni alüminyum Magic Keyboard ile gelecek biraz daha büyük (13 inç) bir model göreceğiz. Tek USB-C bağlantı noktası korunacak. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı yeniden tasarlanan Magic Keyboard’un 300 dolar fiyat bandını aşmasını bekleniyor.
Apple, bu yıl ilk kez iPad’leri yenilemedi. Umarız, 2024’te yalnızca Pro serisi değil, tüm modeller yenilik içerir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.