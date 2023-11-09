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    Anlık Bildirim

    OLED iPad Pro'nun ekran üretimi Şubat'ta başlayacak

    Apple'ın OLED ekranla yenileyeceği 12.9 inç iPad Pro hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Tedarik zinciri raporuna göre üretim 2024 Şubat ayında başlayacak.     
    oled ipad pro üretim şubat 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2024 yılında üst seviye iPad Pro modelinde OLED’e geçmesi bekleniyor. Tedarik zincirinden alınan yeni bilgiye göre, OLED iPad Pro’nun ekran üretimi Şubat ayında başlayacak.

    OLED Info tarafından paylaşılan rapora göre, Apple’ın iPad serisi için OLED paneller Şubat ayında üretilmeye başlayacak. Öncelik 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro’da olacak. 2026 yılına kadar iPad mini ve iPad Air’ın da OLED ekranla yenilenmesi bekleniyor.

    Peki, 2024 iPad serisinde ne gibi değişiklikler olacak? Mark Gurman’a göre, M3 işlemci ve yeni alüminyum Magic Keyboard ile gelecek biraz daha büyük (13 inç) bir model göreceğiz. Tek USB-C bağlantı noktası korunacak. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı yeniden tasarlanan Magic Keyboard’un 300 dolar fiyat bandını aşmasını bekleniyor.

    Apple, bu yıl ilk kez iPad’leri yenilemedi. Umarız, 2024’te yalnızca Pro serisi değil, tüm modeller yenilik içerir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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