Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görüntülendi: İşte karşınızda iPhone 12 Pro

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Dörtlü kamera kurulumu ile geleceği kesinleşen iPhone 12 Pro; LiDAR tarayıcıya sahip dördüncü nesil iPad Pro'nun duyurulmasından sonra, yeni konsept tasarımıyla karşımıza çıktı

LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro konsepti, Apple ile ilgili sızıntıları ve yaptığı tasarım çalışmalarıyla tanınan Ben Geskin tarafından oluşturuldu. Aşağıdaki galeriden bu görsellere ulaşabilirsiniz.

Galeri; mobil web sitesi ve DH uygulamasında haberin en sonunda yer almaktadır.

iPhone 12 Pro'daki dördüncü kamera sensörü(LiDAR) ne işe yarayacak?

Açılımı Laser Imaging Detection and Ranging olan LiDAR sensörü, Apple tarafında ilk kez dördüncü nesil iPad Pro ile birlikte kullanıldı. Lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını ölçen bu sensör, tıpkı bir radar gibi çalışıyor ve çoğunlukla sürücüsüz otomobillerde kullanılıyor.

Radyo dalgaları yerine ışık, yani lazer darbeleri kullanan LiDAR teknolojisi; uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklığı ölçerek, mekansal veriler topluyor.

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Bir nevi 3 boyutlu haritalama işlevi gören LiDAR görüntüleme sensörünün "iPhone 12 Pro'da ne işi var?" diyecek olursanız, Apple bu sensörden daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için faydalanacak. Zira Cupertinolu teknoloji devi, son birkaç yıldır ARKit adı altında artırılmış gerçeklik teknolojisine yoğunlaşmış durumda.

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Apple'ın iPad Pro'da yer alan LiDAR kamera sensörüyle ilgili belirttikleri şu şekilde:

Çığır açan LiDAR Tarayıcısı, hiçbir mobil aygıtta daha önce mümkün olmayan becerileri mümkün kılıyor. Foton düzeyinde ve nano saniye hızında çalışan LiDAR Tarayıcısı, etraftaki nesnelerin mesafesini 5 metreye kadar ölçebiliyor ve hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabiliyor. iPadOS’teki yeni derinlik yazılım çerçeveleri, LiDAR Tarayıcısı tarafından ölçülen derinlik bilgilerini her iki kamera ve hareket sensörlerinden gelen verilerle bir araya getiriyor ve A12Z Bionic çipteki görüntüleme teknolojileri aracılığıyla geliştirerek manzaranın daha detaylı olarak anlaşılmasını sağlıyor. Tüm bu unsurların birbirleriyle yakından entegrasyonu sayesinde, iPad Pro’da yepyeni ve farklı AR deneyimleri yaşanabiliyor.

Mevcut tüm ARKit uygulamaları, anında AR yerleşimi, gelişmiş hareket algılama ve insan gizleme özelliğine kavuşuyor. ARKit’te yeni bir Scene Geometry API içeren son güncelleme sayesinde, geliştiriciler yeni LiDAR Tarayıcısı’nın gücünden yararlanarak daha önce mümkün olmayan senaryoları gerçeğe dönüştürebiliyor.

LiDAR Tarayıcısı, Ölçüm uygulamasını da geliştirerek daha hızlı hale getiriyor ve bir kişinin boyunu otomatik olarak hesaplamayı hızlandırıyor. Yararlı düşey ve kenar kılavuzlar otomatik olarak görüntülenerek kullanıcıların nesneleri daha hızlı ve doğru bir biçimde ölçmelerini sağlıyor. Yeni bir Cetvel Görünümü de içeren Ölçüm uygulaması, daha granül ölçümler sunuyor ve kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere tüm ölçümlerin listesini ekran görüntüleriyle birlikte kaydedebilmesini sağlıyor.

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ARKit ve derinlik sensöründe yapılan iyileştirmeler sayesinde yeni iPad Pro, Complete Anatomy uygulamasının ardındaki geliştiricilerin yeni bir hareketlilik değerlendirme aracı sunabilmesini sağladı. Bu yılın sonlarında fizyoterapistlere ve hastalarına sunulacak olan bu araç, hastaların iyileşme süreçleri boyunca hareketliliklerindeki gelişmeleri takip ederek ilerleme durumları hakkında nicel bilgiler sunuyor.

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IKEA Place uygulaması için bu yılın sonlarında sunulacak yeni Stüdyo Modu, iPad Pro’nun LiDAR Tarayıcısı ve ARKit’ten yararlanarak mobilyaları teker teker yerleştirmenin ötesine geçiyor ve odanın tamamının artırılmış gerçeklikte dekore edilebilmesini sağlıyor. Stüdyo Modu sayesinde kullanıcılar, IKEA mağazalarındaki gibi evlerindeki farklı alanlar için mevcut mobilyalarını, alanlarını ve stillerini tamamlayan Oda Setlerini keşfedebiliyor.

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Yeni iPad Pro’daki LiDAR Tarayıcısı, Hot Lava oyununun yeni AR moduna güç veriyor. Bu yılın sonlarında sunulacak mod sayesinde oturma odanızı sıcak lavlarla dolu engelli bir rotaya dönüştürebileceksiniz. Oyunun gerçek hayatla hiç olmadığı biçimlerde etkileşim kurabilmesini sağlayan bu teknoloji, fiziksel ile sanal dünyalar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor.

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Siemens Parasolid teknolojisine dayalı profesyonel bir CAD sistemi olan Shapr3D uygulaması bu yılın sonlarında sunulacak. LiDAR Tarayıcısı’nı kullanan uygulama, bir odanın 2D kat planını ve 3D modelini otomatik olarak oluşturabiliyor. Bu plan ve modeller kullanılarak odalarda tadilat veya banyo ya da dolap ekleme gibi değişiklikler kolayca tasarlanabiliyor. Ardından, taranan odada AR kullanılarak bu yeni tasarımları gerçek ölçeklerinde görmek mümkün oluyor.

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