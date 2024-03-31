Yeni iPad Pro'nun neden geciktiği belli oldu

- Samsung, Apple'ın siparişlerini karşılayamadı
- OLED panellerin çoğunu LG üretecek
- 2024 iPad Pro ne zaman çıkacak?
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Samsung, Apple'ın siparişlerini karşılayamadı
Apple’ın 2024 iPad Pro serisinde Samsung Display’in OLED panellerini kullanacağı uzun süredir biliniyor. Yeni bir rapor göre, Samsung Display, yeni 11 inç OLED panellerinden istediği verimi alamadı ve Apple’ın siparişlerini karşılayamadı. Apple da OLED panel siparişlerini LG Display’e verdi. LG Display’in önümüzdeki ay üretim kapasitesini ciddi oranda artırması bekleniyor.
OLED panellerin çoğunu LG üretecek
LG Display’in 2024 iPad Pro serisi için tüm OLED siparişlerin %60’ını karşılaması bekleniyor. Daha önce Apple, OLED siparişlerini LG Display ve Samsung Display arasında paylaştırmıştı. LG, 13 inç panel, Samsung, 11 inç OLED panel üretmişti.
LG, yakın zamanda altıncı nesil OLED panel üretim hattını kurmak için büyük yatırım yaptı, Apple’dan kalite kontrol sertifikasını da aldı. Apple’ın yeni iPad Pro modelleri için 8.5 milyon OLED panel siparişi verdiği biliniyor.
2024 iPad Pro ne zaman çıkacak?
Apple’ın M3 işlemcili iPad Pro modelini Mayıs ayında tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...