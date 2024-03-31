Yeni iPad Pro'nun neden geciktiği belli oldu

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni nesil iPad Pro ve iPad Air’ı Mart ayında tanıtması bekleniyor ancak olmadı. 2024 iPad’lerin geç çıkışının nedeninin Samsung olabileceği söyleniyor.

Samsung, Apple'ın siparişlerini karşılayamadı

Apple’ın 2024 iPad Pro serisinde Samsung Display’in OLED panellerini kullanacağı uzun süredir biliniyor. Yeni bir rapor göre, Samsung Display, yeni 11 inç OLED panellerinden istediği verimi alamadı ve Apple’ın siparişlerini karşılayamadı. Apple da OLED panel siparişlerini LG Display’e verdi. LG Display’in önümüzdeki ay üretim kapasitesini ciddi oranda artırması bekleniyor.

OLED panellerin çoğunu LG üretecek

LG Display’in 2024 iPad Pro serisi için tüm OLED siparişlerin %60’ını karşılaması bekleniyor. Daha önce Apple, OLED siparişlerini LG Display ve Samsung Display arasında paylaştırmıştı. LG, 13 inç panel, Samsung, 11 inç OLED panel üretmişti.

LG, yakın zamanda altıncı nesil OLED panel üretim hattını kurmak için büyük yatırım yaptı, Apple’dan kalite kontrol sertifikasını da aldı. Apple’ın yeni iPad Pro modelleri için 8.5 milyon OLED panel siparişi verdiği biliniyor.

Yeni iPad Air ve iPad Pro'nun çıkış tarihi paylaşıldı 2 gün önce eklendi

2024 iPad Pro ne zaman çıkacak?

Apple’ın M3 işlemcili iPad Pro modelini Mayıs ayında tanıtması bekleniyor.

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Yeni iPad Pro neden geç çıkacak belli oldu