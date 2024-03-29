Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, 2023 yılında yeni bir iPad modeli duyurmadı ve 2024 boyunca yeni nesil tabletlerin tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunlar arasından yeni iPad Air ve OLED iPad Pro'nun çıkış tarihi paylaşıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kayaktan geliyor. İşte iPad Pro OLED ve 6. Nesil iPad Air hakkında tüm bildiklerimiz...

Yeni iPad Air ve iPad Pro yakında geliyor

Kaçıranlar için Bloomberg analisti Mark Gurman, bu ayın başlarında yeni tabletlerin M3 MacBook Air ile birlikte piyasaya sürüleceğini söylemişti, ancak herhangi bir iPad duyurusu olmadı. Ancak bu gecikme, görünüşe göre kısa sürecek. Analiste göre Apple, nihayet Mayıs ayı başında yeni iPad'leri piyasaya sürmeyi planlıyor. Gecikmenin nedeni olarak da üretimde yaşanan aksaklıklara ve yazılım çalışmalarına işaret edildi.

Gurman, yeni iPad Pro modellerinin M3 çipinin yanı sıra yenilenmiş Magic Keyboard ve Apple Pencil sahip olacağını belirtti. Ayrıca Pro modeller OLED ekrana geçişle daha derin siyahlar ve daha zengin renkler sunacak. Üstelik cam arka kapak ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Yeni iPad Air'e gelirsek, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik.

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Gurman, iPad Air'in yeni bir işlemciyle çalışacağını düşünüyor. Bunun hangi işlemci olduğunu ise belirtmedi ancak mevcut modelin M1 kullandığı ve Apple'ın M3'ü muhtemelen daha pahalı Pro için ayırmak istediği düşünüldüğünde M2'nin tercih edilmesimuhtemel. Ayrıca yeni iPad Air modelinin iki ekran boyutuyla geleceği söyleniyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacak

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Yeni iPad Air ve iPad Pro'nun çıkış tarihi paylaşıldı