Yeni iPad Air ve iPad Pro'nun çıkış tarihi paylaşıldı

Yeni iPad Air ve iPad Pro yakında geliyor
Kaçıranlar için Bloomberg analisti Mark Gurman, bu ayın başlarında yeni tabletlerin M3 MacBook Air ile birlikte piyasaya sürüleceğini söylemişti, ancak herhangi bir iPad duyurusu olmadı. Ancak bu gecikme, görünüşe göre kısa sürecek. Analiste göre Apple, nihayet Mayıs ayı başında yeni iPad'leri piyasaya sürmeyi planlıyor. Gecikmenin nedeni olarak da üretimde yaşanan aksaklıklara ve yazılım çalışmalarına işaret edildi.
Gurman, yeni iPad Pro modellerinin M3 çipinin yanı sıra yenilenmiş Magic Keyboard ve Apple Pencil sahip olacağını belirtti. Ayrıca Pro modeller OLED ekrana geçişle daha derin siyahlar ve daha zengin renkler sunacak. Üstelik cam arka kapak ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Yeni iPad Air'e gelirsek, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik.
Gurman, iPad Air'in yeni bir işlemciyle çalışacağını düşünüyor. Bunun hangi işlemci olduğunu ise belirtmedi ancak mevcut modelin M1 kullandığı ve Apple'ın M3'ü muhtemelen daha pahalı Pro için ayırmak istediği düşünüldüğünde M2'nin tercih edilmesimuhtemel. Ayrıca yeni iPad Air modelinin iki ekran boyutuyla geleceği söyleniyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...