Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü güncelledi. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, yeni iPhone'ların 1000 döngüden sonra orijinal şarj kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabildiğini (şirketin önceki tahmininin iki katı) söyledi. Bu değişikliğin, telefonların pil ömrüne bir "enerji derecesi" atayacak olan Avrupa Birliği düzenlemeleri sonrasında gelmesi tesadüf değil.

Daha önce, Apple'ın online destek belgelerinde iPhone pillerinin 500 döngüden sonra orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruduğu belirtiliyordu. Ancak şirket, iPhone 15 serisinin uzun vadeli pil sağlığını yeniden test ettikten sonra, en az 1000 döngüden sonra kapasitenin yüzde 80'ini koruyabildiğini tespit etti.

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Apple, bataryaları belirli koşullar altında 1000 kez şarj ve deşarj edip, genel kullanım koşullarını yansıtan bir teste tabi tuttuğunu belirtiyor. Herhangi bir fiziksel veya yazılımsal değişiklik olmadan ömrün nasıl iki katına çıktığına gelince, şirket bu artışı pil bileşenlerinde ve iOS güç yönetiminde yapılan sürekli iyileştirmelere bağlıyor.

Daha eski (2023 öncesi) iPhone'lar için 500 şarj döngüsü tahmini şimdilik hala geçerli. Apple, eski modellerin tahminlerinin güncellenmesinin gerekip gerekmediğini araştırdığını söyledi.

AB, 800 şarj döngüsünü şart koşacak

Haziran 2025'ten itibaren, AB'de faaliyet gösteren akıllı telefon ve tablet üreticilerine, enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma ve kazara düşmelere karşı dayanıklılığı gösteren bir not (A'dan G'ye) verilecek. Pil ömrü tarafında, 800 şarj döngüsünden sonra orijinal kapasitenin en az yüzde 80'inin korunması gerekiyor. Bu sebeple Apple cihazlarının pil sağlığını yeniden ölçüyor.

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Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü iki katına çıkardı