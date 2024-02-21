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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü iki katına çıkardı

    Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü güncelledi. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, yeni iPhone'ların 1000 döngüden sonra orijinal şarj kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabildiğini söyledi.
    Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü iki katına çıkardı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü güncelledi. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, yeni iPhone'ların 1000 döngüden sonra orijinal şarj kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabildiğini (şirketin önceki tahmininin iki katı) söyledi. Bu değişikliğin, telefonların pil ömrüne bir "enerji derecesi" atayacak olan Avrupa Birliği düzenlemeleri sonrasında gelmesi tesadüf değil.

    Daha önce, Apple'ın online destek belgelerinde iPhone pillerinin 500 döngüden sonra orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruduğu belirtiliyordu. Ancak şirket, iPhone 15 serisinin uzun vadeli pil sağlığını yeniden test ettikten sonra, en az 1000 döngüden sonra kapasitenin yüzde 80'ini koruyabildiğini tespit etti.

    Apple, bataryaları belirli koşullar altında 1000 kez şarj ve deşarj edip, genel kullanım koşullarını yansıtan bir teste tabi tuttuğunu belirtiyor. Herhangi bir fiziksel veya yazılımsal değişiklik olmadan ömrün nasıl iki katına çıktığına gelince, şirket bu artışı pil bileşenlerinde ve iOS güç yönetiminde yapılan sürekli iyileştirmelere bağlıyor.

    Daha eski (2023 öncesi) iPhone'lar için 500 şarj döngüsü tahmini şimdilik hala geçerli. Apple, eski modellerin tahminlerinin güncellenmesinin gerekip gerekmediğini araştırdığını söyledi.

    AB, 800 şarj döngüsünü şart koşacak

    Haziran 2025'ten itibaren, AB'de faaliyet gösteren akıllı telefon ve tablet üreticilerine, enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma ve kazara düşmelere karşı dayanıklılığı gösteren bir not (A'dan G'ye) verilecek. Pil ömrü tarafında, 800 şarj döngüsünden sonra orijinal kapasitenin en az yüzde 80'inin korunması gerekiyor. Bu sebeple Apple cihazlarının pil sağlığını yeniden ölçüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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