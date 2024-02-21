Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü iki katına çıkardı

Daha önce, Apple'ın online destek belgelerinde iPhone pillerinin 500 döngüden sonra orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini koruduğu belirtiliyordu. Ancak şirket, iPhone 15 serisinin uzun vadeli pil sağlığını yeniden test ettikten sonra, en az 1000 döngüden sonra kapasitenin yüzde 80'ini koruyabildiğini tespit etti.
Apple, bataryaları belirli koşullar altında 1000 kez şarj ve deşarj edip, genel kullanım koşullarını yansıtan bir teste tabi tuttuğunu belirtiyor. Herhangi bir fiziksel veya yazılımsal değişiklik olmadan ömrün nasıl iki katına çıktığına gelince, şirket bu artışı pil bileşenlerinde ve iOS güç yönetiminde yapılan sürekli iyileştirmelere bağlıyor.
Daha eski (2023 öncesi) iPhone'lar için 500 şarj döngüsü tahmini şimdilik hala geçerli. Apple, eski modellerin tahminlerinin güncellenmesinin gerekip gerekmediğini araştırdığını söyledi.
AB, 800 şarj döngüsünü şart koşacak
Haziran 2025'ten itibaren, AB'de faaliyet gösteren akıllı telefon ve tablet üreticilerine, enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma ve kazara düşmelere karşı dayanıklılığı gösteren bir not (A'dan G'ye) verilecek. Pil ömrü tarafında, 800 şarj döngüsünden sonra orijinal kapasitenin en az yüzde 80'inin korunması gerekiyor. Bu sebeple Apple cihazlarının pil sağlığını yeniden ölçüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.