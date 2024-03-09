Yeni iPad modelleri yatay FaceTime kamerayla geliyor

Tam Boyutta Gör Şu anda Apple’ın iPad Air ve Pro Pro serisinde FaceTime kamera tabletin üst kısmında bulunuyor; bu, yatay modda ön kameranın kullanımını zorlaştırıyor. Apple’ın yeni iPad Air ve OLED iPad Pro modellerinde ön kameranın konumunu değiştireceği söyleniyor.

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Apple, 10. nesil iPad’de ön kamerayı cihazın yanında yerleştirdi; böylece, dikey mod yerine yatay modda kullanım mümkün oldu. Apple, bu modelden sonra bir iPad piyasaya sürmedi ancak görünen o ki Apple bu değişikliği gelecek iPad modellerinde de yapacak. iOS 17.4’te kodlar arasında yeni iPad Pro’nun FaceTime kamerası için benzer bir tasarımı benimseyeceğine dair bir uyarı mesajına (Face ID kurulumu sırasında iPad’in yatay konumda olması gerekir) rastlandı.

Apple’ın bu tasarıma uyacak şekilde Apple Pencil’ı da yenilemesi bekleniyor. Hem yeni iPad Air hem de OLED iPad Pro modellerinin Mart ayı içinde tanıtılması bekleniyor.

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Yeni iPad Air ve iPad Pro, yatay FaceTime kamerayla geliyor