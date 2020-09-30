Yeni iPhone'ların kutusundan kulaklık çıkmayabilir

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Apple, kısa zaman önce tanıtmış olduğu yeni akıllı saat modeli Watch 6'nın kutusunda şarj adaptörüne yer vermeyerek artık yeni iPhone'larının ve akıllı saatlerinin kutularından şarj adaptörü çıkmayacağını açıkça ilan etmişti.

iOS 14.2'nin geliştirici sürümünde yapılan ufak bir kod değişikliği iPhone 12'nin kutusundan çıkartılan tek parçanın şarj adaptörü olmadığını, kablolu kulaklıklığın da kutu içeriğine dahil edilmediğini ortaya koyuyor.

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Tüm iOS sürümlerinde cihaz ile birlikte kullanılabilecek aksesuarları kısaca tanıtan açıklamalar bulunuyor. iOS 14.2'den önceki sürümlerde bu açıklamalarda kulaklıkların yanında "sağlanan" ifadesi yer alıyordu. Son sürümde ise bu ifade kaldırılmış.

Bu Apple'ın kablolu kulaklıkları iPhone kutularından çıkartacağı iddialarını ilk duyuşumuz değil. Mayıs ayında güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin AirPod'larının satışlarını arttırmak için bu tarz bir adım atabileceğini iddia etmişti.

Son yıllarda iPhone kullanıcılarının önemli kısmı AirPod'ları EarPod'lara tercih etmeye başlasa da kablolu kulaklık kullanmayı tercih eden veyahut bazen AirPod bazense kablolu kulaklık kullanan bir sürü kullanıcı var. Apple'ın kutu içeriğinden kulaklıkları çıkartıyor oluşu her şekilde bir sürü kullanıcıyı maddi bir külfetin içine sokacak.

https://thenextweb.com/plugged/2020/09/30/apple-might-not-include-earbuds-with-your-iphone-12/

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