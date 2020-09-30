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    Yeni iPhone'ların kutusundan kulaklık çıkmayabilir

    iOS 14.2'nin geliştirici sürümünde yapılan ufak bir kod değişikliği iPhone 12 ailesinin kutularında kablolu kulaklıklara yer verilmeyeceğine işaret ediyor olabilir.
    3 sa.
    1,3b
    24
    12
    Cep Telefonları
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Yeni iPhone'ların kutusundan kulaklık çıkmayabilir
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    Apple, kısa zaman önce tanıtmış olduğu yeni akıllı saat modeli Watch 6'nın kutusunda şarj adaptörüne yer vermeyerek artık yeni iPhone'larının ve akıllı saatlerinin kutularından şarj adaptörü çıkmayacağını açıkça ilan etmişti.

    iOS 14.2'nin geliştirici sürümünde yapılan ufak bir kod değişikliği iPhone 12'nin kutusundan çıkartılan tek parçanın şarj adaptörü olmadığını, kablolu kulaklıklığın da kutu içeriğine dahil edilmediğini ortaya koyuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler"

    Tüm iOS sürümlerinde cihaz ile birlikte kullanılabilecek aksesuarları kısaca tanıtan açıklamalar bulunuyor. iOS 14.2'den önceki sürümlerde bu açıklamalarda kulaklıkların yanında "sağlanan" ifadesi yer alıyordu. Son sürümde ise bu ifade kaldırılmış.

    Bu Apple'ın kablolu kulaklıkları iPhone kutularından çıkartacağı iddialarını ilk duyuşumuz değil. Mayıs ayında güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin AirPod'larının satışlarını arttırmak için bu tarz bir adım atabileceğini iddia etmişti.

    Son yıllarda iPhone kullanıcılarının önemli kısmı AirPod'ları EarPod'lara tercih etmeye başlasa da kablolu kulaklık kullanmayı tercih eden veyahut bazen AirPod bazense kablolu kulaklık kullanan bir sürü kullanıcı var. Apple'ın kutu içeriğinden kulaklıkları çıkartıyor oluşu her şekilde bir sürü kullanıcıyı maddi bir külfetin içine sokacak.



    https://thenextweb.com/plugged/2020/09/30/apple-might-not-include-earbuds-with-your-iphone-12/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    6s 3 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Olabilir. $999 dolara kutuyu alırsın, sadece $149 dolar farkla telefona erişim aktif olur. Yani mantıklı olur aslında, $999 dolar verdikten sonra az bir farkla telefonun da olur.
    Olabilir. $999 dolara kutuyu alırsın, sadece $149 dolar farkla telefona erişim aktif olur. Yani mantıklı olur aslında, $999 dolar verdikten sonra az bir farkla ...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 44 dk.
    Valla en son aldığım iPhone 11’in kulaklıklarını kutusundan bile çıkarmadım. O dandik kulaklıklar yerine kendiminkileri kullanıyorum. Fiyatı ucuzlatacaklarsa kulaklık koymasınlar daha iyi.
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    Emre Kocakaya (Emre Maxseli) 58 dk.
    Güne gelecek,Kutuda Telefeon da çıkmayacak.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    Kulaklığı anlarım da, şarj adaptörünü kaldırmak ne
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    scientia 2 sa. yeni yorumcu
    AirPods'a yönlendirmek için yapıyorlar. Görürsünüz AirPods satışları artacak.
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    th9 1 sa. scientia
    airpods u alan alıyor zaten,kablolu kulaklıklar rskisi kadar tercih edilmiyor artık
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    Mion 2 sa.
    999.99 TL!!!
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    Jon_Kar 3 sa.
    5 dolarin bile hesabini yapiyorlar
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa.
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    AribyAriana 3 sa.
    iPhone kullanıcısına koymaz. Eğer koyarsa bence yüksek fiyatlı telefon almak o kullanıcı için hayırlı olması beklenemez.
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    th9 3 sa.
    kutudan kulaklığı çıkartmak saçma fakat kablosuz kulaklıklar çok yaygınlaştı ve kablolu kulaklıklar eskidi.keşke airpods verselerdi diyoduk ama bu kulaklığı bile kutudan eksiltmek gereksiz olmuş
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    6s 3 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Olabilir. $999 dolara kutuyu alırsın, sadece $149 dolar farkla telefona erişim aktif olur. Yani mantıklı olur aslında, $999 dolar verdikten sonra az bir farkla telefonun da olur.
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    1255 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Apple, kutu içeriği ve
    6 etiket daha iphone 12 earpods earpod iphone 12 kutu içeriği Mobil Teknolojiler Cep Tel Aksesuarları
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