Yeni James Bond için arayışta sona gelinmiş olabilir

The Sun'ın haberine göre Bond serisinin arkasındaki stüdyo olan Eon Productions, Bond rolünü devralması için Aaron Taylor-Johnson'a resmi teklif götürdü. The Sun'ın stüdyoya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Taylor-Johnson'ın önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
Yeni James Bond, Aaron Taylor-Johnson Olabilir
Söz konusu sinema haberleri olduğunda The Sun o kadar da güvenilir bir kaynak değil. O yüzden bu haberin gerçek olup olmadığını görmek için daha güvenilir kaynakların teyidini beklememiz gerekiyor. Ancak gerek Aaron Taylor-Johnson isminin ortaya atılması, gerekse bu haberin zamanlaması, gerçek olma ihtimalini arttırıyor. Zira daha önce güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler de yeni Bond arayışında sona yaklaştığımızı gösteriyordu. Bu haberlerde ön plana çıkan isim ise Aaron Taylor-Johnson'dı. Bu yüzden The Sun'ın ortaya attığı bu iddia pekâlâ gerçek olabilir.
Kick-Ass filmleriyle genç yaşta çıkış yapan Aaron Taylor-Johnson, bugüne kadar Nocturnal Animals, Tenet, Godzilla gibi filmlerle adından söz ettirdi. Kendisi gerek fiziki görünüşü, gerekse micazı itibarıyla Bond rolü için en uygun isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.