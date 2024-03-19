Yeni James Bond için arayışta sona gelinmiş olabilir

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı No Time to Die ile birlikte James Bond serisinde Daniel Craig'li dönem kapanmış oldu. Ancak daha önce de pek çok kez yapıldığı gibi yeni bir oyuncuyla yepyeni bir Bond filmi çekmek için planlamalara hızlıca başlandı. O günden beri Bond rolü için pek çok oyuncunun adı geçti ama hiçbiri somutlaşmadı. Ancak görünen o ki yeni Bond arayışında artık sona yaklaşıyoruz.

The Sun'ın haberine göre Bond serisinin arkasındaki stüdyo olan Eon Productions, Bond rolünü devralması için Aaron Taylor-Johnson'a resmi teklif götürdü. The Sun'ın stüdyoya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Taylor-Johnson'ın önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

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Yeni James Bond, Aaron Taylor-Johnson Olabilir

Söz konusu sinema haberleri olduğunda The Sun o kadar da güvenilir bir kaynak değil. O yüzden bu haberin gerçek olup olmadığını görmek için daha güvenilir kaynakların teyidini beklememiz gerekiyor. Ancak gerek Aaron Taylor-Johnson isminin ortaya atılması, gerekse bu haberin zamanlaması, gerçek olma ihtimalini arttırıyor. Zira daha önce güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler de yeni Bond arayışında sona yaklaştığımızı gösteriyordu. Bu haberlerde ön plana çıkan isim ise Aaron Taylor-Johnson'dı. Bu yüzden The Sun'ın ortaya attığı bu iddia pekâlâ gerçek olabilir.

Kick-Ass filmleriyle genç yaşta çıkış yapan Aaron Taylor-Johnson, bugüne kadar Nocturnal Animals, Tenet, Godzilla gibi filmlerle adından söz ettirdi. Kendisi gerek fiziki görünüşü, gerekse micazı itibarıyla Bond rolü için en uygun isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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