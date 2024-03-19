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    Anlık Bildirim

    Yeni James Bond için arayışta sona gelinmiş olabilir

    Yeni James Bond için arayışta sona gelinmiş olabilir. The Sun'ın haberine göre Bond rolünü devralması için uzun süredir ismi gündemde olan Aaron Taylor-Johnson'a teklif götürüldü.
    Yeni James Bond belli olmak üzere Tam Boyutta Gör
    2021 yapımı No Time to Die ile birlikte James Bond serisinde Daniel Craig'li dönem kapanmış oldu. Ancak daha önce de pek çok kez yapıldığı gibi yeni bir oyuncuyla yepyeni bir Bond filmi çekmek için planlamalara hızlıca başlandı. O günden beri Bond rolü için pek çok oyuncunun adı geçti ama hiçbiri somutlaşmadı. Ancak görünen o ki yeni Bond arayışında artık sona yaklaşıyoruz.

    The Sun'ın haberine göre Bond serisinin arkasındaki stüdyo olan Eon Productions, Bond rolünü devralması için Aaron Taylor-Johnson'a resmi teklif götürdü. The Sun'ın stüdyoya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Taylor-Johnson'ın önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

    Yeni James Bond, Aaron Taylor-Johnson Olabilir

    Söz konusu sinema haberleri olduğunda The Sun o kadar da güvenilir bir kaynak değil. O yüzden bu haberin gerçek olup olmadığını görmek için daha güvenilir kaynakların teyidini beklememiz gerekiyor. Ancak gerek Aaron Taylor-Johnson isminin ortaya atılması, gerekse bu haberin zamanlaması, gerçek olma ihtimalini arttırıyor. Zira daha önce güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler de yeni Bond arayışında sona yaklaştığımızı gösteriyordu. Bu haberlerde ön plana çıkan isim ise Aaron Taylor-Johnson'dı. Bu yüzden The Sun'ın ortaya attığı bu iddia pekâlâ gerçek olabilir.

    Kick-Ass filmleriyle genç yaşta çıkış yapan Aaron Taylor-Johnson, bugüne kadar Nocturnal Animals, Tenet, Godzilla gibi filmlerle adından söz ettirdi. Kendisi gerek fiziki görünüşü, gerekse micazı itibarıyla Bond rolü için en uygun isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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