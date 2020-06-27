Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu

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Karayip Korsanları serisi bambaşka bir filmle sinemalara geri dönecek gibi görünüyor. The Hollywood Reporter ve Deadline tarafından verilen habere göre, yapımcı stüdyo Disney, başrolünde Margot Robbie'nin yer aldığı kadın merkezli bir Karayip Korsanları filmi çekecek.

Margot Robbie'li Karayip Korsanları filminin yazarı da şimdiden belli olmuş durumda. Birds of Prey'den tanıdığımız Christina Hodson yeni filmin senaryosunu kaleme alan isim olacak. Filmin konusu, yönetmeni veya diğer oyuncuları konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi yok.

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Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı

Karayip Korsanları reboot filmi de geliyor

Disney şu anda iki farklı Karayip Korsanları projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi bugünkü haberde bahsettiğimiz Margot Robbie'li film, diğeri ise daha büyük çaplı bir Karayip Korsanları reboot projesi.

Ayrıca Bkz. "Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı"

Karayip Korsanları reboot projesinin başında Chernobyl'in yaratıcısı Craig Mazin var. Craig Mazin, serinin veteran senaristi Ted Elliot ile birlikte filmin senaryosunu hazırlayacak. Bu filmin oyuncu kadrosuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi gelmedi, ancak Johnny Depp'in ikonik karakteri Jack Sparrow'un reboot filminde yer almayacağı söyleniyor.

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Karayip Korsanları, Walt Disney Stüdyoları'nın beyaz perdedeki en başarılı serilerinden birisi. Dead Men Tell No Tales (2017) filmi bile genel anlamıyla pek beğenilmemesine rağmen gişede 800 milyon dolara yaklaşan bir hasılat elde etmişti. Disney bildiğiniz gibi bu tarz para kazandıran filmlerinin peşini kolay kolay bırakmaz, mutlaka bir şekilde beyaz perdeye geri getirir. Karayip Korsanları da şimdi sadece bir değil iki filmle geri dönüyor.

Yeni filmlerin özellikle de gişedeki performansı merakla bekleniyor. Jack Sparrow'suz Karayip Korsanları bakalım sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi.

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