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    Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu

    Margot Robbie'li yeni bir Karayip Korsanları filmi geliyor. Filmde kadın korsanlar ön planda olacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,2b
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    8
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu
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    Karayip Korsanları serisi bambaşka bir filmle sinemalara geri dönecek gibi görünüyor. The Hollywood Reporter ve Deadline tarafından verilen habere göre, yapımcı stüdyo Disney, başrolünde Margot Robbie'nin yer aldığı kadın merkezli bir Karayip Korsanları filmi çekecek.

    Margot Robbie'li Karayip Korsanları filminin yazarı da şimdiden belli olmuş durumda. Birds of Prey'den tanıdığımız Christina Hodson yeni filmin senaryosunu kaleme alan isim olacak. Filmin konusu, yönetmeni veya diğer oyuncuları konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi yok.

    İlginizi Çekebilir Avatar Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı

    Karayip Korsanları reboot filmi de geliyor

    Disney şu anda iki farklı Karayip Korsanları projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi bugünkü haberde bahsettiğimiz Margot Robbie'li film, diğeri ise daha büyük çaplı bir Karayip Korsanları reboot projesi.

    Ayrıca Bkz. "Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı"

    Karayip Korsanları reboot projesinin başında Chernobyl'in yaratıcısı Craig Mazin var. Craig Mazin, serinin veteran senaristi Ted Elliot ile birlikte filmin senaryosunu hazırlayacak. Bu filmin oyuncu kadrosuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi gelmedi, ancak Johnny Depp'in ikonik karakteri Jack Sparrow'un reboot filminde yer almayacağı söyleniyor.

    Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu
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    Karayip Korsanları, Walt Disney Stüdyoları'nın beyaz perdedeki en başarılı serilerinden birisi. Dead Men Tell No Tales (2017) filmi bile genel anlamıyla pek beğenilmemesine rağmen gişede 800 milyon dolara yaklaşan bir hasılat elde etmişti. Disney bildiğiniz gibi bu tarz para kazandıran filmlerinin peşini kolay kolay bırakmaz, mutlaka bir şekilde beyaz perdeye geri getirir. Karayip Korsanları da şimdi sadece bir değil iki filmle geri dönüyor.

    Yeni filmlerin özellikle de gişedeki performansı merakla bekleniyor. Jack Sparrow'suz Karayip Korsanları bakalım sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi.



    Kaynakça https://deadline.com/2020/06/pirates-of-the-caribbean-margot-robbie-movie-christina-hodson-1202971218/ https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/margot-robbie-christina-hodson-team-new-pirates-caribbean-movie-1298722 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Orlando Bloom un beyaz perde de daha fazla yüz göstermesi gerekiyor aslında çok çok başarılı bir aktör
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa.
    Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama olağanüstü bir feminizm ve LGBTİ++ baskısı var.
    Bir film ya da dizi yapıyorsanız mutlaka LGBTİ++ ve feminist içerik olmak zorunda. Fantastik filmler zaten kafayı yemiş durumda ama asıl facia tarihi fantastik filmlerde.

    İnsan tarihinde savaşçı kadın çok çok çok azdır. Mucit, yazar, lider kadın çok nadir vardır. Var elbette ama çok nadirdir.

    Bugün tarihin en iyi 1000 savaşçısı, generali, komutanı, mucidi, yazarı vs vs aklınıza gelecek her şeyi sıralayın içerisine 1-2 kadın ya girer ya girmez.

    Ama bakıyoruz M.Ö. geçen filmde Afyonlu gay taşfırın erkekleri, lezbiyen savaşçılar dolu.

    Yok böyle bir tarih. Kadının insanlık tarihine etkisi elbette 1. derecede önemlidir. Lakin bu etki daha çok duygusal ve erkeğine destek olma anlamındadır.

    Olsun, olmasın demiyoruz ama gerçek dünyaya etkisi kadar olsun. Benim karşıma fiziki gücü, savaş becerisi ile ön planda olan kadın karakter çıkarma arkadaş. Gerçekçi değil. Hayal dünyası bir evrende bile gerçekçi değil. Kılıç kılıca savaşılan yapımlarda bana fiziki gücüyle etkili kadın çıkarma. Keskin nişancı çıkar eyvallah, savaş pilotu çıkar kabul. Ama eline kılıç alıp karşısındaki kana susamış adamlarla savaşan kadın karakterler çıkarma.

    Lan en basiti cinsiyet değiştirip kadın olan erkeklerin spor müsabakalarına katılmasını istemiyorsun sen kadın olarak. Çünkü ezip geçiyor seni. Ne onun kadar iyi koşuyorsun, ne onun kadar iyi yüzüyorsun, ne onun kadar dayanıklısın. Gerçekte ağlıyorsun "bu kadın sonradan kadın olmuş o yüzden benden güçlü" diye ama filmlerde, dizilerde bol bol kadının gücü karşımızda.

    Kadın güçlü arkadaşlar. Elbette güçlü. İmparatorluklar yıkmış, savaşlara, milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak kadar güçlü. Ama eline balta alıp yapmamış bunu.

    Bunun sonu nereye varacak merak ediyorum. Korkum o ki ellerinde hikaye kalmayan ve süperkahraman filmlerini bile tüketen kapitalist yapımcılar Kurtuluş Savaşı çekip Atatürk'ün aslında gay olduğunu, o yüzden çocuk yapmadığını anlatacak, Fevzi Çakmağın pasif olduğunu gösterecek, Osmanlı filmi çekip Cem Sultan ile 2. Bayezid'in aslında taht için değil aynı kapıkuluna aşık olduğu için savaştığını gösterecek, Timur'un, Cengiz'in generalleri ile yaptığı eşcinsel ilişkileri çekecek.

    Düşünsene Sezar aslında kadınmış, hem de kollektifçi, lezbiyen, komünist, Hdpli bir zenci kadın. Hannibal zaten elinde dövizle İstiklal'de oral yapıyormuş.

    Korkum o ki bu iş buraya gidiyor. Kadınlar, sevgili kadınlar, annemiz, kardeşimiz, sevgilimiz, eşimiz, çocuğumuz olan kadınlar. Okuyun, ufkunuzu açın, fikirlerinizi geliştirin, icat edin, tamir edin. Tiktok videosu çekerek feminist gruplarda slogan atarak kadın toplumda yer kazanamaz. Bugün dünyanın en medeni ülkesinde bile kadın en fazla nadiren yönetici oluyor. İcat edin, geliştirin, bedeninizi değil beyninizi geliştirin. Ki ancak o zaman gerçekten bir şeyler başarmış olursunuz.

    Evet benden başarılı kadınlar var, tonla.
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    barabarabarbara 3 sa.
    Johnny Depp+Orlando Bloom+Keira Knightley = Başyapıt Karayip Korsanları üçlemesi
    Sadece Johnny Depp=Orta seviye Karayip Korsanları devam filmleri
    Johnny Deppsiz Karayip Korsanları = Her yönden eksik bir feministlere yönelik korsancık filmi
    Margot Robbie severiz ama konu karayip korsanlarıysa 10 tane toplasan 1 Keira Knightley etmez
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    fhrstw 3 sa.
    Jack Sparrowsuz izler miyim? İzlerim çünkü bu tarz hiç film yok ama keyif vermez kafadan 6/10 olur.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 3 sa. yeni yorumcu
    Proje gayet mantikli ve guzel dikkat cekici
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    general4242 (Salim Baş) 3 sa.
    Zaten eli yüzü düzgün ve cok eskide kalmamış bir seriye neden reboot atılır ?
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    mehmedaltair 3 sa.
    Hollywood'daki beyinsiz SJW tayfası sektörün içine etmeye devam ediyor. Margot var diye yine gişe yapacaktır abaza çok ama yerden yere vurulacak bir film daha geliyor.
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    S A M C R O (Selim ) 4 sa.
    Karayip korsanları inanılmaz hikayesi enfes müzikleri veya akıl almaz sinematografisi için izlediğini falan sanıyor Disney galiba. Karayip korsanları johnny depp için izleniyordu ve eğer yeni filmlerde yoksa gişede çalışmasına hazır olsun Disney.
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