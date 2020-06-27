Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu

Karayip Korsanları serisi bambaşka bir filmle sinemalara geri dönecek gibi görünüyor. The Hollywood Reporter ve Deadline tarafından verilen habere göre, yapımcı stüdyo Disney, başrolünde Margot Robbie'nin yer aldığı kadın merkezli bir Karayip Korsanları filmi çekecek.
Margot Robbie'li Karayip Korsanları filminin yazarı da şimdiden belli olmuş durumda. Birds of Prey'den tanıdığımız Christina Hodson yeni filmin senaryosunu kaleme alan isim olacak. Filmin konusu, yönetmeni veya diğer oyuncuları konusunda ise şu an için herhangi bir bilgi yok.İlginizi Çekebilir Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı
Karayip Korsanları reboot filmi de geliyor
Disney şu anda iki farklı Karayip Korsanları projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi bugünkü haberde bahsettiğimiz Margot Robbie'li film, diğeri ise daha büyük çaplı bir Karayip Korsanları reboot projesi.
Ayrıca Bkz. "Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı"
Karayip Korsanları reboot projesinin başında Chernobyl'in yaratıcısı Craig Mazin var. Craig Mazin, serinin veteran senaristi Ted Elliot ile birlikte filmin senaryosunu hazırlayacak. Bu filmin oyuncu kadrosuyla ilgili şu an için herhangi bir bilgi gelmedi, ancak Johnny Depp'in ikonik karakteri Jack Sparrow'un reboot filminde yer almayacağı söyleniyor.
Karayip Korsanları, Walt Disney Stüdyoları'nın beyaz perdedeki en başarılı serilerinden birisi. Dead Men Tell No Tales (2017) filmi bile genel anlamıyla pek beğenilmemesine rağmen gişede 800 milyon dolara yaklaşan bir hasılat elde etmişti. Disney bildiğiniz gibi bu tarz para kazandıran filmlerinin peşini kolay kolay bırakmaz, mutlaka bir şekilde beyaz perdeye geri getirir. Karayip Korsanları da şimdi sadece bir değil iki filmle geri dönüyor.
Yeni filmlerin özellikle de gişedeki performansı merakla bekleniyor. Jack Sparrow'suz Karayip Korsanları bakalım sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi.
Kaynakça https://deadline.com/2020/06/pirates-of-the-caribbean-margot-robbie-movie-christina-hodson-1202971218/ https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/margot-robbie-christina-hodson-team-new-pirates-caribbean-movie-1298722 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir film ya da dizi yapıyorsanız mutlaka LGBTİ++ ve feminist içerik olmak zorunda. Fantastik filmler zaten kafayı yemiş durumda ama asıl facia tarihi fantastik filmlerde.
İnsan tarihinde savaşçı kadın çok çok çok azdır. Mucit, yazar, lider kadın çok nadir vardır. Var elbette ama çok nadirdir.
Bugün tarihin en iyi 1000 savaşçısı, generali, komutanı, mucidi, yazarı vs vs aklınıza gelecek her şeyi sıralayın içerisine 1-2 kadın ya girer ya girmez.
Ama bakıyoruz M.Ö. geçen filmde Afyonlu gay taşfırın erkekleri, lezbiyen savaşçılar dolu.
Yok böyle bir tarih. Kadının insanlık tarihine etkisi elbette 1. derecede önemlidir. Lakin bu etki daha çok duygusal ve erkeğine destek olma anlamındadır.
Olsun, olmasın demiyoruz ama gerçek dünyaya etkisi kadar olsun. Benim karşıma fiziki gücü, savaş becerisi ile ön planda olan kadın karakter çıkarma arkadaş. Gerçekçi değil. Hayal dünyası bir evrende bile gerçekçi değil. Kılıç kılıca savaşılan yapımlarda bana fiziki gücüyle etkili kadın çıkarma. Keskin nişancı çıkar eyvallah, savaş pilotu çıkar kabul. Ama eline kılıç alıp karşısındaki kana susamış adamlarla savaşan kadın karakterler çıkarma.
Lan en basiti cinsiyet değiştirip kadın olan erkeklerin spor müsabakalarına katılmasını istemiyorsun sen kadın olarak. Çünkü ezip geçiyor seni. Ne onun kadar iyi koşuyorsun, ne onun kadar iyi yüzüyorsun, ne onun kadar dayanıklısın. Gerçekte ağlıyorsun "bu kadın sonradan kadın olmuş o yüzden benden güçlü" diye ama filmlerde, dizilerde bol bol kadının gücü karşımızda.
Kadın güçlü arkadaşlar. Elbette güçlü. İmparatorluklar yıkmış, savaşlara, milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak kadar güçlü. Ama eline balta alıp yapmamış bunu.
Bunun sonu nereye varacak merak ediyorum. Korkum o ki ellerinde hikaye kalmayan ve süperkahraman filmlerini bile tüketen kapitalist yapımcılar Kurtuluş Savaşı çekip Atatürk'ün aslında gay olduğunu, o yüzden çocuk yapmadığını anlatacak, Fevzi Çakmağın pasif olduğunu gösterecek, Osmanlı filmi çekip Cem Sultan ile 2. Bayezid'in aslında taht için değil aynı kapıkuluna aşık olduğu için savaştığını gösterecek, Timur'un, Cengiz'in generalleri ile yaptığı eşcinsel ilişkileri çekecek.
Düşünsene Sezar aslında kadınmış, hem de kollektifçi, lezbiyen, komünist, Hdpli bir zenci kadın. Hannibal zaten elinde dövizle İstiklal'de oral yapıyormuş.
Korkum o ki bu iş buraya gidiyor. Kadınlar, sevgili kadınlar, annemiz, kardeşimiz, sevgilimiz, eşimiz, çocuğumuz olan kadınlar. Okuyun, ufkunuzu açın, fikirlerinizi geliştirin, icat edin, tamir edin. Tiktok videosu çekerek feminist gruplarda slogan atarak kadın toplumda yer kazanamaz. Bugün dünyanın en medeni ülkesinde bile kadın en fazla nadiren yönetici oluyor. İcat edin, geliştirin, bedeninizi değil beyninizi geliştirin. Ki ancak o zaman gerçekten bir şeyler başarmış olursunuz.
Evet benden başarılı kadınlar var, tonla.
Sadece Johnny Depp=Orta seviye Karayip Korsanları devam filmleri
Johnny Deppsiz Karayip Korsanları = Her yönden eksik bir feministlere yönelik korsancık filmi
Margot Robbie severiz ama konu karayip korsanlarıysa 10 tane toplasan 1 Keira Knightley etmez