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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı

    Disney, Karayip Korsanları reboot filmini hazırlaması için Chernobyl mini dizisinin yaratıcısı Craig Mazin ile anlaşmaya vardı.
    4 sa.
    1,4b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı
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    Karayip Korsanları serisi yepyeni bir kadroyla çok yakında beyaz perdeye geri dönebilir. Deadline'ın haberine göre yapımcı stüdyo Disney, Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar çalışmalar başlamış durumda. Yeni filmi hazırlayacak isimlerle de şimdiden anlaşma sağlanmış.

    Deadline'da yer alan ifadelerde Chernobyl mini-dizisinin yaratıcısı Craig Mazin'ın yeni Karayip Korsanları filmi için Disney ile anlaşma sağladığı belirtiliyor. Craig Mazin, serinin veteran senaristi Ted Elliott ile birlikte yeni filmin senaryosunu hazırlayacak. Filmin yönetmeni, oyuncu kadrosu veya vizyon tarihi gibi konularda ise şu an için herhangi bir bilgimiz yok.

    Karayip Korsanları, Walt Disney Stüdyoları'nın beyaz perdedeki en başarılı serilerinden birisi. Dead Men Tell No Tales (2017) filmi bile genel anlamıyla pek beğenilmemesine rağmen gişede 800 milyon dolara yaklaşan bir hasılat elde etmişti. Disney bildiğiniz gibi bu tarz para kazandıran filmlerinin peşini kolay kolay bırakmaz, mutlaka bir şekilde beyaz perdeye geri getirir. Karayip Korsanları için de bir süredir bazı çalışmalar yapılıyordu. Craig Mazin-Ted Elliot ikilisi şimdi resmen hazırlıklara başlamış gibi görünüyor.

    Karayip Korsanları denilince akla gelen ilk şey elbette Johnny Depp'in ikonik karakteri Jack Sparrow oluyor. Sevilen karakter Jack Sparrow yeni reboot filmlerinde maalesef yer almayacak. Jack Sparrow'suz bir Karayip Korsanları filmi bakalım sinemaseverlerin ilgisini çekebilecek mi.



    https://deadline.com/2019/10/pirates-of-the-caribbean-reboot-chernobyl-craig-mazin-ted-elliott-disney-1202769434/ Yorum Yaz
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    Musty3535123 4 sa. en beğenilen
    reboot değilde spinoff olmalı. johnny depp siz jack sparrow mu olur la.
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    SC0RPI0N 3 sa.
    Disney herşeyi berbat etmeye devam ediyor. Starwars serisini yaptığı gibi.. Geleceğe dönüş serisinin Disney'in eline geçtiğini düşünemiyorum...
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    Mert GFL 4 sa.
    Size hellboy yeniden çekimini hatırlatırım sayın Disney...
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    Start Again 4 sa. yeni yorumcu
    Streaming servisleri yüzünden resmen içerik savaşları var. Elli tanede de spin-off dizi çekerler şimdi buna.
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    Musty3535123 4 sa. en beğenilen
    reboot değilde spinoff olmalı. johnny depp siz jack sparrow mu olur la.
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