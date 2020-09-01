Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni koronavirüs kısıtlamaları nasıl uygulanacak?

    Yeni dönemde Türkiye genelini etkileyen kısıtlamalar yerine bölge bölge tedbirler uygulanacak. Sıkıtının olduğu sektörlerde kısıtlamaya gidilecek.
    1 hf.
    5,2b
    1
    24
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni koronavirüs kısıtlamaları nasıl uygulanacak?
    Tam Boyutta Gör

    10 Mart 2020’den beri ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüsün etkisi henüz hafiflemedi. Günlük vefat ve vaka sayılarında artış yaşanıyor. Hükümet yeni bir dalgaya hazırlık çerçevesinde yeni kısıtlamaları değerlendiriyor.

    Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre yeni kısıtlamalar ilkinden epey farklı olacak. Tüm sektörleri ve ülke genelini kapsayan kısıtlamalar yerine nerede sorun varsa orası oraya kısıtlama uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "İddia: Çin ve Rusya'nın geliştirdiği kovid aşıları, grip aşısını baz alıyor ve etkinliği çok düşük"

    Kısıtlamalar parça parça uygulanacak

    • Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.
    • İllerdeki duruma göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.
    • Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.
    • Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.
    • Ara kesmeler uygulanarak virüsün birinden diğerine atlamasının önlemi alınacak.
    • En önemli karar, okullar konusunda olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.
    • Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.


    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/koronada-2nci-evre-plani-41600147 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    ne yani üniversite lise sınavları yapıldı virüs yayılmadı, ayasofya açıldı kaç bin kişilik kalabalık sözde sosyal mesafeyle dip dibe durdu virüs yayılmadı, havuz-plaj partileri yapıldı virüs yayılmadı ama yaz bitiyo turizmden kazanılan para kapısı kapanıyo virüs yayılmaya başlıyo:D baya güzelmiş kankkss
    ne yani üniversite lise sınavları yapıldı virüs yayılmadı, ayasofya açıldı kaç bin kişilik kalabalık sözde sosyal mesafeyle dip dibe durdu virüs yayılmadı, havu...
    Devamını Gör
    Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mrslimshady (Turgut Siner) 1 hf.
    Yeniden sokağa çıkma yasağı gelirse insanlar ruh sağlığını kaybeder3-5 kişi tatil yapacak diye bunun bedelini herkes ödememeliBilinçsiz davranana yapıştır 10 bin tl , bak bakalım nasıl oturuyor dizlerini kırıp
    Yeniden sokağa çıkma yasağı gelirse insanlar ruh sağlığını kaybeder3-5 kişi tatil yapacak diye bunun bedelini herkes ödememeliBilinçsiz davranana yapıştır 10 bi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    balomer (Ömer Faruk Bal) 1 hf.
    tiyatro izlemeye devam desenize demek ki iyi para aktarıyorlar devam etmesi için hele bu parasız zamanda hükümete ilaç gibi geliyordurbakalım halkımız ne zaman isyan etmeye başlayacak...
    tiyatro izlemeye devam desenize demek ki iyi para aktarıyorlar devam etmesi için hele bu parasız zamanda hükümete ilaç gibi geliyordurbakalım halkımız ne zaman ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Böyle yarım yamalak kısıtlamalarla salgın nah geçer. İtalya, İspanya gibi doğru düzgün 3 hafta karantina uygulamayıp sonra 'nerede sıkıntı varsa oraya geçici çözüm' bularak bir şey başarmış olmuyoruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Apache40 1 hf.
    Sözde salgın mi? Sen bir Covid kliniğine gelsene bir şey deneyeceğiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DD1022 (A. Doğan Deniz) 1 hf.
    Aga açmayın ünileri yaa İstanbulu kazandım nasıl geçineceğim diye düşünüyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Specialist (Emre ) 1 hf.
    Bazıları kısıtlamalara dünden razı. Özgürlüğü ve bağımsızlığı için canını feda etmeye hazır kişiler ne olduğu belirsiz sözde salgından korkuyor.



    “Kölelerin en büyük nefreti kendilerini köle yapanlara değil özgür insanlaradır.”
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Apache40 1 hf.
    1 ay tam kapanmadan bu iş çözülmez hayal görmeyin. Yarım işlerle çözülmediğini görmediniz mi?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deae (Ahmet Eroğlu) 1 hf. Apache40
    İtalya 3 ay tam kapandı ne oldu hala bizden fazla günlük vakaları var. Bu virüs belki yillarca kalacak nereye kapanıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Felurian 1 hf.
    Bizim üni güz için uzaktan eğitim kararı aldı.

    Bu kararla beraber koronadan değil de depresyondan öleceğim kesinleşmiş oldu,

    koronada bir şansım vardı en azından...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deae (Ahmet Eroğlu) 1 hf.
    Forumda da böyle konu açanlar kısıtlamalı bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Tüm ülkece bir daha kapanmanın bir manası yok.2-3 hafta ya da 1 ay tamamen kapanmanın da bir anlamı yok çünkü darmadağın oluruz.Psikolojiler çökmüş durumda. Tüm dünya bıktı.Yüksek oranlarda vaka sayısı olan şehirlerde kapanmalar kısıtlı olarak yapılabilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kokah (ahmet boşver) 1 hf.
    turizm sezonu bitti,tatilini yapan yaptı siki tutan yine çalışmak zorunda olanlar olacak,virüsten koruyoruz diye insanları açlıktan öldürecek insanlık düşmanları
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WmGMD (.. ..) 1 hf.
    Bazı üniversiteler yüz yüze eğitime devam edeceklerini açıkladılar çoktan.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -SWARTHY (Can ) 1 hf. WmGMD
    Benim üniversitemde yüz yüze olacağını açıklamıştı fakat şu durumda imkanı yok. Karar değiştirilecektir
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5150 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, kısıtlama ve
    6 etiket daha tedbir yasak covid-19 Türkiye Haberleri sağlık bakanlığı Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Realme V3 5G dünyanın en ucuz 5G telefonu olma iddiasında 1 hf. Xbox Game Pass Eylül ayı oyunları açıklandı 1 hf. RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler 1 hf. RTX 3080 ile Ray Tracing ve 4K60 mümkün 1 hf. RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu? 1 hf. Türkiye'de App Store fiyatlarına "Dijital Hizmet Vergisi" zammı 1 hf. RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı 1 hf. Fortnite’a ışın izleme ve DLSS desteği geliyor 1 hf. Yeni Nissan Z Proto'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Netflix duyurdu: Ünlü bilim kurgu serisi 'Üç Cisim Problemi' dizi oluyor 1 hf. iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi 1 hf. Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$ 1 hf. Apple kazara zararlı yazılıma onay verdi 1 hf. Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar! 1 hf. Rüzgâr türbini pervanelerinin boyanmasıyla kuş ölümlerinin azaldığı tespit edildi 1 hf. 2021 Rolls-Royce Ghost, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşınızda 1 hf. Samsung Galaxy Z Fold2 lansmanı canlı yayında 1 hf. Katla sok cebine "Samsung Galaxy Z Fold 2 ön inceleme ilk izlenim" 1 hf. Türkiye'deki yeni yasalar nedeniyle Google'dan yüzde 5'lik zam! 1 hf. Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni koronavirüs kısıtlamaları nasıl uygulanacak? Sonraki HyperX Cloud Stinger S oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 hf. MediaTek Helio G95 yonga seti duyuruldu 1 hf. RTX 3090'ın PCB’si görüntülendi 1 hf. Makyajlı Peugeot 3008 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Realme X7 ve X7 Pro tanıtıldı 1 hf. 135 TL değerindeki The Division oyunu ücretsiz oldu! 1 hf. İddia: Çin ve Rusya'nın geliştirdiği kovid aşıları, grip aşısını baz alıyor ve etkinliği çok düşük 1 hf. İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL 1 hf. Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe canlı yayınla bugün DH’de 1 hf. 40 güne kadar bekleme süresi vaat eden realme C11 Türkiye'de satışa çıkıyor 1 hf. Lenovo Tab P11 Pro orta seviyede iddialı olmak istiyor 1 hf. İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi 1 hf. EA Play Steam yayınlandığı gibi zamlandı: İşte yeni fiyatı 1 hf. Snapdragon 732G yonga seti tanıtıldı 1 hf. Nimbus Data dünyanın en yüksek kapasiteli QLC NAND belleğini duyurdu 1 hf. Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi 1 hf. EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla [Güncelleme] 1 hf. Yeni vefat sayısında korkutucu yükseliş sürüyor (31 Ağustos) 1 hf. Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı 1 hf. Lenovo Legion Slim 7i hafifliğiyle dikkat çekiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız