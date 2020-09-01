Yeni koronavirüs kısıtlamaları nasıl uygulanacak?

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10 Mart 2020’den beri ülkemizde varlığını sürdüren koronavirüsün etkisi henüz hafiflemedi. Günlük vefat ve vaka sayılarında artış yaşanıyor. Hükümet yeni bir dalgaya hazırlık çerçevesinde yeni kısıtlamaları değerlendiriyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre yeni kısıtlamalar ilkinden epey farklı olacak. Tüm sektörleri ve ülke genelini kapsayan kısıtlamalar yerine nerede sorun varsa orası oraya kısıtlama uygulanacak.

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Kısıtlamalar parça parça uygulanacak

Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.

İllerdeki duruma göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.

Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.

Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.

Ara kesmeler uygulanarak virüsün birinden diğerine atlamasının önlemi alınacak.

En önemli karar, okullar konusunda olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.

Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/koronada-2nci-evre-plani-41600147

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