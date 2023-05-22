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    Anlık Bildirim

    Yeni Lexus LBX'in ipucu görselleri paylaşıldı

    Lexus, 5 Haziran’da tanıtılacak olan LBX isimli yeni modeliyle ilgili resmi ipucu görselleri paylaştı.                                                            
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    Yeni Lexus LBX'in ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Lexus’un yeni SUV modellerinde bir imza haline gelen şerit ışıklandırma LBX modelinde de kullanılacak ve ilk bakışta özel bir model olduğunu belli edecek.

    Aynı şekilde tamamen yeni LBX’in önünden de bir kesit paylaşan Lexus, aracın yeni tasarımından ipuçları verdi. LBX, kendine özgü L motifli ön farı, akıcı kaput çizgisi ve yeni ön panjur tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Lexus henüz yeni LBX ile ilgili bu görseller dışında herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Ancak gelen haberler, isim hakları 2020 yılında alınan modelin Toyota Yaris Cross ile kardeş olacağını gösteriyor. Bu noktada, TNGA-B platformu üzerine yükselen iki modelin teknik özelliklerinin de benzer olmasını bekleyebiliriz.

    Yeni Lexus LBX, 5 Haziran tarihinde İtalya'da düzenlenecek olan özel bir etkinlikte tanıtılacak. Yeni modelin Avrupa'da satışa sunulacağını biliyoruz ancak Yaris ve Yaris Cross'un satılmadığı ABD pazarına yönelik durum henüz belli değil.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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