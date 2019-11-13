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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın çıkış tarihi resmen açıklandı

    Apple bugün yaptığı duyuruda yeni Mac Pro ve dünyanın en iyi profesyonel ekranı olarak lanse edilen Pro Display XDR'ın Aralık ayında piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın çıkış tarihi resmen açıklandı
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    Apple yenilenmiş Mac Pro'yu geçtiğimiz Haziran ayında tanıtmış ancak profesyoneller için tasarlanan masaüstü bilgisayar için kesin bir çıkış tarihi açıklamamıştı. Şirket bugün Mac Pro ve Pro Display XDR'ın Aralık ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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    Her yönüyle performans için tasarlanmış bir sistem olan Mac Pro aynı zamanda modüler bir yapıya sahip. Bu da kullanıcılara bilgisayarı kendi gereksinimlerine göre genişletme ve yapılandırma olanağı sağlıyor.

    Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın çıkış tarihi resmen açıklandı
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    Dünyanın en iyi profesyonel ekranı

    Mac Pro'nun kalbinde, 28 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen yeni Intel Xeon işlemci yer alıyor. Ayrıca sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve dünyanın en güçlü grafik kartıyla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip. Ayrıca 1.5 TB’a kadar bellek desteği sunuyor.

    Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın çıkış tarihi resmen açıklandı
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    Dünyanın profesyonellere yönelik en iyi ekranı olarak lanse edilen Pro Display XDR, 32 inç Retina 6K ekrana sahip. Aynı zamanda HDR desteği ile geliyor. Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 5.999 dolar, Pro Display XDR'ın ise 4.999 dolar olarak açıklandı. Her ikisi de Aralık ayında apple.com aracılığıyla sipariş verilebilecek.



    https://www.apple.com/newsroom/2019/11/apple-introduces-16-inch-macbook-pro-the-worlds-best-pro-notebook Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    İşlemci AMD olmalıydı , ekran kartı ise Nvidia ??
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    Gökay16 1 hf. yeni yorumcu
    Apple intelle nasıl bir anlama imzalamış böyle resmen intelin boyunduruğuna girmiş. İnanın 4999$ lık modelde ancak 8 çekirdekli giriş sınıfı xeon, daha çok çekirdeklilerde kol gibi fiyat vardır. Yoksa o paraya çok rahat 32 çekirdekli 3.nesil threadripper işlemci verebilirdi.
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    kadalt 1 hf. 12 Angry Men
    Tam diyecektim önden bakınca bildiğimiz rende gibi gözüküyor baktım ki sadece böyle düşünen ben değilmişim 😂
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