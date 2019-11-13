Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın çıkış tarihi resmen açıklandı

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Apple yenilenmiş Mac Pro'yu geçtiğimiz Haziran ayında tanıtmış ancak profesyoneller için tasarlanan masaüstü bilgisayar için kesin bir çıkış tarihi açıklamamıştı. Şirket bugün Mac Pro ve Pro Display XDR'ın Aralık ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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Her yönüyle performans için tasarlanmış bir sistem olan Mac Pro aynı zamanda modüler bir yapıya sahip. Bu da kullanıcılara bilgisayarı kendi gereksinimlerine göre genişletme ve yapılandırma olanağı sağlıyor.

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Dünyanın en iyi profesyonel ekranı

Mac Pro'nun kalbinde, 28 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen yeni Intel Xeon işlemci yer alıyor. Ayrıca sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve dünyanın en güçlü grafik kartıyla birlikte sunulan bir grafik mimarisine sahip. Ayrıca 1.5 TB’a kadar bellek desteği sunuyor.

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Dünyanın profesyonellere yönelik en iyi ekranı olarak lanse edilen Pro Display XDR, 32 inç Retina 6K ekrana sahip. Aynı zamanda HDR desteği ile geliyor. Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 5.999 dolar, Pro Display XDR'ın ise 4.999 dolar olarak açıklandı. Her ikisi de Aralık ayında apple.com aracılığıyla sipariş verilebilecek.

https://www.apple.com/newsroom/2019/11/apple-introduces-16-inch-macbook-pro-the-worlds-best-pro-notebook