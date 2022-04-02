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    Yeni MacBook Air, 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek

    Yayınlanan yeni bir rapora göre yeni MacBook Air'in 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi, Apple bilgisayar satışlarını teşvik edecek.                    
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    Yeni MacBook Air, 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek
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    Tayvanlı endüstri yayını DigiTimes, Apple'ın 2022'nin ikinci yarısında yeni bir MacBook Air piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

    Analistlerin tahminleriyle örtüşüyor

    DigiTimes raporunda, tedarik zincirindeki kaynaklara atıfta bulunarak, yeni MacBook Air'in yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin Apple bilgisayar satışlarına ek bir destek sağlayacağı belirtiliyor. DSCC analistlerine göre 2022 MacBook Air, 13,6 inç ekran, 8 çekirdekli işlemci ve 9/10 çekirdekli GPU'ya sahip bir M2 çip ve MagSafe manyetik şarj ile yeniden tasarlanacak.

    Yeni MacBook Air, 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek
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    İlginç bir şekilde, DigiTimes'ta verilen zaman çizelgesi, Bloomberg gazetecisi Mark Gurman tarafından bu ayın başlarında bildirilen zaman dilimiyle de örtüşüyor. Analist Ming-Chi Kuo ise bir tweet'inde, yeni MacBook Air'in ek renk seçenekleriyle tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını ve 2022'nin ikinci çeyreğinin sonlarında veya üçüncü çeyreğinde seri üretime gireceğini söylemişti.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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