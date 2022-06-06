Yeni nesil MacBook Air 4 farklı renk seçeneği ile gelebilir

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Apple’ın en başarılı cihazlarından olan MacBook Air, sonunda güncellenecek. En son 2020’nin sonunda M1 işlemcisine kavuşan Air, yarın düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde M2 işlemcisi ile güncellenecek. Yeni MacBook Air, iMac kadar renk seçeneği sunmayacak ancak yeni bir renk seçeneği sunacak.

MacBook Air, koyu mavi renk seçeneği sunabilir

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg analisti Mark Gurman, yeni MacBook Air’in iMac gibi bir sürü farklı renk seçeneği sunmayacağını belirtmişti. Bekleyenleri üzen bu haberin ardından Apple analisti Ming-Chi Kuo, yüreklere bir tık su serpecek bir bilgi verdi. Ming-Chi Kuo’ya göre yeni MacBook Air 4 farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renklerin ise uzay grisi, gümüş, altın ve koyu mavi olması bekleniyor. Koyu mavi, yeni olan tek renk gibi gözükse de altın renginin bu sene değişeceği belirtildi. Yeni altın renginin şampanya rengine benzediği ifade edildi.

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Yeni MacBook Air’in grafik anlamında çok daha yüksek performans sunan M2 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca tasarımı ise 14 ve 16 inçlik MacBook Pro’lara benzerlik gösterecek. Çift USB-C bağlantısı ve MagSafe bağlantısı sunacak MacBook Air, Pro modellerde olduğu gibi çentik ile gelebilir.

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