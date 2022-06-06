Yeni nesil MacBook Air 4 farklı renk seçeneği ile gelebilir

Apple’ın en başarılı cihazlarından olan MacBook Air, sonunda güncellenecek. En son 2020’nin sonunda M1 işlemcisine kavuşan Air, yarın düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde M2 işlemcisi ile güncellenecek. Yeni MacBook Air, iMac kadar renk seçeneği sunmayacak ancak yeni bir renk seçeneği sunacak.
MacBook Air, koyu mavi renk seçeneği sunabilir
Geçtiğimiz günlerde Bloomberg analisti Mark Gurman, yeni MacBook Air’in iMac gibi bir sürü farklı renk seçeneği sunmayacağını belirtmişti. Bekleyenleri üzen bu haberin ardından Apple analisti Ming-Chi Kuo, yüreklere bir tık su serpecek bir bilgi verdi. Ming-Chi Kuo’ya göre yeni MacBook Air 4 farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renklerin ise uzay grisi, gümüş, altın ve koyu mavi olması bekleniyor. Koyu mavi, yeni olan tek renk gibi gözükse de altın renginin bu sene değişeceği belirtildi. Yeni altın renginin şampanya rengine benzediği ifade edildi.
Yeni MacBook Air’in grafik anlamında çok daha yüksek performans sunan M2 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca tasarımı ise 14 ve 16 inçlik MacBook Pro’lara benzerlik gösterecek. Çift USB-C bağlantısı ve MagSafe bağlantısı sunacak MacBook Air, Pro modellerde olduğu gibi çentik ile gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.