M2 işlemcili Mac mini ve Mac mini tower listelendi

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Pazartesi günü düzenlenecek olan geliştirici konferansı WWDC’de Apple’ın birçok yeni duyuru yapması bekleniyor. Beklenen duyuruların büyük çoğunluğu yazılımsal konularda olsa da M2 işlemcili MacBook Air’ın da tanıtılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Apple, M2 işlemcisini tanıtması ile beraber yeni Mac mini cihazlarını da tanıtabilir.

Pazartesi günü yeni Mac mini mi tanıtılacak?

Apple onaylı ürün satıcılarından olan B&H Photo, web sitesine tanıtılmamış Apple ürünleri ile ilgili sayfalar ekledi. Sitede M2 işlemcili Mac mini ve Mac mini tower gözüküyor. Ancak Mac mini tower, sitenin yeni Mac Pro için oluşturduğu bir takma isim olabilir. Apple, genellikle satıcıları ile tanıtılmamış ürünler hakkında bir veri alışverişi yapmıyor ancak yine de web sitesindeki bu sayfalar, WWDC öncesi ilginç konuşmalara yol açtı.

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Apple’ın pazartesi günü WWDC’de yeni nesil işlemcisi M2’yi tanıtması bekleniyor. Önceki nesile göre daha fazla grafik gücü barındıracak olan ve daha verimli çalışacak olan M2, ilk kez MacBook Air serisinde kullanılacak. Ancak görünüşe göre Apple, Mac mini’yi de bu etkinlikte güncelleyebilir. Mac mini, en son Aralık 2020’de güncellenmişti. Mac mini tower’ın ise Apple’ın bu yıl içinde tanıtması planlanan Mac Pro olduğu düşünülüyor. Mac Pro hakkında yeteri kadar bilgi bulunmuyor ancak firmanın Apple Silicon’a geçişi Mac Pro ile tamamlanacak bu nedenle yıl bitmeden yeni Mac Pro tanıtılacaktır.

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