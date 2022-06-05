M2 işlemcili Mac mini ve Mac mini tower listelendi

Pazartesi günü düzenlenecek olan geliştirici konferansı WWDC’de Apple’ın birçok yeni duyuru yapması bekleniyor. Beklenen duyuruların büyük çoğunluğu yazılımsal konularda olsa da M2 işlemcili MacBook Air’ın da tanıtılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Apple, M2 işlemcisini tanıtması ile beraber yeni Mac mini cihazlarını da tanıtabilir.
Pazartesi günü yeni Mac mini mi tanıtılacak?
Apple onaylı ürün satıcılarından olan B&H Photo, web sitesine tanıtılmamış Apple ürünleri ile ilgili sayfalar ekledi. Sitede M2 işlemcili Mac mini ve Mac mini tower gözüküyor. Ancak Mac mini tower, sitenin yeni Mac Pro için oluşturduğu bir takma isim olabilir. Apple, genellikle satıcıları ile tanıtılmamış ürünler hakkında bir veri alışverişi yapmıyor ancak yine de web sitesindeki bu sayfalar, WWDC öncesi ilginç konuşmalara yol açtı.
Apple’ın pazartesi günü WWDC’de yeni nesil işlemcisi M2’yi tanıtması bekleniyor. Önceki nesile göre daha fazla grafik gücü barındıracak olan ve daha verimli çalışacak olan M2, ilk kez MacBook Air serisinde kullanılacak. Ancak görünüşe göre Apple, Mac mini’yi de bu etkinlikte güncelleyebilir. Mac mini, en son Aralık 2020’de güncellenmişti. Mac mini tower’ın ise Apple’ın bu yıl içinde tanıtması planlanan Mac Pro olduğu düşünülüyor. Mac Pro hakkında yeteri kadar bilgi bulunmuyor ancak firmanın Apple Silicon’a geçişi Mac Pro ile tamamlanacak bu nedenle yıl bitmeden yeni Mac Pro tanıtılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.