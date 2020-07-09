Yeni MacOS zararlısı tüm sistemi silebiliyor

Bugün siber saldırılar anlamında hiç kimsenin güvende olmadığı bir gerçek. Sayısız güvenlik yazılımı ve üreticilerin tedbirlerine rağmen her gün saldırganların kurbanı olan kullanıcılar mevcut. MacOS sistemleri de artık saldırganların hedefi durumunda.

ThiefQuest nedir?

Bir dönem virüslere karşı kurşun geçirmez olmasıyla övünülen Mac platformları da siber saldırganların elinden kurtulamadı. ThiefQuest adında yeni bir fidye yazılımı tüm verilerinizi silebiliyor.

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SentinelOne araştırmacıları tarafından keşfedilen ThiefQuest yazılımı benzerlerinden hatırladığımız şekilde önce kullanıcının tüm verilerini şifreliyor ve 50$ BTC karşılığında serbest bırakıyor. Eğer fidye ödenmezse tüm verileri siliyor.

Araştırmacılar yazılımın kodlarını incelediklerinde şifreleme konusunda bazı acemilikler yapıldığını görmüşler ve müdahale etme şansları olmuş. Yazılımın koyduğu şifreyi çözebilecek bir araç hali hazırda Github üzerinden yayınlandı.

ThiefQuest şifre çözücü

https://www.techradar.com/news/this-macos-malware-can-wipe-your-entire-device

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