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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni MacOS zararlısı tüm sistemi silebiliyor

    MacOS sistemleri hedef alan ThiefQuest adındaki zararlı yazılım verilerinizi şifreleyerek fidye talep ediyor ancak araştırmacılar şifreyi çözecek bir aracı geliştirmiş durumda.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni MacOS zararlısı tüm sistemi silebiliyor

    Bugün siber saldırılar anlamında hiç kimsenin güvende olmadığı bir gerçek. Sayısız güvenlik yazılımı ve üreticilerin tedbirlerine rağmen her gün saldırganların kurbanı olan kullanıcılar mevcut. MacOS sistemleri de artık saldırganların hedefi durumunda.

    ThiefQuest nedir?

    Bir dönem virüslere karşı kurşun geçirmez olmasıyla övünülen Mac platformları da siber saldırganların elinden kurtulamadı. ThiefQuest adında yeni bir fidye yazılımı tüm verilerinizi silebiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    SentinelOne araştırmacıları tarafından keşfedilen ThiefQuest yazılımı benzerlerinden hatırladığımız şekilde önce kullanıcının tüm verilerini şifreliyor ve 50$ BTC karşılığında serbest bırakıyor. Eğer fidye ödenmezse tüm verileri siliyor.

    Araştırmacılar yazılımın kodlarını incelediklerinde şifreleme konusunda bazı acemilikler yapıldığını görmüşler ve müdahale etme şansları olmuş. Yazılımın koyduğu şifreyi çözebilecek bir araç hali hazırda Github üzerinden yayınlandı.

    ThiefQuest şifre çözücü



    https://www.techradar.com/news/this-macos-malware-can-wipe-your-entire-device Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 sa.
    Yüzde yüz güvenli sistem yoktur tabi ki ama Unix tabanlı sistemlerin yapıları itibari ile en güvenli oldukları kesin.
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    drjacob (... ) 7 sa.
    coşup kendi kendini silmesinde , zamanında bi antivirüs firması kendi yazılımını virüs olarak görüyordu o geldi aklıma :D
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 20 sa.
    Montaj bu MacOS'a virüs giremez girse bile geldiği gibi gider XD
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 20 sa.
    Mesut çevik'e söylemeyin adamın kalbine iner ona göre dünyanın en güvenli ecosistemi malum...
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    Xtrud (Harun Yahya) 22 sa.
    MacOSa virüs girmiyo kanka macbook air kullanıyorum 25 senedir
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