Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Marvel oyunu Midnight Suns'ın çıkış tarihi açıklandı

    Firaxis'in, yani XCOM'un geliştiricisinin Marvel karakterlerinden oluşan yeni oyunu Marvel's Midnight Suns'ın çıkış tarihi geçtiğimiz saatlerde Disneyetkinliğinde açıklandı.
    Oy Ver

    Yeni Marvel oyunu Midnight Suns'ın çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Firaxis Games'in yaptığı Marvel's Midnight Suns'ın çıkış tarihi açıklandı.

    Aralık 2022

    Geçtiğimz saatlerde yapılan açıklamayya göre Marvel's Midnight Suns, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. PlayStation 4, Xbox One ve Switch versiyonu ise daha sonraki bir tarihte çıkış yapacak.

    Marvel's Midnight Suns, Marvel Evreni'nin karanlık yüzünde geçen yeni bir taktik RPG oyunudur. Şeytanların Annesi Lilith'in efendisini yeniden canlandırmasını ve dünyanın sonunu getirmesini engellemek için şeytani güçlere karşı savaşırken Iron Man, Wolverine, Ghost Rider ve Blade gibi ikonik kahramanlarla takım olun ve onların arasına katılın.

    Artık başka şansı kalmayan Dünya'nın en görkemli kahramanları, efsanevi bir kahraman ve dünyanın sonunun gelmesini durdurmak için insanlığın son umudu olan Hunter'ı umutsuzca hayata döndürmek için Midnight Suns -Ghost Rider, Blade, Magik ve Nico Minoru- ile bir araya geliyor. Hunter olarak kendi takımınızı kurmalı, onların güvenini kazanmalı ve onlara bugüne kadar görülmüş en büyük mücadele karşısında önderlik etmelisiniz.

    MARVEL MACERANIZ

    Marvel Evreni'ndeki özelleştirilebilir ilk resmî kahraman olan Hunter ile maceraya atılın. Takımınızın yeteneklerini ve oynanış tarzını özelleştirirken The Avengers, X-Men, Runaways ve diğer evrenlerden gelen efsanevi bir kahraman havuzuna önderlik edin.

    MARVEL'IN KARANLIK TARAFINI KEŞFEDİN

    Lilith'in şeytani güçlerine karşı ayaklanın ve tanıdık kahramanları doğaüstü ve mistik güçlerle dolu yabancı bir dünyaya getiren sürükleyici bir hikâyeyi deneyimleyin.

    EFSANELER ARASINDA YAŞAYIN

    Kahramanları yeni bir gözle görün ve savaş alanı dışında ilişkiler geliştirip kişisel bağları güçlendirirken ek yetenekler açın. Takım arkadaşlarınızla zaman geçirerek, etrafı keşfederek ve bölgenin gizli sırlarını açığa çıkararak The Abbey'e dalın ve keşfedin.

    BİR SÜPER KAHRAMAN GİBİ DÜŞÜNÜN VE SAVAŞIN

    Dost kahramanlarla ekip kurun, taktik savaş alanını değerlendirin ve karanlığın güçlerine karşı stratejik açıdan yıkıcı ikonik saldırılar başlatın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız