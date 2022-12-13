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    Yeni Media Player, Windows 10 kullanıcılarına sunuldu

    Yazılım devi Microsoft yeni Media Player'ı Windows 10 Insider önizleme sürümüne dahil etti. Uygulama kararlı Windows 10 sürümlerine de manuel olarak indirilip yüklenebiliyor.
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    Yeni Media Player, Windows 10 kullanıcılarına sunuldu Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 10'a Windows 11'den bir başka uygulama daha taşıdı. Yazılım devi yeni Media Player'ı sessiz sedasız bir şekilde işletim sisteminin Insider önizleme sürümüne ekledi. Ancak uygulamayı Windows 10'un kararlı sürümlerine manuel olarak indirip kullanmak da mümkün.

    Yüklendikten sonra Groove Müzik'in yerini alan yeni Windows Media Player eski müzik çaları andırmasına rağmen WinUI 3.0 ve Fluent Design sistemini kullanan yepyeni bir uygulama. Windows 10 bu tarz bir arayüzü benimsemese de yeni medya oynatıcı Windows 11 tasarım diliyle uyumlu.

    Yeni Windows Media Player ilk olarak 2021'de gösterildi ve daha sonra Windows 11 için yayınlandı. Microsoft, uygulamayı işletim sisteminin önceki sürümlerine eklemeyi düşündüğünü hiçbir zaman söylememişti. Şirketin bu planı son Insider önizleme sürümü ile birlikte ortaya çıktı.

    Yeni Media Player, Windows 10 kullanıcılarına sunuldu Tam Boyutta Gör

    Yeni Media Player neler sunuyor?

    Yeni uygulama daha modern bir kullanıcı arayüzü, Compact Overlay destekli mini oynatıcı ve daha iyi erişilebilirlik için geliştirilmiş klavye kısayolları ve yardımcı teknolojiler ile geliyor. Groove Müzik'in aksine hem ses hem de video dosyalarını oynatabildiğini belirtelim. Bilgisayarınızda optik sürücü varsa, güncellenmiş Media Player'ı CD yazmak için bile kullanabilirsiniz.

    Yeni Windows Media Player henüz Windows 10'un kararlı sürümleri için mevcut değil ancak yakında yayınlanması bekleniyor. Hemen denemek istiyorsanız uygulamayı aşağıdaki adımları takip ederek Windows 10'un kararlı sürümlerine (derleme 19042 ve üzeri) yükleyebilirsiniz.

    Yeni Media Player Windows 10'a nasıl yüklenir?

    • store.rg-adguard.net adresine gidin.
    • İlk açılır menüden ProductID'yi seçin.
    • Arama kutusuna 9WZDNCRFJ3PT yazın.
    • Sonraki açılır listeden RP'yi seçin.
    • Onay işaretli düğmeye tıklayın ve Microsoft.ZuneMusic_11.2209.30.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle dosyasını indirin.
    • İndirilen dosyayı açın ve uygulamayı güncelleyin.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    kelvinbamfield 2 dakika önce

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    PERİSKOP 1 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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