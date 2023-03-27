Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Türkiye'de satışa sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi, hafif hibrit desteğine sahip 163 beygirlik benzinli motor, 7 ileri DCT şanzıman ve Progressive donanımıyla tercih edilebiliyor. Mercedes B-Serisi fiyatı 1.509.500 TL olarak açıklandı.

2023 Mercedes B-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni B-Serisi’nin ön bölümünde yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası, cam alanlara yumuşak bir geçiş yaparak B-Serisi'ne dinamik bir görünüm kazandırıyor. Arkada ise iki parçalı stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip ve arkadan bakıldığında genişlik algısını güçlendiriyor. Aynı zamanda aerodinamiği de iyileştiren arka camın yan tarafındaki aero spoyler genişlik algısını ileri taşıyor. Yeni B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor.

İleri teknoloji ile sportifliği harmanlayan iç mekân

Tam Boyutta Gör Yeni B-Serisi, pratik ve ferah iç mekânıyla dikkat çekiyor. Eğlence ve bilgilendirme için biri 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşılıyor. İki adet 10,25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyon ise havada süzülen tek bir geniş ekran hissi uyandırıyor.

Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı, uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, siyah panel görünümüyle yeni B-Serisi'nin teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.

İç mekâna yönelik renk ve malzeme seçimleri ileri seviyede kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sunulan "Progressive" donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor.

Yeni B-Serisi'nin konforlu koltuklarının orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. ARTICO/MICROCUT koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85’e kadar çıkıyor.

Daha zengin donanım

Tam Boyutta Gör Yeni B-Serisi'nin baz versiyonunda bile zengin bir donanım seviyesi sunuluyor: Geri görüş kamerası, bilgi-eğlence ekranları, USB paketi ve napa deri direksiyon ilk bakışta göze çarpan donanımlar. Progressive donanım seviyesinden itibaren; MULTIBEAM LED teknolojili farlar, bel destekli koltuk, Park Paketi, Ayna Paketi ve Easy Pack bagaj kapağı devreye giriyor.

Bilgi-Eğlence ve Destek sistemleri

B-Serisi'ndeki en güncel MBUX nesli için üç ekran stili yeniden tasarlandı. ‘Klasik’ tüm sürüş bilgilerini içeriyor, ‘Sportif’ dinamik devir sayacıyla etkileyici bir görsellik sunuyor ve’ Yalın’ azaltılmış içerikleriyle sadelik getiriyor. Üç mod (Navigasyon, Destek, Servis) ve yedi renk seçeneği kişiselleştirilebilen bütünsel ve estetik bir deneyim yaratıyor. Merkezi ekran daha önce de olduğu gibi navigasyon, medya, telefon, araç gibi işlevleri sunuyor ve dokunmatik ekran olarak kullanılabiliyor.

2024 Hyundai Sonata tanıtıldı: İşte yenilenen tasarımı 4 sa. önce eklendi

Revize edilen telematik sistemi yeni tasarımı ve artan performansı ile etkiliyor. Kablosuz Apple Carplay veya Android Auto üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı seçenekleri mevcut. Daha fazla bağlantı için de ek bir USB-C bağlantı noktası eklendi ve USB şarj gücü daha da artırıldı.

Tam Boyutta Gör Hey Mercedes sesli asistanı, yeni B-Serisi ile diyalog ve öğrenme konusunda daha da yetenekli hale geliyor. Örneğin, "Hey Mercedes" etkinleştirme kelimeleri olmadan da belirli eylemler tetiklenebiliyor. MBUX sesli asistan araç fonksiyonlarını açıklayabiliyor ve akıllı telefonunu bağlamak veya ilk yardım çantasını aramak üzere destek sağlıyor.

Yeni B-Serisi güvenlik yardımcıları açısından da güncellendi. Örneğin, Sürüş Destek Paketinin güncellenmesiyle, Aktif Direksiyon Kontrolü işlevi kullanılarak Şeritte Kalma Yardımcısının kontrolü kolaylaştırıldı. İsteğe bağlı Römork Manevra Yardımcısı, çekici araçtaki direksiyon açısını otomatik olarak ayarlayarak yeni B-Serisi ile geri manevrayı daha güvenli ve rahat bir sürece dönüştürüyor.

Hafif hibrit ile elektrik desteği

Yeni B-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor. B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor. Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.

Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

Teknik özellikler - - B 200 Motor hacmi cc 1332 Nominal güç üretimi hp/kw 163/120 Devir sayısı d/d 5500 Anlık ek güç (boost etkisi) hp/kw 14/10 Nominal tork üretimi Nm 270 Ortalama yakıt tüketimi (WLTP) lt/100 km 6.6 - 6.0 Ortalama CO2 emisyonu (WLTP) gr/km 151 - 136 Hızlanma 0-100 km/s sn 8,4 Azami hız km/s 223

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri