Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- 2023 Mercedes B-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İleri teknoloji ile sportifliği harmanlayan iç mekân
- Daha zengin donanım
- Bilgi-Eğlence ve Destek sistemleri
- Hafif hibrit ile elektrik desteği
- Teknik özellikler
- Yorumlar
2023 Mercedes B-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni B-Serisi’nin ön bölümünde yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası, cam alanlara yumuşak bir geçiş yaparak B-Serisi'ne dinamik bir görünüm kazandırıyor. Arkada ise iki parçalı stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip ve arkadan bakıldığında genişlik algısını güçlendiriyor. Aynı zamanda aerodinamiği de iyileştiren arka camın yan tarafındaki aero spoyler genişlik algısını ileri taşıyor. Yeni B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor.
İleri teknoloji ile sportifliği harmanlayan iç mekân
Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı, uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, siyah panel görünümüyle yeni B-Serisi'nin teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.
İç mekâna yönelik renk ve malzeme seçimleri ileri seviyede kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sunulan "Progressive" donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor.
Yeni B-Serisi'nin konforlu koltuklarının orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. ARTICO/MICROCUT koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85’e kadar çıkıyor.
Daha zengin donanım
Bilgi-Eğlence ve Destek sistemleri
B-Serisi'ndeki en güncel MBUX nesli için üç ekran stili yeniden tasarlandı. ‘Klasik’ tüm sürüş bilgilerini içeriyor, ‘Sportif’ dinamik devir sayacıyla etkileyici bir görsellik sunuyor ve’ Yalın’ azaltılmış içerikleriyle sadelik getiriyor. Üç mod (Navigasyon, Destek, Servis) ve yedi renk seçeneği kişiselleştirilebilen bütünsel ve estetik bir deneyim yaratıyor. Merkezi ekran daha önce de olduğu gibi navigasyon, medya, telefon, araç gibi işlevleri sunuyor ve dokunmatik ekran olarak kullanılabiliyor.
Revize edilen telematik sistemi yeni tasarımı ve artan performansı ile etkiliyor. Kablosuz Apple Carplay veya Android Auto üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı seçenekleri mevcut. Daha fazla bağlantı için de ek bir USB-C bağlantı noktası eklendi ve USB şarj gücü daha da artırıldı.
Yeni B-Serisi güvenlik yardımcıları açısından da güncellendi. Örneğin, Sürüş Destek Paketinin güncellenmesiyle, Aktif Direksiyon Kontrolü işlevi kullanılarak Şeritte Kalma Yardımcısının kontrolü kolaylaştırıldı. İsteğe bağlı Römork Manevra Yardımcısı, çekici araçtaki direksiyon açısını otomatik olarak ayarlayarak yeni B-Serisi ile geri manevrayı daha güvenli ve rahat bir sürece dönüştürüyor.
Hafif hibrit ile elektrik desteği
Yeni B-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor. B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor. Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.
Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.
|-
|-
|B 200
|Motor hacmi
|cc
|1332
|Nominal güç üretimi
|hp/kw
|163/120
|Devir sayısı
|d/d
|5500
|Anlık ek güç (boost etkisi)
|hp/kw
|14/10
|Nominal tork üretimi
|Nm
|270
|Ortalama yakıt tüketimi (WLTP)
|lt/100 km
|6.6 - 6.0
|Ortalama CO2 emisyonu (WLTP)
|gr/km
|151 - 136
|Hızlanma 0-100 km/s
|sn
|8,4
|Azami hız
|km/s
|223
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)