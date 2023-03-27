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    Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Mercedes-Benz B-Serisi, sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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    Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de satışa sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi, hafif hibrit desteğine sahip 163 beygirlik benzinli motor, 7 ileri DCT şanzıman ve Progressive donanımıyla tercih edilebiliyor. Mercedes B-Serisi fiyatı 1.509.500 TL olarak açıklandı.

    2023 Mercedes B-Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni B-Serisi’nin ön bölümünde yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası, cam alanlara yumuşak bir geçiş yaparak B-Serisi'ne dinamik bir görünüm kazandırıyor. Arkada ise iki parçalı stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip ve arkadan bakıldığında genişlik algısını güçlendiriyor. Aynı zamanda aerodinamiği de iyileştiren arka camın yan tarafındaki aero spoyler genişlik algısını ileri taşıyor. Yeni B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor. 

    İleri teknoloji ile sportifliği harmanlayan iç mekân

    Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni B-Serisi, pratik ve ferah iç mekânıyla dikkat çekiyor. Eğlence ve bilgilendirme için biri 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşılıyor. İki adet 10,25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyon ise havada süzülen tek bir geniş ekran hissi uyandırıyor.

    Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı, uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, siyah panel görünümüyle yeni B-Serisi'nin teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor. 

    İç mekâna yönelik renk ve malzeme seçimleri ileri seviyede kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sunulan "Progressive" donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor. 

    Yeni B-Serisi'nin konforlu koltuklarının orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. ARTICO/MICROCUT koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85’e kadar çıkıyor.

    Daha zengin donanım

    Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni B-Serisi'nin baz versiyonunda bile zengin bir donanım seviyesi sunuluyor: Geri görüş kamerası, bilgi-eğlence ekranları, USB paketi ve napa deri direksiyon ilk bakışta göze çarpan donanımlar. Progressive donanım seviyesinden itibaren; MULTIBEAM LED teknolojili farlar, bel destekli koltuk, Park Paketi, Ayna Paketi ve Easy Pack bagaj kapağı devreye giriyor.

    Bilgi-Eğlence ve Destek sistemleri

    B-Serisi'ndeki en güncel MBUX nesli için üç ekran stili yeniden tasarlandı. ‘Klasik’ tüm sürüş bilgilerini içeriyor, ‘Sportif’ dinamik devir sayacıyla etkileyici bir görsellik sunuyor ve’ Yalın’ azaltılmış içerikleriyle sadelik getiriyor. Üç mod (Navigasyon, Destek, Servis) ve yedi renk seçeneği kişiselleştirilebilen bütünsel ve estetik bir deneyim yaratıyor. Merkezi ekran daha önce de olduğu gibi navigasyon, medya, telefon, araç gibi işlevleri sunuyor ve dokunmatik ekran olarak kullanılabiliyor.

    Revize edilen telematik sistemi yeni tasarımı ve artan performansı ile etkiliyor. Kablosuz Apple Carplay veya Android Auto üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı seçenekleri mevcut. Daha fazla bağlantı için de ek bir USB-C bağlantı noktası eklendi ve USB şarj gücü daha da artırıldı.

    Yeni Mercedes B-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hey Mercedes sesli asistanı, yeni B-Serisi ile diyalog ve öğrenme konusunda daha da yetenekli hale geliyor. Örneğin, "Hey Mercedes" etkinleştirme kelimeleri olmadan da belirli eylemler tetiklenebiliyor. MBUX sesli asistan araç fonksiyonlarını açıklayabiliyor ve akıllı telefonunu bağlamak veya ilk yardım çantasını aramak üzere destek sağlıyor.

    Yeni B-Serisi güvenlik yardımcıları açısından da güncellendi. Örneğin, Sürüş Destek Paketinin güncellenmesiyle, Aktif Direksiyon Kontrolü işlevi kullanılarak Şeritte Kalma Yardımcısının kontrolü kolaylaştırıldı. İsteğe bağlı Römork Manevra Yardımcısı, çekici araçtaki direksiyon açısını otomatik olarak ayarlayarak yeni B-Serisi ile geri manevrayı daha güvenli ve rahat bir sürece dönüştürüyor.

    Hafif hibrit ile elektrik desteği

    Yeni B-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor. B-Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor. Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.

    Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

    Teknik özellikler
    - - B 200
    Motor hacmi cc 1332
    Nominal güç üretimi hp/kw 163/120
    Devir sayısı d/d 5500
    Anlık ek güç (boost etkisi) hp/kw 14/10
    Nominal tork üretimi Nm 270
    Ortalama yakıt tüketimi (WLTP) lt/100 km 6.6 - 6.0
    Ortalama CO2 emisyonu (WLTP) gr/km 151 - 136
    Hızlanma 0-100 km/s sn 8,4
    Azami hız km/s 223
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    semih kaptan 11 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 12 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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