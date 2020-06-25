Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yılın sonunda marka tarihinde ilk kez yapılan dijital dünya lansmanıyla örtüsü kaldırılan 2020 Mercedes-Benz GLA, Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni GLB’nin hemen ardından Türkiye’ye gelen 2020 Mercedes-Benz GLA fiyatı 412.500 TL’den başlıyor.

2020 Mercedes-Benz GLA, selefine kıyasla 15 mm daha kısa bir araç. Buna rağmen daha ferah bir iç mekana sahip olduğu söylenen araçta, arkadaki yolcular için sunulan diz mesafesi neredeyse 12 cm’ye kadar uzatılmış. Ayrıca, yeni GLA’nın yüksekliğinde de 10 cm’den fazla artış yaşanmış. Bu sayede ön tarafta daha yüksek oturma pozisyonu ve daha fazla baş mesafesi elde edilmiş. Arka taraftaki 40:20:40 oranında katlanan ve öne/arkaya kaydırılabilen koltuklar da 2020 Mercedes-Benz GLA’nın oldukça pratik bir araç olmasını sağlamış. Aracın bagaj hacmi de 14 litre artırılarak 435 litreye yükseltilmiş.

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2020 Mercedes-Benz GLA’nın iç mekanına baktığımızda, markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Bitişik ekran tasarımının yer aldığı yeni GLA’da 7 inç boyutunda dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarına yer verilmiş. Söz konusu ekranlar opsiyon olarak 10.25 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Markanın imzası haline gelen türbin şeklindeki hava menfeslerinin de dikkat çektiği 2020 Mercedes-Benz GLA’da sesli komut, AR navigasyon ve yapay zeka desteğine sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

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2020 Mercedes-Benz GLA, tıpkı yeni GLB’de olduğu gibi ilk etapta Türkiye’de tek motor seçeneği be iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. GLA 200 olarak adlandırılan modelin kaputu altında, 163 beygir ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre turbo benzinli motor mevcut. 7 ileri DCT ile kombine edilen ünite, gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

2020 Mercedes-Benz GLA’nın fiyatı Progressive isimli donanım seviyesiyle birlikte 412.500 TL’den başlıyor. AMG donanım seviyesi ise 454.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni GLA’nın geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan yeni GLB’den daha pahalı olduğunu da belirtelim.

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