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    Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz haftalarda 7 koltuk seçeneğine sahip kompakt SUV'u yeni GLB'yi Türkiye'ye getiren Alman marka, şimdi de 2020 Mercedes-Benz GLA ile karşımızda. İşte yeni GLA Türkiye fiyatı ve özellikleri:
    4 sa.
    3,9b
    65
    24
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın sonunda marka tarihinde ilk kez yapılan dijital dünya lansmanıyla örtüsü kaldırılan 2020 Mercedes-Benz GLA, Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni GLB’nin hemen ardından Türkiye’ye gelen 2020 Mercedes-Benz GLA fiyatı 412.500 TL’den başlıyor.

    2020 Mercedes-Benz GLA, selefine kıyasla 15 mm daha kısa bir araç. Buna rağmen daha ferah bir iç mekana sahip olduğu söylenen araçta, arkadaki yolcular için sunulan diz mesafesi neredeyse 12 cm’ye kadar uzatılmış. Ayrıca, yeni GLA’nın yüksekliğinde de 10 cm’den fazla artış yaşanmış. Bu sayede ön tarafta daha yüksek oturma pozisyonu ve daha fazla baş mesafesi elde edilmiş. Arka taraftaki 40:20:40 oranında katlanan ve öne/arkaya kaydırılabilen koltuklar da 2020 Mercedes-Benz GLA’nın oldukça pratik bir araç olmasını sağlamış. Aracın bagaj hacmi de 14 litre artırılarak 435 litreye yükseltilmiş.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi"

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın iç mekanına baktığımızda, markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Bitişik ekran tasarımının yer aldığı yeni GLA’da 7 inç boyutunda dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarına yer verilmiş. Söz konusu ekranlar opsiyon olarak 10.25 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Markanın imzası haline gelen türbin şeklindeki hava menfeslerinin de dikkat çektiği 2020 Mercedes-Benz GLA’da sesli komut, AR navigasyon ve yapay zeka desteğine sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

    Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    2020 Mercedes-Benz GLA, tıpkı yeni GLB’de olduğu gibi ilk etapta Türkiye’de tek motor seçeneği be iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. GLA 200 olarak adlandırılan modelin kaputu altında, 163 beygir ve 250 Nm tork üreten 1.33 litre turbo benzinli motor mevcut. 7 ileri DCT ile kombine edilen ünite, gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın fiyatı Progressive isimli donanım seviyesiyle birlikte 412.500 TL’den başlıyor. AMG donanım seviyesi ise 454.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni GLA’nın geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan yeni GLB’den daha pahalı olduğunu da belirtelim.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hidrojennn (gizli yok) 4 sa. en beğenilen
    öteki abuk subuk frmaların fiyatlarını görünce gla'nın 412.500 TL'lik fiyatı çok normal geliyor. araç markaları 3-4 senedir her döviz artığında arabalara zam yaptılar ama döviz düştüğünde indirime gitmediler. döviz tekrar artıgında zam yaptılar gene düşütüğünde indirim yapmadılar. şu son artışta gene zam yaptılar düşünce indirime gitmediler. yani dolar yaklaşık 3 sene önce 7'yi geçti, düştü, geçti, düştü. hani kur ayarlıyorlarsa düşünce neden indirmiyorlar?
    öteki abuk subuk frmaların fiyatlarını görünce gla'nın 412.500 TL'lik fiyatı çok normal geliyor. araç markaları 3-4 senedir her döviz artığında arabalara zam y...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Berringer (Ahmet ) 3 sa. hidrojennn
    Türkiye'de Dolar düşünce neyin fiyatı iniyor ki araba fiyatları düşsün
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    borukuzen (faruk puka) 3 sa.
    Ülkemizde bu liyakatsiz çarklar dönmeye devam ettikçe 150 Bin TL'lik arabalar faiş vergilerle 400 binlere geliyor.

    Bundan 5 yıl sonra bu çarpık ve adaletsiz düzen değişmezse aynı araçlar 750-800 bin TL bandına gelecek.

    Yani alım gücü düştükçe düşecek,satılan her şeyin fiyatı yükseldikçe yükselecek.
    Ülkemizde bu liyakatsiz çarklar dönmeye devam ettikçe 150 Bin TL'lik arabalar faiş vergilerle 400 binlere geliyor. Bundan 5 yıl sonra bu çarpık ve adal...
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    Yanıtla +7
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    handali (ali arslanoğlu) 2 sa. bio technolog
    Cinsiyetçilik mi desem ötekilestirmek mi desem bilemedim. Sen binince hakkınla almış olacaksın, ama başörtülü biri ya da başörtüsüz bir kadın binince hak yiyerek ya da kocasının parasiyla binmiş mi olacak? Başörtülü olup da universite ve mastır yapmış bir çok tanıdığım üst düzey posizyonlarda çalışıyor. Azinliktalar dersen bu da zamanında devletin başörtülüler yaptığı haksizliklardan kaynaklıdır.
    Cinsiyetçilik mi desem ötekilestirmek mi desem bilemedim. Sen binince hakkınla almış olacaksın, ama başörtülü biri ya da başörtüsüz bir kadın binince hak yiyere...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 1 sa. handali
    Yaşadığım yerde 10 lüx suv içinde mercedes audi porsche farketmeksizin içindindeki 9 u bayan nedense hep kadınlar alıyor bu arabaları ha yok zengin kocaları pardon benim maaşım 6000 eşiminde öyle ömrüm yetmez bu arabayı almaya kim alıyor o zaman ayrıca kadın dedim başörtüsünü nereden çıkardın
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    fantomasds 30 dk.
    Dolmuş kokpiti kullanmaya devam ediyorlar.
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    sandalye88 (Yasin Gül) 38 dk.
    Almayacak millet talep oldukça fiyatlar yukarı tırmanmaya devam eder...bizlerde böyle reklamlarina fiyatlarına bakar dururuz..
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    faniseyler (halit özdemir) 1 sa.
    Ben citroen c5 aircross bide kırtasiyeden yıldız alırdım. Hem 100bin tl cebimde kalır hemde daha kullanışlı bir arabam olurdu.
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    ezimuse (Muhammet ) 1 sa.
    Yerden yüksek A180 :)
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    haberelectro 2 sa. (düzenlendi)
    Almanyada çöpçülerin bineceği arabaya türkiyede beyaz önlüklüler binebiliyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. haberelectro
    Oha Almanya'da çöpçüler Gla ile mi geziyor :O Hani tamam adamlar bizden 7 kat daha zengin ama o zaman oranın beyaz önlüklüleri F16'yla falan geziyordur herhalde :D
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    caldexterr 2 sa. yeni yorumcu
    Dış tasarım bana GLB'den daha güzel geldi. GLB'de bagaj avantajı yadsınamaz ama GLA çok şeker. 300 Tiguan'a vereceğime buna veririm.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    araba çok güzel ama arkasını nedense audiye benzettim q3 modeline
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    ReaLGz 2 sa.
    Tasarımı gerçekten çok güzel ama fiyat çok fazla. 450k ya acımayacak durumum olsa alırdım. Alabilenlere hayırlı olsun.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Passatın 550 bin tl civarı görünce bu daha ucuz geldi.
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    drjacob (... ) 2 sa.
    Mini suv’a 400 bin TL para veriyoruz iş mi bu ?
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    3877 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni gla türkiye ve
    4 etiket daha 2020 gla türkiye fiyatı 2020 mercedes-benz gla mercedes türkiye Bilim ve Teknoloji
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