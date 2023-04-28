Elektrikli MG4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Fiyat
|Comfort 125 kW
|969.000 TL
|Luxury 150 kW
|1.269.000 TL
MG4 özellikleri ile neler sunuyor ❓
Elektrikli MG4, markanın MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) üzerine inşa ettiği ilk tam elektrikli model olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede daha üstün sürüş özellikleri ve gelişmiş teknolojilerle donatılan model 4287 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe, 1504 mm yüksekliğe ve 2705 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin yüksüz ağırlığı da 1655 ila 1685 kg arasında değişiyor.
Elektrikli hatchback modelin bataryasında yatay düzen kullanılması sayesinde batarya yüksekliği 110 mm'ye kadar düşürülmüş. Bunun iç hacmi, güç kullanım oranı ve verimliliği artırdığı ifade ediliyor. Kapasite, versiyona göre sırasıyla 51 kWsa veya 64 kWsa olarak kullanılıyor. Küçük bataryaya sahip versiyon WLTP'ye göre 350 km, büyük bataryalı versiyon ise 435 km sürüş menzili sunuyor.
Comfort versiyonda 17 kWsa/100 km ve Luxury'de 16,6 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan MG4'ün üst versiyonu 140 kW DC hızlı şarj desteği ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sunuyor. Ayrıca, V2L (vehicle to load) teknolojisi ile elektronik cihazlardan diğer elektrikli araçlara kadar pek çok kaynağa güç sağlamak da mümkün.
MG4'ün öne çıkan donanımlarına baktığımızda Comfort versiyonda 16 inç siyah kapaklı çelik jantlar, V2L araçtan araca şarj fonksiyonu, 4 yöne ayarlanabilir direksiyon simidi, 6 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu, kumaş koltuklar, otomatik klima, 4 seviyelik kinetik enerji geri kazanım sistemi, 5 sürüş modu, otomatik LED farlar ve MG Pilot Teknolojik sürüş destek sistemi gibi özellikler görmekteyiz.
Comfort donanım seviyesinden itibaren standart olan asistan sistemleri adaptif hız sabitleyici, otomatik acil fren sistemi, akıllı uzun far, hız asistan sistemi, trafikte sürüş sistemi ve şeritten ayrılma uyarısı şeklinde sıralanıyor. Şerit değiştirme desteği, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı ve kapı açma uyarısı gibi özellikler ise üst versiyonda standart.
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