Elektrikli MG4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

MG'nin tam elektrikli C segment hatchback modeli Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Carwow gibi çeşitli yayınlar tarafından 2023 yılın otomobili seçilen ve Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başaran yeni MG4'ün fiyatı 969.000 TL'den başlıyor.

MG4 fiyat listesi 💸 Versiyon Fiyat Comfort 125 kW 969.000 TL Luxury 150 kW 1.269.000 TL

MG4 özellikleri ile neler sunuyor ❓

Elektrikli MG4, markanın MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) üzerine inşa ettiği ilk tam elektrikli model olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede daha üstün sürüş özellikleri ve gelişmiş teknolojilerle donatılan model 4287 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe, 1504 mm yüksekliğe ve 2705 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin yüksüz ağırlığı da 1655 ila 1685 kg arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör MG4, arkadan itiş düzenine sahip bir elektrikli otomobil. Aracın iki versiyonunda da kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanılıyor ancak maksimum güç değerleri versiyona göre değişiyor. Giriş seviyesinde yer alan Comfort versiyonda 125 kW maksimum güç sunulurken Luxury'de bu değer 150 kW olarak karşımıza çıkıyor. Azami tork değeri ise 250 Nm olarak iki versiyonda da sabit.

Elektrikli hatchback modelin bataryasında yatay düzen kullanılması sayesinde batarya yüksekliği 110 mm'ye kadar düşürülmüş. Bunun iç hacmi, güç kullanım oranı ve verimliliği artırdığı ifade ediliyor. Kapasite, versiyona göre sırasıyla 51 kWsa veya 64 kWsa olarak kullanılıyor. Küçük bataryaya sahip versiyon WLTP'ye göre 350 km, büyük bataryalı versiyon ise 435 km sürüş menzili sunuyor.

Gerek aerodinamik yapıyı gerektiğinde de verimliliği artırmak adına aktif ön panjur ve batarya ön ısıtma sistemi gibi teknolojilerle donatılan modelin Luxury versiyonunda daha verimli iklimlendirme sistemi için ısı pompası da kullanılıyor. İklimlendirme demişken, otomobilde yolculuk boyunca size temiz hava sağlamak için hava arındırma sistemine de yer veriliyor.

Comfort versiyonda 17 kWsa/100 km ve Luxury'de 16,6 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan MG4'ün üst versiyonu 140 kW DC hızlı şarj desteği ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sunuyor. Ayrıca, V2L (vehicle to load) teknolojisi ile elektronik cihazlardan diğer elektrikli araçlara kadar pek çok kaynağa güç sağlamak da mümkün.

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MG4'ün öne çıkan donanımlarına baktığımızda Comfort versiyonda 16 inç siyah kapaklı çelik jantlar, V2L araçtan araca şarj fonksiyonu, 4 yöne ayarlanabilir direksiyon simidi, 6 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu, kumaş koltuklar, otomatik klima, 4 seviyelik kinetik enerji geri kazanım sistemi, 5 sürüş modu, otomatik LED farlar ve MG Pilot Teknolojik sürüş destek sistemi gibi özellikler görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Luxury versiyonunda ise 17 inç alaşım jantlar, ısı pompası, aktif ön ızgara, kablosuz cep telefon şarjı, 360 derece kamera, ön koltuk ve direksiyon ısıtma, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, PU deri ve kumaş koltuklar gibi ekstra özellikler karşımıza çıkıyor.

Comfort donanım seviyesinden itibaren standart olan asistan sistemleri adaptif hız sabitleyici, otomatik acil fren sistemi, akıllı uzun far, hız asistan sistemi, trafikte sürüş sistemi ve şeritten ayrılma uyarısı şeklinde sıralanıyor. Şerit değiştirme desteği, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı ve kapı açma uyarısı gibi özellikler ise üst versiyonda standart.

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Yeni MG4 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri