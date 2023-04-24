Chery'nin Türkiye'ye getirmeyi planladığı diğer modeller: Arrizo 8 ve daha fazlası

İlk olarak önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'ye getirilmesi planlanan yeni modellerle başlayalım. Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si'nin açıklamasına göre, Arrizo 8, 2024'te Türkiye'de satışa çıkacak. Markanın sedan gövde tipindeki modeli Chery Arrizo 8, oldukça modern ve şık bir tasarıma sahip.
Sedan modelin ardından, şu an satışta olan Chery Omoda 5'in tam elektrikli versiyonu da önümüzdeki yıl piyasada olacak. Si, ilerleyen süreçte Chery Group çatısı altındaki Jetour'un da Türkiye'ye geleceğini söyledi. SUV modellere odaklanan bu markanın kısa süre önce tanıttığı Jetour Traveller modelini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık.
Chery Group, yeni stratejisi kapsamında Omoda ve Jaecoo markalarını Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu markalara ait otomobilleri yakın ülkelerde üretmeyi planlıyor. Buna yönelik yatırım kararının önümüzdeki yıllarda kesinleşmesi beklenirken, Türkiye, olası fabrika yatırımında en güçlü seçenek konumunda. Yatırımın büyüklüğü henüz belli değil ancak burada üretilecek modellerin satışların yüzde 15'ini oluşturabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)