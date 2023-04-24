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    Chery'nin Türkiye'ye getirmeyi planladığı diğer modeller: Arrizo 8 ve daha fazlası

    Şanghay Otomobil Fuarı'nda 14 yeni modelden oluşan kapsamlı bir tanıtım süreci gerçekleştiren Chery'nin Türkiye Başkanı Fenghuo Si, önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelecek yeni modellerle ilgili konuştu.
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    Çinli Chery'nin Türkiye'ye getireceği diğer modeller belli oldu
    Çinli otomotiv devi Chery, uzun bir süre sonra arada herhangi bir distribütör olmadan kendi yatırımıyla Türkiye pazarına geri döndü. Şirket ilk etapta üç farklı SUV modelini satışa sundu. İlerleyen dönemde yeni modellerini getirmeyi planlayan Chery'nin ayrıca Türkiye ve Avrupa pazarları için ülkemizde üretim yapma planları da var.

    İlk olarak önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'ye getirilmesi planlanan yeni modellerle başlayalım. Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si'nin açıklamasına göre, Arrizo 8, 2024'te Türkiye'de satışa çıkacak. Markanın sedan gövde tipindeki modeli Chery Arrizo 8, oldukça modern ve şık bir tasarıma sahip.

    Sedan modelin ardından, şu an satışta olan Chery Omoda 5'in tam elektrikli versiyonu da önümüzdeki yıl piyasada olacak. Si, ilerleyen süreçte Chery Group çatısı altındaki Jetour'un da Türkiye'ye geleceğini söyledi. SUV modellere odaklanan bu markanın kısa süre önce tanıttığı Jetour Traveller modelini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık.

    Çinli Chery'nin Türkiye'ye getireceği diğer modeller belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son olarak Chery'nin B segmentindeki temsilcisi Tiggo 5 de Türkiye pazarına giriş yapacak. Grubun lüks segmentte konumlandırdığı Exeed markası için henüz belirli bir takvim yok. Yetkililerin bu konudaki açıklaması, premium segmente hitap etmeden önce pazardaki konumu güçlendirmek yönünde. Chery ilk etapta Türkiye'deki pazar payını yüzde 7'ye ulaştırmayı hedefliyor.

    Chery Group, yeni stratejisi kapsamında Omoda ve Jaecoo markalarını Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu markalara ait otomobilleri yakın ülkelerde üretmeyi planlıyor. Buna yönelik yatırım kararının önümüzdeki yıllarda kesinleşmesi beklenirken, Türkiye, olası fabrika yatırımında en güçlü seçenek konumunda. Yatırımın büyüklüğü henüz belli değil ancak burada üretilecek modellerin satışların yüzde 15'ini oluşturabileceği belirtiliyor.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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