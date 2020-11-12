Yeni Mi Electric Scooter modelleri ülkemizde

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Xiaomi’nin Temmuz ayında tanıtımını yaptığı Mi Electric Scooter Pro 2 ve Mi Electric Scooter 1S modelleri ülkemizde de satışa çıkıyor. Yeni modeller ekrana ve daha verimli mesafeye odaklanıyor.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Mi Electric Scooter Pro 2 önceki modellere göre bilgilendirme ekranı tarafında biraz daha avantajlı. Tek şarjla 45Km civarında yol katedebilen scooter ayrıca 25km/s hızlara da ulaşabiliyor. Ürün yüzde 20 eğimli yükseklikleri aşacak şekilde tasarlanmış.

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Xiaomi Mi Electric Scooter 1S duyuruldu

300W motora sahip olan scooter dahili bir LCD ekran barındırıyor. Ekranda scooter ile ilgili pek çok bilgi ve parametre yer alıyor. Bluetooth ile telefonunuza bağladığınızda ilk kullanıcılar için kısa bir bilgilendirme de yapılıyor. Çift fren sistemi ile güvenlik arttırılırken şok emici basınçlı tekerlekler de sarsıntıları azaltıyor.

Gövde kısmının ön, arka ve kenarlarında reflektörler mevcut. Ayrıca far da 2W gücünde LED barındırıyor ve 10m mesafeyi aydınlatabiliyor. Yine gövde katlanabilir yapıda ve taşıması oldukça kolay. Mi Electric Scooter Pro 2 için 5499TL fiyat etiketi mevcut.

Mi Electric Scooter 1S özellikleri ve fiyatı

Mi Electric Scooter 1S modeli 250W gücünde ve 500W maksimum çıkış verebilen bir motora sahip. Motor 3000 saate kadar servis ömrü sunuyor. Saatte 25Km hıza çıkabilen scooter tek şarj ile 30Km gidebiliyor. Batarya yüzde 40 altına indiğinde enerji tasarrufu modu devreye giriyor. Ayrıca normal ve spor modları da var.

Katlanabilir gövde 12.5Kg ağırlığında ve 100Kg seviyesine kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Yenilenmiş bilgi ekranında hız, sürüş durumu, batarya durumu gibi bilgiler gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Her iki tarafta ABS destekli disk fren sistemi kullanan Mi Electric Scooter 1S scooter modeli için 4499TL fiyat etiketi mevcut.

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