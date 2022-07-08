Yeni nesil AMD EPYC işlemcileri oraya çıktı

AMD'nin yeni Zen 4 çekirdek mimarisi üzerine inşa edilecek olan EPYC Genoa işlemcileri Yuuki_AnS adında bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Paylaşılan liste yeni nesil EPYC işlemcilerin adlandırması, çekirdek sayıları, saat hızları ve bir takım başka bilgileri bizlere sunuyor.
Yeni devasa sokete geçiliyor
AMD, sunucu odaklı 4. nesil EPYC işlemcileriyle birlikte yeni soket yapısına geçiş yapıyor. SP5 olarak adlandırılan yeni soket platformuyla birlikte SP3 soket yapısı terk ediliyor. Böylece EPYC Milan işlemcileri SP3 soketi kullanan son aile olacak. LGA 6096 tabanlı SP5 soketi, önceki nesil SP3 soketine göre 2002 adet daha fazla pin barındıracak. Bu, AMD'nin şimdiye kadarki en büyük soketi olacak.
Yeni SP5 soketi ayrıca 700W maksimum TDP değerini destekleyecek. Önceki nesilde bu destek 450W olarak sunulmuştu.
Sızdırılan listede 18 adet işlemci bulunuyor. Listede bulunan işlemcilerin altı tanesinin mühendislik örneği (ES) durumunda olduğunu diğerlerinin ise üretime hazır ibaresini içerdiğini belirtelim.
AMD EPYC Genoa özellikleri neler?
Bununla birlikte EPYC 9000 serisi Genoa işlemcileri 96, 84, 64, 48, 32, 24 ve 16 çekirdekli çeşitli konfigürasyonlara sahip. EPYC 9000 serisi işlemcilerin tepesinde bulunan EPYC 9654P, 96 çekirdek ve 192 izlek birimden oluşuyor. Ayrıca 2.15 GHz değerlerine erişebilen işlemci 384 MB önbelleğe ve 360W TDP değerine sahip.
Paylaşılan işlemcilerin 64 MB ile 384 MB önbellek miktarı arasında değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde saat hızları da 2 GHz ile maksimum 3.8 GHz arasında değişiyor.
Mühendislik örneği olarak geçen bir başka işlemcinin ise 400 TDP değerine sahip olması dikkat çekiyor. Bu, üretime hazır bir işlemcinin önceki deneme sürümü olabileceği gibi üretime hazır hale gelebilecek başka işlemcilerin de gelebileceğine işaret ediyor.
Öte yandan, 4. nesil AMD EPYC Genoa işlemcileri 5nm üretim sürecinde bantlardan çıkacak. İşlemciler PCIe 5.0 ve DDR5 bellek desteği ile birlikte gelecek. Bu yılın ikinci yarısında çıkacak olan işlemciler halihazırda AMD'nin ortaklarına gönderilmeye başlanmış durumda.Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-epyc-9000-genoa-processor-lineup-leaks-out-up-to-96-zen4-cores-and-360w-tdp https://wccftech.com/amd-epyc-genoa-cpu-family-specs-leaks-zen-4-with-up-to-96-cores-192-threads-384-mb-l3-cache-400w-tdp/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...