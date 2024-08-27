Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek, Ekim ayında amiral gemisi yonga seti Dimensity 9400'ü duyurmaya hazırlanıyor. Yeni bir iddiaya göre çipset, 3DMark testinde Snapdragon 8 Gen 3'ten %30 daha hızlı olmanın yanında, %40 daha az güç tüketiyor.

3 nm üretim süreciyle üretilecek

Tam Boyutta Gör Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın ortaya attığı performans ve enerji tüketimi değerlerine göre Dimensity 9400 oldukça iddialı geliyor. Ancak yeni işlemcinin, TSMC'nin 3 nm üretim süreciyle üretildiğini, dolayısla 4 nm ile üretilen önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslanmasının doğru olmayacağını belirtelim. İşlemcinin, aynı üretim süreciyle üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 4'e karşı nasıl sonuçlar elde edeceği daha büyük önem taşıyor. Yine de, iddia doğruysa, performans ve verimlilik kazanımları oldukça etkileyici.

Xiaomi, tuşsuz telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürebilir 15 sa. önce eklendi

Dimensity 9400'ün, 9300 gibi yalnızca performans çekirdeklerinden oluşması ve verimlilik çekirdeklerini içermemesi bekleniyor. Ancak yeni üretim süreci ve Mediatek'in optimizasyonların güç tüketimini düşürmesi bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün de benzer bir yapılandırmayla gelmesi muhtemel.

Daha önceki söylentiler, Dimensity 9400'ün 30 milyar transistör ve 150 mm²'lik zar alanıyla, bir akıllı telefon yonga seti için en büyük zar alanına sahip olacağını iddia ediyor. Daha büyük zar alanı, maliyetleri arttırsa da, daha büyük bir ön belleğin eklenmesine, dolayısıyla daha yüksek performans değerlerine ulaşmasına imkan tanıyabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Dimensity 9400, performans ve verimliliğiyle iddialı geliyor