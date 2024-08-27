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    Anlık Bildirim

    Dimensity 9400, performans ve verimliliğiyle iddialı geliyor

    MediaTek, yakında Dimensity 9400'ü duyurmaya hazırlanıyor. Yeni bir iddiaya göre çipset, 3DMark testinde Snapdragon 8 Gen 3'ten %30 daha hızlı olmanın yanında, %40 daha az güç tüketiyor. 
    Dimensity 9400, performans ve verimliliğiyle iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    MediaTek, Ekim ayında amiral gemisi yonga seti Dimensity 9400'ü duyurmaya hazırlanıyor. Yeni bir iddiaya göre çipset, 3DMark testinde Snapdragon 8 Gen 3'ten %30 daha hızlı olmanın yanında, %40 daha az güç tüketiyor. 

    3 nm üretim süreciyle üretilecek

    Dimensity 9400, performans ve verimliliğiyle iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station'ın ortaya attığı performans ve enerji tüketimi değerlerine göre Dimensity 9400 oldukça iddialı geliyor. Ancak yeni işlemcinin, TSMC'nin 3 nm üretim süreciyle üretildiğini, dolayısla 4 nm ile üretilen önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslanmasının doğru olmayacağını belirtelim. İşlemcinin, aynı üretim süreciyle üretilecek olan Snapdragon 8 Gen 4'e karşı nasıl sonuçlar elde edeceği daha büyük önem taşıyor. Yine de, iddia doğruysa, performans ve verimlilik kazanımları oldukça etkileyici.

    Dimensity 9400'ün, 9300 gibi yalnızca performans çekirdeklerinden oluşması ve verimlilik çekirdeklerini içermemesi bekleniyor. Ancak yeni üretim süreci ve Mediatek'in optimizasyonların güç tüketimini düşürmesi bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün de benzer bir yapılandırmayla gelmesi muhtemel.

    Daha önceki söylentiler, Dimensity 9400'ün 30 milyar transistör ve 150 mm²'lik zar alanıyla, bir akıllı telefon yonga seti için en büyük zar alanına sahip olacağını iddia ediyor. Daha büyük zar alanı, maliyetleri arttırsa da, daha büyük bir ön belleğin eklenmesine, dolayısıyla daha yüksek performans değerlerine ulaşmasına imkan tanıyabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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