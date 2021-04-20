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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kayıp eşya bulucu Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Sürekli unuttuğunuz eşyalarınıza tutturarak bir daha kaybolmamasını sağladığınız Apple AirTag aparatı resmiyet kazandı. Apple AirTag özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    20 Nisan 2021, 20:32 (Güncellendi, 50 dk.)
    1,4b
    137
    3
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Kayıp eşya bulucu Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple’ın uzun süredir iddialara konu olan kablosuz takip aparatı AirTag bu yıl ki bahar etkinliğinde resmiyet kazandı. Önemli özelliklerle donatılan Apple AirTag eşyalarınızı unutmamanızı sağlıyor.

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    Apple AirTag özellikleri ve fiyatı

    Apple AirTag firmanın U1 yakın alan geniş bant yongası üzerinde çalışıyor ve belirli bir alan içerisinde takip etmenizi sağlıyor. Bluetooth LE standardı ile birlikte çok daha hassas konumlama yapabiliyor. Konumlama için zengin gerçeklik alanları kullanabiliyorsunuz.

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    Dahili hoparlörü ile sesli uyarılar verebilen aparat bir yıla kadar batarya süresi sunuyor ve pili değiştirilebiliyor. Topluluk özelliği sayesinde eğer aparat kapsamınız dışında kalsa dahi yakınındaki bir iPhone üzerinden kullanıcısına yeniden konum gönderebiliyor.

    Find My uygulamasına entegre olan AirTag gizliliğe de önem veriyor ve istenmeyen kişiler tarafından takip edilmesini engelliyor. Apple AirTag farklı aksesuarlara da sahip olacak. Tekli fiyatı 29$ olan ürünün dörtlü paketi ise 99$.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 10 sn. ( Mesaj Silindi )
    Kayıp eşya bulucu
    Kayıp eşya bulucu mu bu yanlışınız olmasın sanki kaybolmsını engelleyici gibi geldi bana :D
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    danlabilic (Danla Bilic) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    mantıklı bi cihaz ama sırf bunu bile kullanabilmek için android yerine iphone'u zorunlu kılmak biraz saçma. apple music gibi bunu da play store'a find my uygulamasını getirmek zor olmasa gerek.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Vatov 18 dk. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    Android için istiyorsanız Tile var onu alabilirsiniz.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    Samsung'un smarttagi var birebir
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