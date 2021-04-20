Kayıp eşya bulucu Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple’ın uzun süredir iddialara konu olan kablosuz takip aparatı AirTag bu yıl ki bahar etkinliğinde resmiyet kazandı. Önemli özelliklerle donatılan Apple AirTag eşyalarınızı unutmamanızı sağlıyor.

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Apple AirTag özellikleri ve fiyatı

Apple AirTag firmanın U1 yakın alan geniş bant yongası üzerinde çalışıyor ve belirli bir alan içerisinde takip etmenizi sağlıyor. Bluetooth LE standardı ile birlikte çok daha hassas konumlama yapabiliyor. Konumlama için zengin gerçeklik alanları kullanabiliyorsunuz.

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Dahili hoparlörü ile sesli uyarılar verebilen aparat bir yıla kadar batarya süresi sunuyor ve pili değiştirilebiliyor. Topluluk özelliği sayesinde eğer aparat kapsamınız dışında kalsa dahi yakınındaki bir iPhone üzerinden kullanıcısına yeniden konum gönderebiliyor.

Find My uygulamasına entegre olan AirTag gizliliğe de önem veriyor ve istenmeyen kişiler tarafından takip edilmesini engelliyor. Apple AirTag farklı aksesuarlara da sahip olacak. Tekli fiyatı 29$ olan ürünün dörtlü paketi ise 99$.

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