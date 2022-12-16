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    Anlık Bildirim

    Speedometer 3: Yeni nesil hız testinde Apple, Google ve Mozilla ortaklığı

    Tarayıcıların performansını ölçen Speedometer, yeni sürümüne kavuşmak üzere. Bu bağlamda Apple, Google ve Mozilla, Speedometer 3 için iş birliğine girmiş durumda.
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    Yeni nesil hız testinde Apple, Google ve Mozilla iş birliği Tam Boyutta Gör
    Tarayıcıları kıyaslamak için en iyi araçlardan birisi olan Speedometer, yeni sürümünü kavuşmak üzere. Öte yandan benchmark testinin arkasında bulunan Apple, tarayıcınızın hızını daha doğru bir şekilde değerlendirmek amacıyla Speedometer 3'ü oluşturmak için Google ve Mozilla ile işbirliği yaptığını duyurdu.

    Apple, Google ve Mozilla ortaklığı

    Halihazırda dünyanın en popüler üç tarayıcısının sahibi olan bu firmaların (Safari, Chrome ve Firefox) işbirliği yapması ise son derece mantıklı. Apple'ın WebKit ekibi tarafından duyurulan ortaklığa göre firmalar daha stabil ve doğru bir ölçüm için Speedometer 3’ün geliştirilmesine katkıda bulunacak.

    Speedometer 3 arayüzünün veya test metodolojisinin ne olacağını bilmiyoruz, ancak mevcut sürümden farklı olması muhtemel. En yeni sürüm olan Speedometer 2.1, kullanıcı eylemlerini simüle etmek için bir dizi demo web testini kullanıyor. Google, yeni sürümde test aracının JavaScript gibi temsili modern iş yüklerini içerecek şekilde güncellenmesini dört gözle beklediğini söylüyor.

    Tüm bunların yanında Speedometer 3 için herhangi bir çıkış tarihi belirtilmemiş durumda. İlgili GitHub sayfasında Speedometer 3’ün aktif geliştirme aşamasında ve kararsız bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Bu arada ayrıca yapılan testlerde Google Chrome, Safari'yi geride bırakarak Mac'teki en hızlı tarayıcı olmuştu.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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