Speedometer 3: Yeni nesil hız testinde Apple, Google ve Mozilla ortaklığı

Tam Boyutta Gör Tarayıcıları kıyaslamak için en iyi araçlardan birisi olan Speedometer, yeni sürümünü kavuşmak üzere. Öte yandan benchmark testinin arkasında bulunan Apple, tarayıcınızın hızını daha doğru bir şekilde değerlendirmek amacıyla Speedometer 3'ü oluşturmak için Google ve Mozilla ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Apple, Google ve Mozilla ortaklığı

Halihazırda dünyanın en popüler üç tarayıcısının sahibi olan bu firmaların (Safari, Chrome ve Firefox) işbirliği yapması ise son derece mantıklı. Apple'ın WebKit ekibi tarafından duyurulan ortaklığa göre firmalar daha stabil ve doğru bir ölçüm için Speedometer 3’ün geliştirilmesine katkıda bulunacak.

ChatGPT, OpenAI'a 2 yıl içerisinde 1 milyar dolar kazandırabilir 6 sa. önce eklendi

Speedometer 3 arayüzünün veya test metodolojisinin ne olacağını bilmiyoruz, ancak mevcut sürümden farklı olması muhtemel. En yeni sürüm olan Speedometer 2.1, kullanıcı eylemlerini simüle etmek için bir dizi demo web testini kullanıyor. Google, yeni sürümde test aracının JavaScript gibi temsili modern iş yüklerini içerecek şekilde güncellenmesini dört gözle beklediğini söylüyor.

Tüm bunların yanında Speedometer 3 için herhangi bir çıkış tarihi belirtilmemiş durumda. İlgili GitHub sayfasında Speedometer 3’ün aktif geliştirme aşamasında ve kararsız bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Bu arada ayrıca yapılan testlerde Google Chrome, Safari'yi geride bırakarak Mac'teki en hızlı tarayıcı olmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Yeni nesil hız testinde Apple, Google ve Mozilla iş birliği