Speedometer 3: Yeni nesil hız testinde Apple, Google ve Mozilla ortaklığı

Apple, Google ve Mozilla ortaklığı
Halihazırda dünyanın en popüler üç tarayıcısının sahibi olan bu firmaların (Safari, Chrome ve Firefox) işbirliği yapması ise son derece mantıklı. Apple'ın WebKit ekibi tarafından duyurulan ortaklığa göre firmalar daha stabil ve doğru bir ölçüm için Speedometer 3’ün geliştirilmesine katkıda bulunacak.
Speedometer 3 arayüzünün veya test metodolojisinin ne olacağını bilmiyoruz, ancak mevcut sürümden farklı olması muhtemel. En yeni sürüm olan Speedometer 2.1, kullanıcı eylemlerini simüle etmek için bir dizi demo web testini kullanıyor. Google, yeni sürümde test aracının JavaScript gibi temsili modern iş yüklerini içerecek şekilde güncellenmesini dört gözle beklediğini söylüyor.
Tüm bunların yanında Speedometer 3 için herhangi bir çıkış tarihi belirtilmemiş durumda. İlgili GitHub sayfasında Speedometer 3’ün aktif geliştirme aşamasında ve kararsız bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Bu arada ayrıca yapılan testlerde Google Chrome, Safari'yi geride bırakarak Mac'teki en hızlı tarayıcı olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...