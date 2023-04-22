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    Yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio ertelendi: WWDC’de tanıtılmayacak

    Arm tabanlı M serisi işlemcileri ile performans ve verimlilik rekorları kıran Apple, Mac Pro’yu bir süre daha güncellemeyecek. Ayrıca Mac Studio da M2 serisi ile güncellenmeyecek.
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    Yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio ertelendi Tam Boyutta Gör
    Intel işlemcilerini terk ederek kendi ürettiği M serisi işlemcilere yatırım yapan Apple, güç verimliliği ve performans konularında ciddi başarılara imza attı. Neredeyse tüm Mac modellerini ve birçok iPad modelini M serisi işlemcilerle güncelleyen Cupertino merkezli şirket, hala 2019 model Mac Pro’yu satmaya devam ediyor. Uzun bir süre önce güncellenmesi planlanan cihaz, yeni iddialara göre WWDC’de de yenilenmeyecek.

    Mac Pro yıl bitmeden tanıtılacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, MacRumors aracılığı ile bazı açıklamalarda bulundu. Gurman, yeni nesil Mac Pro’nun yıl bitmeden tanıtılacağını ancak bu tanıtımın WWDC’de gerçekleşmeyeceğini belirtti. Böylece Mac Pro, M serisi işlemcilerinin tanıtımından yaklaşık 3 yıl sonra yenilenmiş olacak. Apple, geçtiğimiz yıllarda M serisine geçişin 2 yıl süreceğini belirtmişti ancak görünüşe göre firma, kendi planlarının gerisinde kaldı. Mac Pro, muhtemelen M2 Max veya M2 Extreme çip setinden gücünü alacak ve firmanın şimdiye kadar ürettiği en güçlü bilgisayar olacak.

    Mac Studio, M2 serisi ile güncellenmeyecek

    Yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio ertelendi Tam Boyutta Gör
    Programın devamında Gurman, yeni nesil Mac Studio hakkında da konuştu. Görünüşe göre Apple, Mac Studio’yu M2 serisi işlemcilerle güncellemeyi planlamıyor ve cihazın yeni modeli, M3 işlemcilerin çıkışından sonra tanıtılacak. Firmanın bu kararı vermesinin ana nedeni olarak yeni nesil Mac Pro satışlarının zarar görmemesi gösteriliyor. 
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    Z
    zDest_ 9 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 19 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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