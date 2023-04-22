Yeni nesil Mac Pro ve Mac Studio ertelendi: WWDC’de tanıtılmayacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, MacRumors aracılığı ile bazı açıklamalarda bulundu. Gurman, yeni nesil Mac Pro’nun yıl bitmeden tanıtılacağını ancak bu tanıtımın WWDC’de gerçekleşmeyeceğini belirtti. Böylece Mac Pro, M serisi işlemcilerinin tanıtımından yaklaşık 3 yıl sonra yenilenmiş olacak. Apple, geçtiğimiz yıllarda M serisine geçişin 2 yıl süreceğini belirtmişti ancak görünüşe göre firma, kendi planlarının gerisinde kaldı. Mac Pro, muhtemelen M2 Max veya M2 Extreme çip setinden gücünü alacak ve firmanın şimdiye kadar ürettiği en güçlü bilgisayar olacak.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)