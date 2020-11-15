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    İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor

    İngiltere, dizel ve benzinli sıfır araç satışını 2030 yılında yasaklamayı planlıyor. Daha önce 2040 yılı olarak duyurulan plan, sonrasında 2035 yılına çekilmişti.
    7 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor
    Yenilenebilir enerji çok ciddi yatırım yapan ve 2050 yılı itibariyle sera gazı salınımını net sıfır seviyeye getirmeyi planlayan İngiltere, dizel ya da benzinli sıfır araç satışlarına getirmeyi düşündüğü yasağa yönelik tarihle ilgili yeniden bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin Başbakanı Boris Johnson’un ilk etapta 2040 olarak duyurduğu yasağın Şubat ayında yapılan duyuruda 2035 yılında başlayacağı duyurulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Hidrojenden güç alan dron, 3.5 saat süreyle havada kaldı"

    Financial Times’ın haberine göre ise Johnson, önümüzdeki hafta yapacağı duyuruda bu yasağı beş yıl daha öne çekecek ve dizel ya da benzinli araç satışı 2030 yılından itibaren yasaklanacak.

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    Ülkenin iklim değişikliğine karşı yapılan mücadele ile bu alanda verilen teşviklerin yetersizliğinden şikâyet eden STK’lar ve muhalefetin sesini yükselttiği bir dönemde gelen adıma yönelik hükümetin, 500 milyon poundluk (5 milyar TL) bir destek paketi hazırlığında olduğu belirtildi.

    Boris Johnson’un İngiltere’nin çevre politikası üzerine yapacağı konuşmada duyurulacağı belirtilen yasak, ülkede satılan araçlara bakıldığında ilginç bir geçiş sürecine işaret edecekmiş gibi de duruyor. Zira içinde bulunduğumuz 2020 yılında satılan araçların %73.6’sını içten yanmalı motora sahip arabalar oluştururken elektrikli araç satış rakamlarının ise %5.5 seviyesinde kaldığı görülüyor. İstatistiğin geri kalanını hibrit araçlar oluşturmakta.

    İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor
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    Kulislerde ise söz konusu yasağın hibrit araçları kapsamayacağı ve bu araçların 2035 yılına kadar satılmaya devam edeceği görüşü hâkim.

    Daha önceki açıklamalarda da 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden karşılamak istediğini dile getiren hükümet, bakalım girişimlerinde ne derece başarılı olacak.



    https://www.reuters.com/article/britain-autos/uk-to-ban-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2030-ft-idUSKBN27U0DG Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    elmariacci 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen berkandinçay
    Sifir bilgi ile bayagi uzun cumleler kurmussunuz.

    Ozellikle hepsi ayni hizda dönüyor cümlesi bitirdi beni.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Londra zaten kendi yasağını duyurmuştu. Londra da 2025 yılından itibaren HEV'ler dahi yasaklanacak.

    https://forum.donanimhaber.com/avrupa-da-icten-yanmali-motorlu-araclarin-satisinin-yasaklanmasi-takvimi--143427445#143427445
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    aserkang (Ahmet Serkan) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayır dizel bitemezzz, dünya durur diyenlere gelsin

    Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmek için 2030 bile geç.

    Keşke daha erken gelse
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    khytr89 (Hakan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Plugin olmayan hybrit arabalarda içten yanmalı , onlarında satışı durmalı
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    berkandinçay 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rüzgar enerjisi ile değil araba, cep telefonum dahi şarj edilemez cunku o kadar rüzgar yok.



    Her yere yapılmaya başlanan o rüzgar türbinlerinde bir tuhaflık fark ettiniz mi? Hepsi hep aynı hızda dönüyor. Rüzgar olsa da, olmasa da.



    Cunku onlar rüzgarla dönmüyor. İçlerindeki elektrikli motor ile, elektrik harcayarak dönüyor. Ve o elektriği de atmosferik elektrikten sağlıyorlar. Şehir dışı ve içinde de gördümüz yüksek gerilim hatlarına asılı kilometrelerce uzunlukta kablolar atmosferdeki elektriği cekiyor, o elektrik ile tüm şehirlere elektrik sağlanıyor.
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    elmariacci 6 sa. ( Mesaj Silindi ) berkandinçay
    Sifir bilgi ile bayagi uzun cumleler kurmussunuz.

    Ozellikle hepsi ayni hizda dönüyor cümlesi bitirdi beni.
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    Keyless 5 sa. ( Mesaj Silindi ) berkandinçay
    Daha önce hiç bu kadar saçma bir şey okumamıştım
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    cocainbar (Cocain bar) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) berkandinçay
    Warner bros'da senaristim. Gel hemen yarin basla.
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar bentley ne olacakmış? Bıraksınlar bu işleri!
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) aksinaletinsan
    sıfır araç diyor duymuyonmuuu
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    th9 5 sa. ( Mesaj Silindi ) aksinaletinsan
    bentleyde elektriğie geçiyo
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