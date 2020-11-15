İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Yenilenebilir enerji çok ciddi yatırım yapan ve 2050 yılı itibariyle sera gazı salınımını net sıfır seviyeye getirmeyi planlayan İngiltere, dizel ya da benzinli sıfır araç satışlarına getirmeyi düşündüğü yasağa yönelik tarihle ilgili yeniden bir güncellemeye gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin Başbakanı Boris Johnson’un ilk etapta 2040 olarak duyurduğu yasağın Şubat ayında yapılan duyuruda 2035 yılında başlayacağı duyurulmuştu.

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Financial Times’ın haberine göre ise Johnson, önümüzdeki hafta yapacağı duyuruda bu yasağı beş yıl daha öne çekecek ve dizel ya da benzinli araç satışı 2030 yılından itibaren yasaklanacak.

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Ülkenin iklim değişikliğine karşı yapılan mücadele ile bu alanda verilen teşviklerin yetersizliğinden şikâyet eden STK’lar ve muhalefetin sesini yükselttiği bir dönemde gelen adıma yönelik hükümetin, 500 milyon poundluk (5 milyar TL) bir destek paketi hazırlığında olduğu belirtildi.

Boris Johnson’un İngiltere’nin çevre politikası üzerine yapacağı konuşmada duyurulacağı belirtilen yasak, ülkede satılan araçlara bakıldığında ilginç bir geçiş sürecine işaret edecekmiş gibi de duruyor. Zira içinde bulunduğumuz 2020 yılında satılan araçların %73.6’sını içten yanmalı motora sahip arabalar oluştururken elektrikli araç satış rakamlarının ise %5.5 seviyesinde kaldığı görülüyor. İstatistiğin geri kalanını hibrit araçlar oluşturmakta.

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Kulislerde ise söz konusu yasağın hibrit araçları kapsamayacağı ve bu araçların 2035 yılına kadar satılmaya devam edeceği görüşü hâkim.

Daha önceki açıklamalarda da 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden karşılamak istediğini dile getiren hükümet, bakalım girişimlerinde ne derece başarılı olacak.

https://www.reuters.com/article/britain-autos/uk-to-ban-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2030-ft-idUSKBN27U0DG

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