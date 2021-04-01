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    Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak

    Oyun dünyasında korku türünün en sevilen oyunlarından biri olarak görülen Alan Wake'in yeni oyunu ciddi bir söylentiye göre geliştiriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Nisan 2021, 17:00 (1 hf.)
    1,3b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak
    Tam Boyutta Gör

    Geliştiriciliğini Remedy Entertaintment'ın yaptığı 2010'lu yılların en iyi korku oyunlarından biri olan Alan Wake'in devam oyunu söylentiye göre geliştiriliyor.

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    Daha önce birçok kez önemli bilgileri önceden sızdıran GamesBeat muhabiri Jeff Grubb, Alan Wake 2'nin yine Remedy tarafından geliştirildiğini aktardı. Oyunu yayınlayacak olan şirket de Remedy'nin anlaşması bulunduğu Epic Games. Jeff Grubb, oyunun ne zaman duyurulacağını bilmedğini ancak geliştirildiğini duyduğunu söyledi.

    Remedy Entertaintment, 2019 yılında oyunun yayın haklarını Microsoft'tan satın almıştı. Şu anda aralarında özel bir anaşma olduğunu da düşünürsek oyunun Epic Games tarafından yayınlanması muhtemel. Gçetiğimiz haftalarda Remedy, şu anda 5 farklı proje üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bunların arasında bilinmeyen projeler bulunuyor.

    Stüdyonun kreatif direktörü Sam Lake, daha öncesinde Alan Wake için bir devam oyunu yapmak istediğini belirtmişti. Umuyoruz ki en az ilk oyun kalitesinde bir devam oyununu yakın zamanda görebiliriz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/remedy-is-reportedly-making-alan-wake-2-with-epic-games/
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaHaKu (... ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alan Wake American Nightmare çok sevdiğim bir oyundu. İnşallah yeni oyun da en az AWAN kadar guzel olur.
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    ddnet (Muhammet Babayarov) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alan Wake güzel de bi Alien Isolation tadı vermedi bana. Keşke Alien Isolation'un 2.ci oyunu gelse... :)
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel oyun devamını bekliyoruz.
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    Matelmas (Mat Elmas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk oyununu çok beğenmiştim. Bir an önce çıksa da oynasak.
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    E eylül kabus 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyundu. 2011 yılında oynuyordum yanlış hatırlamıyorsam. 2012'de de prototype 2 çıkmıştı hatta. Dilerim prototype 3 te yapılır.
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    W wNchstR (ERh N ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel oyundu, 1. oyunun seviyesinde gelmesi bile yeterli.
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    K Kayaa__h 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fena oyun değildi ben beğenmiştim
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Control oyunundan sonra geleceği belli her türlü inş control gibi olmaz alan wake çok severek bitirdiğim bir oyun ama control hiç beğenmeden bitirdim
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    akşam haberleri size yetmiyor mu !?
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