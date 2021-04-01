Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak

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Geliştiriciliğini Remedy Entertaintment'ın yaptığı 2010'lu yılların en iyi korku oyunlarından biri olan Alan Wake'in devam oyunu söylentiye göre geliştiriliyor.

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Daha önce birçok kez önemli bilgileri önceden sızdıran GamesBeat muhabiri Jeff Grubb, Alan Wake 2'nin yine Remedy tarafından geliştirildiğini aktardı. Oyunu yayınlayacak olan şirket de Remedy'nin anlaşması bulunduğu Epic Games. Jeff Grubb, oyunun ne zaman duyurulacağını bilmedğini ancak geliştirildiğini duyduğunu söyledi.

Remedy Entertaintment, 2019 yılında oyunun yayın haklarını Microsoft'tan satın almıştı. Şu anda aralarında özel bir anaşma olduğunu da düşünürsek oyunun Epic Games tarafından yayınlanması muhtemel. Gçetiğimiz haftalarda Remedy, şu anda 5 farklı proje üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bunların arasında bilinmeyen projeler bulunuyor.

Stüdyonun kreatif direktörü Sam Lake, daha öncesinde Alan Wake için bir devam oyunu yapmak istediğini belirtmişti. Umuyoruz ki en az ilk oyun kalitesinde bir devam oyununu yakın zamanda görebiliriz.

https://www.videogameschronicle.com/news/remedy-is-reportedly-making-alan-wake-2-with-epic-games/

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