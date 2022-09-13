Netflix ve Ubisoft 3 mobil oyun çıkaracak

Tam Boyutta Gör

İçerik yayınlarının yanına yeni bir sektöre adım atarak orijinal mobil oyunlar da eklemeye başlayan Netflix henüz istediği kitleye ulaşabilmiş değil ancak yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Sırada 3 yeni mobil oyun var.

Netflix ve Ubisoft oyunları

Aslen bir içerik platformu olduğu için Netflix mobil oyunları pek de tercih edilmiyor. Son yapım Apptopia yaklaşık 24 milyon indirildi ve günlük 1.7 milyon oyuncusu var. Bu da Netflix abonelerinin yüzde 1 civarında oyunlara ilgi duyduğunu gösteriyor.

Netflix, kripto para reklamlarına yer vermeyecek 6 gün önce eklendi

Yine de pes etmeyen Netflix geçtiğimiz dönemde Boss Fight Entertainment, Night School Studio ve Next Games stüdyolarını satın almıştı. Şimdi ise Ubisoft ile bir ortaklık yapıldığı duyuruldu.

Ortaklık kapsamında Valiant Hearts: The Great War oyunundan sonrasını anlatacak yeni bir Valiant Hearts yapımı, yeni bir Mighty Quest oyunu ve dizi ile bağlantılı bir Assassin’s Creed oyunu erişime açılacak. Bunların en erken 2023 başından itibaren erişilebilir olacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.