Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Switch ve Steam Deck için karar verildi: Tasarımı değişiyor

    AB tarafından kısa süre önce onaylanan çıkarılabilir ve değiştirilebilir pil yönetmeliği, Nintendo Switch ve Steam Deck gibi el konsollarında değişime neden olabilir. İşte detaylar
    1
    Yeni Nintendo Switch için karar verildi: Tasarımı değişiyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde taşınabilir el konsolları, Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından tekrar popüler hale geldi. Öyle ki her iki konsolun devam modeli için geri sayım başlamış durumda. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni nesil el konsolları için önemli bir gelişme yaşandı. Yeni Nintendo Switch ve Steam Deck, çok daha farklı bir tasarımda karşımıza çıkabilir.

    El konsollarında çıkartılabilir pil dönemi başlıyor

    Bildiğiniz üzere elektronik cihazlar için USB Type-C şarj bağlantı noktasını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), kısa süre önce yeni bir pil düzenlemesini de geçirdi. Taşınabilir pillerin 2027 yılına kadar çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmasını gerektiren bu karar, akıllı telefonların yanı sıra Steam Deck ve Nintendo Switch gibi el konsolları için de büyük önem taşıyor diyebiliriz. 

    Daha önce taşınabilir oyun cihazlarının bu yeni yönetmeliğin kapsamına girip girmediği belirsizdi. Ancak Overkill'e verdiği demeçte bir AB temsilcisi, ''El bilgisayarlarının pilleri, piller ve atık piller yönetmeliği kapsamındadır." açıklamasında bulundu. Dolayısıyla yeni düzenleme, el konsolu pazarında da değişime neden olacak diyebiliriz. 

    Niketim yeni düzenleme, onarım için gerekli ekipmanlar ücretsiz olarak sağlanmadıkça cihaz pillerinin kolay bir şekilde çıkarılabilir olmasını gerektiriyor. Ayrıca üreticilerin, bu işlem için güvenlik ve onarım talimatlarını da kullanıcılara sunmaları gerekecek. Bu noktada el konsollarının küçük yapısı ve tasarımı düşünüldüğünde, üreticilerin farklı tasarımlara imza attığını görebiliriz. 

    Ek olarak bu düzenlemenin sadece piyasaya sürülen yeni cihazlar için geçerli olacağını belirtmekte fayda var. Yani mevcut konsollar yerine 2027 yılından sonra piyasaya çıkacak modelleri etkileyecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi çekip yurtdışına gitmek bedelsiz hasar kaydı nedir partlı oyun nasıl kurulur arka planda uygulama yenileme nedir gain ayarı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız