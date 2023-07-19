Yeni nesil Switch ve Steam Deck için karar verildi: Tasarımı değişiyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde taşınabilir el konsolları, Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından tekrar popüler hale geldi. Öyle ki her iki konsolun devam modeli için geri sayım başlamış durumda. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni nesil el konsolları için önemli bir gelişme yaşandı. Yeni Nintendo Switch ve Steam Deck, çok daha farklı bir tasarımda karşımıza çıkabilir.

El konsollarında çıkartılabilir pil dönemi başlıyor

Bildiğiniz üzere elektronik cihazlar için USB Type-C şarj bağlantı noktasını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), kısa süre önce yeni bir pil düzenlemesini de geçirdi. Taşınabilir pillerin 2027 yılına kadar çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmasını gerektiren bu karar, akıllı telefonların yanı sıra Steam Deck ve Nintendo Switch gibi el konsolları için de büyük önem taşıyor diyebiliriz.

Daha önce taşınabilir oyun cihazlarının bu yeni yönetmeliğin kapsamına girip girmediği belirsizdi. Ancak Overkill'e verdiği demeçte bir AB temsilcisi, ''El bilgisayarlarının pilleri, piller ve atık piller yönetmeliği kapsamındadır." açıklamasında bulundu. Dolayısıyla yeni düzenleme, el konsolu pazarında da değişime neden olacak diyebiliriz.

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Niketim yeni düzenleme, onarım için gerekli ekipmanlar ücretsiz olarak sağlanmadıkça cihaz pillerinin kolay bir şekilde çıkarılabilir olmasını gerektiriyor. Ayrıca üreticilerin, bu işlem için güvenlik ve onarım talimatlarını da kullanıcılara sunmaları gerekecek. Bu noktada el konsollarının küçük yapısı ve tasarımı düşünüldüğünde, üreticilerin farklı tasarımlara imza attığını görebiliriz.

Ek olarak bu düzenlemenin sadece piyasaya sürülen yeni cihazlar için geçerli olacağını belirtmekte fayda var. Yani mevcut konsollar yerine 2027 yılından sonra piyasaya çıkacak modelleri etkileyecek.

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