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    Yeni Peugeot 2008 Türkiye fiyatı belli oldu

    Geçtiğimiz yılın ortasında resmi olarak tanıtılan yeni Peugeot 2008 Türkiye pazarına giriş yaptı. Active, Allure ve GT-Line paketleriyle satılacak yeni Peugeot 2008 fiyat listesi haberimizde:
    13 sa.
    2,8b
    4
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Peugeot 2008 Türkiye fiyatı belli oldu
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    Geçtiğimiz yılın ortasında resmi olarak tanıtılan yeni Peugeot 2008’in Türkiye fiyatı belli oldu. 29 Ocak’tan itibaren bayilerde yerini alacak olan yeni Peugeot 2008 fiyatı 148 bin 500 TL’den başlıyor.

    Tepeden tırnağa yenilenen ve tasarım olarak hem büyük kardeşi 3008’den hem de yeni 208’den izler taşıyan yeni Peugeot 2008, marka aidiyetine vurgu yapan ön ızgarası, aslan pençesi tasarımlı LED aydınlatmaları ve PureTech 130 motor seçeneğinde sunulan çift egzoz çıkışı gibi detaylarıyla dikkat çekiyor.

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    Ayrıca Bkz. "2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon"

    Yeni Peugeot 2008'de, var olan standart renkler dışında Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi ve Fusion Turuncu gibi yeni gövde renkleri mevcut. GT Line versiyonunda sunulan Black Diamond siyah tavan, cam direkleri ve C sütunu kaplamaları da şık ve kaliteli bir görünümü beraberinde getiriyor. Yeni Peugeot 2008’in iç mekanında ise yeni nesil i-Cockpit 3D ve sesli komut özelliğine sahip, 10 inç’e kadar çıkabilen dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

    Yeni Peugeot 2008’in kaputu altında 130 beygir güç üreten yeni nesil 1.2 litre PureTech benzinli motor bulunuyor. Dizel tarafında ise 100 ve 130 beygirlik güç seçenekleri bulunan 1.5 litre BlueHDi motor yer alıyor. Söz konusu motorlar, tercih edilen donanım paketine bağlı olarak 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla (EAT8) kombine ediliyor.

    Yeni Peugeot 2008 fiyat listesi şöyle:

    Donanım Paketi Liste Fiyatları Lansman Fiyatları
    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6M/T 155.000 TL 148.500 TL
    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 175.000 TL 170.500 TL
    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 181.500 TL 177.000 TL
    Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 195.000 TL 190.500 TL
    Yeni 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8 230.000 TL 213.500 TL
    Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp 6M/T 170.000 TL 164.500 TL
    Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 190.000 TL 184.500 TL
    Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 196.500 TL 191.000 TL
    Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 205.000 TL 199.500 TL
    Yeni 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 235.000 TL 229.500 TL



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    defiant82 13 sa. en beğenilen DoğanGörünümlüToros
    Aynen kelepir
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    Musty3535123 10 sa.
    sıfır şirket aracı alıcaz, gözüm 3008 i kesiyordu ama fiyatlar malum. bu daha alınabilir olmuş ve 3008 e yakın bir çekiciliği var, mutlaka bayide bakıcam.
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    Beckonn 11 sa.
    Beyler araçları aldık!!, size kalmadı
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    bio technolog 12 sa.
    1.2 alınır lpg takılır binilir dizeli çok pahalı
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    DoğanGörünümlüToros 13 sa.
    Çok iyi fiyat.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    defiant82 13 sa. DoğanGörünümlüToros
    Aynen kelepir
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