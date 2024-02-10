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    Anlık Bildirim

    Prey'in yönetmeninden yeni bir Predator filmi daha geliyor

    Yeni bir Predator filmi için hazırlıklara başlandı. Badlands adını taşıyacak bu yeni filmi, beğeniyle karşılanan Prey ile seriyi yeniden canlandıran Dan Trachtenberg yönetecek.
    Yeni Predator filmi için hazırlıklara başlandı Tam Boyutta Gör
    Predator serisi Hollywood'un peşini bir türlü bırakmadığı serilerden biri olsa da bugüne kadar genelde hayal kırıklığı yaratan işlerle gündeme geldi. Üst üste gelen hayal kırıklıkları Predator serisini havlu atmanın eşiğine getirmiş olsa da 2022 yılında çıkan Prey ile birlikte bu durum değişti. Hulu platformu için hazırlanan ve sinemalarda gösterime girmeden doğrudan bu platformda izleyici ile buluşan Prey, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı. Beklenenden çok daha iyi bir film olmasıyla herkesi şaşırtan Prey, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle Hulu'da bugüne kadar en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

    Prey'in yakaladığı bu başarı sayesinde yeniden canlanan Predator serisi, çok yakında yeni bir filmle devam edecek. Üstelik bu yeni Predator filmini de Prey'in yönetmeni Dan Trachtenberg yönetecek.

    Bir Sonraki Predator Filmi Dan Trachtenberg İmzalı Badlands Olacak

    The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgiler, Dan Trachtenberg'in yöneteceği Badlands adlı yeni Predator filmi için hazırlıklara başlandığını gösteriyor. Filmin yine Hulu'da mı yayınlanacağı yoksa bu kez sinemalarada dağıtıma mı çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Prey'in yakaladığı başarıdan cesaret alan 20th Century Studios'un bu kez filmi sinemalarda gösterebileceği düşünülüyor.

    Badlands'in konusu hakkında herhangi bir detay ortaya çıkmış değil. Ancak Badlands'in Prey'e doğrudan bir devam filmi olması beklenmiyor. Bunun yerine Dan Trachtenberg ve senarist ekibinin Prey'de yaptıkları gibi, yeni bir coğrafya ve farklı bir dönem seçip, yepyeni bir hayatta kalma mücadelesi anlatmaları bekleniyor. Ancak dediğimiz gibi henüz bu konuda herhangi bir bilgi ortaya çıkmış değil. Bu aşamda bunlar tamamen varsayımdan ibaret.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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