Prey'in yönetmeninden yeni bir Predator filmi daha geliyor

Prey'in yakaladığı bu başarı sayesinde yeniden canlanan Predator serisi, çok yakında yeni bir filmle devam edecek. Üstelik bu yeni Predator filmini de Prey'in yönetmeni Dan Trachtenberg yönetecek.
Bir Sonraki Predator Filmi Dan Trachtenberg İmzalı Badlands Olacak
The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgiler, Dan Trachtenberg'in yöneteceği Badlands adlı yeni Predator filmi için hazırlıklara başlandığını gösteriyor. Filmin yine Hulu'da mı yayınlanacağı yoksa bu kez sinemalarada dağıtıma mı çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Prey'in yakaladığı başarıdan cesaret alan 20th Century Studios'un bu kez filmi sinemalarda gösterebileceği düşünülüyor.
Badlands'in konusu hakkında herhangi bir detay ortaya çıkmış değil. Ancak Badlands'in Prey'e doğrudan bir devam filmi olması beklenmiyor. Bunun yerine Dan Trachtenberg ve senarist ekibinin Prey'de yaptıkları gibi, yeni bir coğrafya ve farklı bir dönem seçip, yepyeni bir hayatta kalma mücadelesi anlatmaları bekleniyor. Ancak dediğimiz gibi henüz bu konuda herhangi bir bilgi ortaya çıkmış değil. Bu aşamda bunlar tamamen varsayımdan ibaret.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.