Prey'in yönetmeninden yeni bir Predator filmi daha geliyor

Tam Boyutta Gör Predator serisi Hollywood'un peşini bir türlü bırakmadığı serilerden biri olsa da bugüne kadar genelde hayal kırıklığı yaratan işlerle gündeme geldi. Üst üste gelen hayal kırıklıkları Predator serisini havlu atmanın eşiğine getirmiş olsa da 2022 yılında çıkan Prey ile birlikte bu durum değişti. Hulu platformu için hazırlanan ve sinemalarda gösterime girmeden doğrudan bu platformda izleyici ile buluşan Prey, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı. Beklenenden çok daha iyi bir film olmasıyla herkesi şaşırtan Prey, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle Hulu'da bugüne kadar en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

Prey'in yakaladığı bu başarı sayesinde yeniden canlanan Predator serisi, çok yakında yeni bir filmle devam edecek. Üstelik bu yeni Predator filmini de Prey'in yönetmeni Dan Trachtenberg yönetecek.

Bir Sonraki Predator Filmi Dan Trachtenberg İmzalı Badlands Olacak

The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgiler, Dan Trachtenberg'in yöneteceği Badlands adlı yeni Predator filmi için hazırlıklara başlandığını gösteriyor. Filmin yine Hulu'da mı yayınlanacağı yoksa bu kez sinemalarada dağıtıma mı çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Prey'in yakaladığı başarıdan cesaret alan 20th Century Studios'un bu kez filmi sinemalarda gösterebileceği düşünülüyor.

Dune 2'den altı dakikalık bir sahne yayınlandı 1 gün önce eklendi

Badlands'in konusu hakkında herhangi bir detay ortaya çıkmış değil. Ancak Badlands'in Prey'e doğrudan bir devam filmi olması beklenmiyor. Bunun yerine Dan Trachtenberg ve senarist ekibinin Prey'de yaptıkları gibi, yeni bir coğrafya ve farklı bir dönem seçip, yepyeni bir hayatta kalma mücadelesi anlatmaları bekleniyor. Ancak dediğimiz gibi henüz bu konuda herhangi bir bilgi ortaya çıkmış değil. Bu aşamda bunlar tamamen varsayımdan ibaret.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.